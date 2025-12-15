उत्तर प्रदेश के पीलीभीत टाइगर रिजर्व से वन्यजीव प्रेमियों के लिए बेहद खुशी देने वाली और रोमांचक खबर सामने आई है. जंगल की गोद में जीवन के सबसे खूबसूरत पल कैमरे में कैद हुए हैं, जहां एक बाघिन अपने नन्हे शावकों को दूध पिलाती नजर आ रही है. यह दृश्य न सिर्फ प्रकृति की सुंदरता को दिखाता है, बल्कि यह भी साबित करता है कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व बाघों के लिए एक सुरक्षित और अनुकूल आवास बनता जा रहा है. टाइगर के शावकों के इस प्यारे से पल को एबीपी के कैमरे ने कैद किया है.

पीलीभीत से सामने आया अनोखा दृश्य

पीलीभीत टाइगर रिजर्व क्षेत्र से सामने आई यह एक्सक्लूसिव तस्वीर और वीडियो इन दिनों चर्चा का विषय बने हुए हैं. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बाघिन जंगल में आराम कर रही है और उसके शावक बेफिक्र होकर दूध पी रहे हैं. यह दृश्य इस बात का संकेत है कि बाघिन अपने शावकों को जंगल के प्राकृतिक माहौल के लिए तैयार कर रही है. वन्यजीव विशेषज्ञों और प्रेमियों के लिए यह एक बड़ी और अच्छी खबर मानी जा रही है.

पीलीभीत टाइगर रिजर्व में लगातार बढ़ रहा बाघों का कुनबा

लगातार बढ़ता बाघों का कुनबा अब पीलीभीत टाइगर रिजर्व को पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का बड़ा केंद्र बना रहा है. यहां आने वाले सैलानी न सिर्फ बाघों के दीदार कर रहे हैं, बल्कि उनके शावकों को देखने का सौभाग्य भी पा रहे हैं. इस मनमोहक दृश्य को एबीपी न्यूज के कैमरे में एक्सक्लूसिव तौर पर कैद किया गया है. सामाजिक वानिकी प्रभाग के प्रभागीय अधिकारी भारत कुमार ने बताया कि बाघों की सुरक्षा और निगरानी के लिए रिजर्व क्षेत्र में कई स्थानों पर ट्रैप कैमरे लगाए जा रहे हैं.

75 से ज्यादा है टाइगर की संख्या, इस बार बढ़ने की उम्मीद

साथ ही बाघों की एक बार फिर गणना की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. पिछले वर्ष की गणना के अनुसार पीलीभीत टाइगर रिजर्व में 75 से अधिक बाघ पाए गए थे. अधिकारियों का कहना है कि इस बार गणना पूरी होने के बाद बाघों की बढ़ती संख्या को लेकर और भी अच्छी खबर सामने आने की उम्मीद है. वीडियो को लेकर अब सोशल मीडिया रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...पर्यावरण प्रेमियों और जंगल सफारी करने वालों के लिए खुशखबर है. एक और यूजर ने लिखा...बाघों का बढ़ना सच में बड़ी उपलब्धि है, इसे जारी रखें. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...बाघों के संरक्षण के लिए लगातार काम होने चाहिए.

