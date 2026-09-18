नंदीग्राम उपचुनाव: प्रत्याशी के नाम वापस लेने के बाद ममता का बड़ा ऐलान - 'अब हम...'

ममता बनर्जी ने नंदीग्राम सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी को समर्थन का ऐलान किया है. ममता ने यह फैसला ऐसे समय में लिया, जब उनको दोहरा झटका लगा है. एक तरफ चुनाव आयोग ने टीएमसी का सिंबल और नाम फ्रीज कर नया नाम और चुनाव चिह्न दिया है तो नंदीग्राम उपचुनाव से पहले टीएमसी की उम्मीदवार संचिता प्रधान ने अपना नाम वापस ले लिया.

ममता बनर्जी ने अपने खेमे की उम्मीदवार के नॉमिनेशन वापस लेने को लेकर कहा, 'हम नंदीग्राम उपचुनाव में कांग्रेस का समर्थन करेंगे ताकि इंडिया गठबंधन मजबूत हो सके. यह देश के व्यापक हित में है. रेजिनगर सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर मैं बाद में फैसला करूंगी. असम में हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं.'

ममता ने बताई कांग्रेस को समर्थन की वजह

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह पूछे जाने पर कि क्या संचिता प्रधान (डे) ने नंदीग्राम विधानसभा उपचुनाव से अपना नामांकन इसलिए वापस लिया क्योंकि पार्टी अब कांग्रेस का समर्थन कर रही है. ममता बनर्जी ने कहा, 'नहीं, ऐसा नहीं है. हमने पहले ही कांग्रेस का समर्थन करने का फैसला कर लिया था क्योंकि उनके पास एक अच्छा उम्मीदवार है.'

चुनाव आयोग पर साधा निशाना

चुनाव आयोग के टीएमसी के सिंबल फ्रीज करने के फैसले को लेकर ममता बनर्जी ने कहा, 'हम संवैधानिक पद का अनादर नहीं करते, लेकिन हमें लगता है कि आज हमारे लोकतांत्रिक इतिहास में एक काला दिन है. हमारे देश में जो हो रहा है वह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण, असंवैधानिक, अवैध, अलोकतांत्रिक और एक राजनीतिक दल के अहंकार को संतुष्ट करने के लिए पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण बदला है.'

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उन्होंने कहा, 'वे नहीं जानते कि मैं अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस नहीं छोड़ सकती. यह मेरे साथ हमेशा रहेगी, जब तक मैं इस दुनिया से चली नहीं जाती. यह सरासर गंदा खेल है, लेकिन हम भी इसका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं. मैं चाहती हूं कि भाजपा भारत से चली जाए. हम भारत गठबंधन में एकजुटता चाहते हैं. नंदीग्राम में हम कांग्रेस पार्टी को अपना समर्थन देने जा रहे हैं. यह देश के व्यापक हित में है.'

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