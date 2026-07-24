Viral Video: मुंबई में छात्रों के समर्थन में हुए प्रदर्शन के कई वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं. इसमें एक वीडियो पर यूजर्स की निगाहें टिक गई हैं. यह वीडियो प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा डिटेन किए गए छात्रों का है. पुलिस एक वैन में कई छात्रों को हिरासत में लेकर जा रही थी, लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ, जिसने लोगों के ध्यान को खींचा. फिलहाल यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

यह भी पढ़े: ट्रैफिक जाम में फंसा युवक बाइक पर ही करने लगा ऑफिस वर्क, वीडियो देख पकड़ लेंगे माथा

पुलिस वैन के पास पहुंचा छात्र, फिर हुआ ऐसा

सड़क पर छड छात्र, चारों ओर पुलिस और आगे बढ़ती एक वैन. लेकिन एक झटके में खुला दरवाजा, उन छात्रों के लिए सिर्फ लोहे का फाटक नहीं रहा. वह कुछ सेकंड के लिए उम्मीद की दहलीज बन गया, जिसे पार करते ही उनके कदम हवा से बातें करते नजर आए. यह वीडियो मुंबई में CJP के प्रदर्शन का बताया जा रहा है, जो NEET परीक्षा से जुड़े मुद्दों और पेपर लीक के विरोध में किया गया था. वीडियो में पुलिस कुछ प्रदर्शनकारी छात्रों को वैन में बैठाकर ले जाती दिखाई देती है. मौके पर मौजूद अन्य छात्र भी इस पूरे घटनाक्रम को देखकर शोर मचाते नजर आते हैं.

वीडियो देख भावुक भी हुए लोग, कई ने किए अलग-अलग कमेंट

यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. एक यूजर्स ने इस पल को "One fearless soul can inspire the strength of thousands.💥" बताया, जबकि दूसरे ने "I just love my generation 🙌🏻", वहीं एक अन्य यूजर ने मजाक में लिखा "Idhar bhi leak 😂More power to the youth of this nation 🔥" एक ने भायुक होकर लिखा " Wow dil khus ho jata hai jab apne desh washiyo ko khus dekhta hu to". वहीं कुछ यूजर्स ने पुलिस की कार्रवाई और सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाए. कमेंट सेक्शन में भावुक प्रतिक्रियाओं के तंज और मजाक भी देखने को मिल रही है.

यह भी पढ़ें: CJP Protest Viral Video : क्या CJP प्रदर्शन में जान गंवाने वालों की छिपा