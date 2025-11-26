हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: बास्केटबॉल के पोल से लटका खिलाड़ी फिर हो गया खौफनाक हादसा, मौके पर तोड़ा दम, वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में दिख रहा है कि कैसे हार्दिक बास्केटबॉल के पिलर को पकड़कर लटकते हुए दिखाई दे रहे हैं.  बताया जा रहा है कि सुबह करीब 10:30 बजे, हार्दिक कोर्ट पर अभ्यास कर रहे थे.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 26 Nov 2025 05:58 PM (IST)
रोहतक में राष्ट्रीय स्तर के बास्केटबॉस खिलाड़ी हार्दिक राठी की दर्दनाक तरीके से मौत हो गई. जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें हार्दिक जैसे ही बास्केटबॉल के पिलर पर झूलने के लिए लटकते हैं वैसे ही पिलर गिरता है और उसका लोहा हार्दिक के पेट में घुस जाता है. वीडियो देखकर आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे.

बास्केटबॉल का पोल गिरने से 16 साल के खिलाड़ी की मौत!

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में दिख रहा है कि कैसे हार्दिक बास्केटबॉल के पिलर को पकड़कर लटकते हुए दिखाई दे रहे हैं.  बताया जा रहा है कि सुबह करीब 10:30 बजे, हार्दिक कोर्ट पर अभ्यास कर रहे थे. घटना के सीसीटीवी फुटेज में उन्हें कूदते और बास्केट को छूते हुए दिखाया गया है. इसी दौरान एक बार उन्होंने बास्केट का किनारा पकड़ लिया और पोल उनके ऊपर गिर गया. उनके दोस्त और खेलने वाले साथी, जो शायद आराम कर रहे थे, दौड़कर कोर्ट पहुचे. उन्होंने पोल उठाया और हार्दिक को बचाया, लेकिन तब तक हार्दिक को बहुत नुकसान पहुंच चुका था.

वीडियो देखने के लिए यहां क्लिक करें

जंग लगे पोल को लेकर खेल प्रशासन पर उठ रहे सवाल

अब जंग लगे खंभों की हालत पर सोशल मीडिया यूजर्स सवाल उठा रहे हैं कि कैसे राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों की जान को जोखिम में डाला जा रहा है. वीडियो देखकर ही समझ आ रहा है कि पोल कितना कमजोर था और केवल 16 साल के खिलाड़ी का बोझ भी वो नहीं उठा सका. इस घटना से हार्दिक का पूरा परिवार सदमे में है. वीडियो को लेकर यूजर्स तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

यूजर्स हुए आग बबूला

वीडियो को @gharkekalesh नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...इस मौत के लिए खेल प्रशासन जिम्मेदार है. एक और यूजर ने लिखा...16 साल का खिलाड़ी चला गया जंग लगे पोल की वजह से. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...आमतौर पर खिलाड़ी खेलते हुए पोल से झूल जाते हैं, इसमें सावधानी बरतनी चाहिए.

Published at : 26 Nov 2025 05:53 PM (IST)
