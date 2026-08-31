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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगबाढ़ में नाव की तरह बह गया घर, बाल-बाल बची मां-बेटी; वीडियो वायरल

बाढ़ में नाव की तरह बह गया घर, बाल-बाल बची मां-बेटी; वीडियो वायरल

नेपाल में बाढ़ के तेज बहाव में एक घर पानी के साथ बहता नजर आया इस दौरान घर में मौजूद मां-बेटी के बाल-बाल बचने की बात सामने आई. यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है

Written By : भूमिका पंवार |  Updated at : 31 Aug 2026 11:30 AM (IST)
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नेपाल में बाढ़ के तेज बहाव का एक हैरान करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में पानी के बीच एक पूरा घर अपनी जगह से बहता हुआ दिखाई दे रहा है. पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि घर भी उसके साथ आगे की ओर खिसकता चला जाता है. इस दौरान घर में मौजूद मां-बेटी के बाल-बाल बचने की बात सामने आई है. वीडियो देखने के बाद लोग भी इस नजारे को देखकर हैरान हैं.

वीडियो में क्या नजर आया?

वायरल वीडियो में चारों तरफ बाढ़ का पानी दिखाई दे रहा है. इसी बीच एक घर पानी के तेज बहाव में बहता नजर आता है. घर धीरे-धीरे अपनी जगह से हटता है और पानी के साथ आगे बढ़ने लगता है. कैमरे में यह पूरा नजारा दूर से रिकॉर्ड किया गया. पानी के बीच घर को इस तरह बहते हुए देखकर साफ पता चलता है कि बहाव काफी तेज था. वीडियो में आसपास का इलाका भी पानी से घिरा हुआ दिखाई दे रहा है.

 

यह भी पढ़ें: नेपाल बाढ़- कुदरत के कहर के बीच सीना ताने खड़ा रहा यह 'चमत्कारी' घर

पानी के साथ बहने लगा पूरा घर

वीडियो में घर किसी छोटी नाव की तरह पानी के साथ आगे बढ़ता नजर आता है. घर का एक हिस्सा पानी में डूबा हुआ दिखाई देता है, जबकि बाकी हिस्सा ऊपर नजर आ रहा है. बाढ़ का पानी लगातार आगे बढ़ रहा है और घर भी उसी दिशा में बहता दिखाई देता है. कुछ ही देर में घर अपनी पहले वाली जगह से काफी दूर चला जाता है. यह पूरा दृश्य वीडियो का सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाला हिस्सा है.

बाल-बाल बचीं मां-बेटी

इस घटना में मां-बेटी के बाल-बाल बचने की बात सामने आई है. हालांकि वीडियो में उन्हें बचाए जाने का पूरा दृश्य दिखाई नहीं देता. सिर्फ इतना बताया जा रहा है कि जिस घर को बाढ़ का पानी अपने साथ बहा ले गया, उसमें मौजूद मां-बेटी सुरक्षित बच गईं. ऐसे हालात में उनका सुरक्षित निकलना राहत की बात है. वीडियो में दिखाई दे रहा तेज पानी यह जरूर बताता है कि स्थिति काफी खतरनाक रही होगी.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

घर को बाढ़ के पानी में बहते देखकर सोशल मीडिया यूजर्स भी हैरान हैं. वीडियो को देखकर लोगों का ध्यान सबसे पहले पानी के तेज बहाव और उसके बीच बहते घर पर जा रहा है. कुछ लोग मां-बेटी के सुरक्षित बचने को राहत की बात बता रहे हैं. वहीं, इस तरह के वीडियो बाढ़ के दौरान होने वाले नुकसान की गंभीर तस्वीर भी दिखाते हैं. फिलहाल यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किया जा रहा है.

यह भी पढ़ें: नेपाल की बाढ़ में बहकर आया लाखों का कैश और ज्वेलरी, वीडियो वायरल

About the author भूमिका पंवार

Bhumika Panwar ABP News की Lifestyle डेस्क पर डिजिटल मीडिया इंटर्न के तौर पर काम कर रही हैं. वह Mandsaur University से बीए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की डिग्री कर रही हैं. ABP News में वह आर्टिकल और वेब स्टोरी लिखने का काम कर रही हैं, जिससे उन्हें डिजिटल मीडिया में काम करने का व्यावहारिक अनुभव मिल रहा है. उन्हें हिंदी में कंटेंट लिखने और नई जानकारी जुटाने में रुचि है.
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Published at : 31 Aug 2026 11:29 AM (IST)
Tags :
Flood Viral Video
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