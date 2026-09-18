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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियानंदीग्राम उपचुनाव: प्रत्याशी के नाम वापस लेने के बाद ममता का बड़ा ऐलान - 'अब हम...'

नंदीग्राम उपचुनाव: प्रत्याशी के नाम वापस लेने के बाद ममता का बड़ा ऐलान - 'अब हम...'

ममता बनर्जी को शुक्रवार को दोहरा झटका तब लगा, जब संचिता प्रधान ने नंदीग्राम सीट से नाम वापस ले लिया. इसके बाद ममता बनर्जी ने उपचुनाव को लेकर बड़ा बड़ा फैसला किया है.

Written By : शैलजाकांत मिश्रा |  Updated at : 18 Sep 2026 05:28 PM (IST)
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ममता बनर्जी ने नंदीग्राम सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी को समर्थन का ऐलान किया है. ममता ने यह फैसला ऐसे समय में लिया, जब उनको दोहरा झटका लगा है. एक तरफ चुनाव आयोग ने टीएमसी का सिंबल और नाम फ्रीज कर नया नाम और चुनाव चिह्न दिया है तो नंदीग्राम उपचुनाव से पहले टीएमसी की उम्मीदवार संचिता प्रधान ने अपना नाम वापस ले लिया.

ममता बनर्जी ने अपने खेमे की उम्मीदवार के नॉमिनेशन वापस लेने को लेकर कहा, 'हम नंदीग्राम उपचुनाव में कांग्रेस का समर्थन करेंगे ताकि इंडिया गठबंधन मजबूत हो सके. यह देश के व्यापक हित में है. रेजिनगर सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर मैं बाद में फैसला करूंगी. असम में हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं.'

ममता ने बताई कांग्रेस को समर्थन की वजह

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह पूछे जाने पर कि क्या संचिता प्रधान (डे) ने नंदीग्राम विधानसभा उपचुनाव से अपना नामांकन इसलिए वापस लिया क्योंकि पार्टी अब कांग्रेस का समर्थन कर रही है. ममता बनर्जी ने कहा, 'नहीं, ऐसा नहीं है. हमने पहले ही कांग्रेस का समर्थन करने का फैसला कर लिया था क्योंकि उनके पास एक अच्छा उम्मीदवार है.'

चुनाव आयोग पर साधा निशाना

चुनाव आयोग के टीएमसी के सिंबल फ्रीज करने के फैसले को लेकर ममता बनर्जी ने कहा, 'हम संवैधानिक पद का अनादर नहीं करते, लेकिन हमें लगता है कि आज हमारे लोकतांत्रिक इतिहास में एक काला दिन है. हमारे देश में जो हो रहा है वह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण, असंवैधानिक, अवैध, अलोकतांत्रिक और एक राजनीतिक दल के अहंकार को संतुष्ट करने के लिए पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण बदला है.'

सिंबल फ्रीज होने के बाद ममता-राहुल की फोन पर बात, दीदी बोली- हम एक...

उन्होंने कहा, 'वे नहीं जानते कि मैं अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस नहीं छोड़ सकती. यह मेरे साथ हमेशा रहेगी, जब तक मैं इस दुनिया से चली नहीं जाती. यह सरासर गंदा खेल है, लेकिन हम भी इसका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं. मैं चाहती हूं कि भाजपा भारत से चली जाए. हम भारत गठबंधन में एकजुटता चाहते हैं. नंदीग्राम में हम कांग्रेस पार्टी को अपना समर्थन देने जा रहे हैं. यह देश के व्यापक हित में है.'

नंदीग्राम से ममता बनर्जी की उम्मीदवार ने वापस लिया नामांकन, CM शुभेंदु ने कर दिया खेल

About the author शैलजाकांत मिश्रा

शैलजाकांत मिश्रा एबीपी लाइव में सीनियर कॉपी एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. इससे पहले उन्होंने कई मीडिया संस्थानों में काम किया है. उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है. पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी, भोपाल से पूरी की. अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है. वे मूल रूप से उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के निवासी हैं.
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Published at : 18 Sep 2026 04:44 PM (IST)
Tags :
TMC MAMATA BANERJEE
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