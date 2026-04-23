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Viral Video: ताजा-ताजा पेंट हुए डिवाइडर को पान-गुटखा थूककर किया लाल, यूजर्स पूछ रहे- 'कहां है सिविक सेंस?'
Tonk Viral Video: वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि रोड का डिवाइड नया-नया सफेद रंग से पेंट किया गया है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद पेंट किए गए डिवाइडर पर जगह-जगह दाग नजर आने लगते हैं.
Tonk Viral Video: हमारे देश में तंबाकू और गुटखा से जुड़े वीडियो अक्सर वायरल होते रहते हैं. सोशल मीडिया पर इन दिनों भी एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जो सिर्फ हैरान ही नहीं कर रहा बल्कि लोगों की आदतों और सिविक सेंस पर बड़ा सवाल भी खड़ा कर रहा है. यह मामला राजस्थान के टोंक का बताया जा रहा है, जहां सड़क के बीच बने डिवाइडर को अभी-अभी सफेद रंग से पेंट किया गया था लेकिन कुछ ही मिनट में उसकी हालत बदल गई.
वीडियो में दावा किया जा रहा है कि महज 15 मिनट के अंदर ही लोगों ने पान-गुटखा थूककर पूरे डिवाइडर को लाल कर दिया. इसके बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. इस वीडियो को देखकर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि अब सिविक सेंस कहां है.
ताजा पेंट हुए डिवाइडर पर पान-गुटखा थूककर किया लाल
वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि रोड का डिवाइड नया-नया सफेद रंग से पेंट किया गया है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद पेंट किए गए डिवाइडर पर जगह-जगह दाग नजर आने लगते हैं. ये दाग पान-गुटखा थूकने की वजह से बने हैं. बताया जा रहा है कि यह पूरा बदलाव कुछ मिनटों में हो गया. जिससे साफ पता चलता है कि सार्वजनिक संपत्ति को लेकर लोगों की लापरवाही कितनी गंभीर है. यह मामला राजस्थान के टोंक शहर का है. वहीं इस वीडियो को देखकर कई लोग अपने-अपने शहर के भी कुछ ऐसे ही हालात बता रहे हैं. आपको बता दे कि यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @gharkekalesh नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है, जिस पर अब तक हजारों व्यूज आ चुके हैं और कई लोगों ने कमेंट कर अपना गुस्सा जाहिर किया है.
ये भी पढ़ें-Video: रेलवे फाटक पर फंसा पिकअप टेंपो, सामने से आ रही ट्रेन ने मारी जोरदार टक्कर, वीडियो वायरल
ताजा पेंट हुए डिवाइडर पर पान-गुटखा थूककर किया लाल
वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि रोड का डिवाइड नया-नया सफेद रंग से पेंट किया गया है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद पेंट किए गए डिवाइडर पर जगह-जगह दाग नजर आने लगते हैं. ये दाग पान-गुटखा थूकने की वजह से बने हैं. बताया जा रहा है कि यह पूरा बदलाव कुछ मिनटों में हो गया. जिससे साफ पता चलता है कि सार्वजनिक संपत्ति को लेकर लोगों की लापरवाही कितनी गंभीर है. यह मामला राजस्थान के टोंक शहर का है. वहीं इस वीडियो को देखकर कई लोग अपने-अपने शहर के भी कुछ ऐसे ही हालात बता रहे हैं. आपको बता दे कि यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @gharkekalesh नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है, जिस पर अब तक हजारों व्यूज आ चुके हैं और कई लोगों ने कमेंट कर अपना गुस्सा जाहिर किया है.
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Freshly painted white road divider in Tonk, Rajasthan, turned red with pan masala spit in just 15 minutes. No civic sense until these habits stop. 📍Tonk, Rajasthan pic.twitter.com/IzwVUEIg5M— Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) April 22, 2026
सोशल मीडिया पर भड़के के लोग
यह वीडियो सामने आते ही लोगों ने सोशल मीडिया पर जमकर नाराजगी जताई और इसे सिविक सेंस की कमी का एग्जांपल बता दिया. इस वीडियो को देखकर एक यूजर कमेंट करता है 15 मिनट में ही असली रंग दिख गया, समस्या पेंट नहीं सोच है. वहीं दूसरा यूजर कमेंट करता है यह कभी नहीं सुधरेंगे. इसके अलावा एक और यूजर कमेंट करता है कि अब सिविक सेंस कहां गया. वहीं कुछ लोगों ने तो यहां तक कमेंट कर दिया कलर ही गलत चुन लिया. एक यूजर ने कमेंट करते हुए कहा कुछ महीनो में पूरा डिवाइडर खुद ही लाल हो जाएगा. इसके अलावा एक और यूजर कमेंट करता है सरकार को तंबाकू प्रोडक्ट बैन कर देने चाहिए. वहीं कुछ यूजर्स ने कहा कि सफेद रंग रात में ज्यादा दिखाई नहीं देता है, इसलिए रंग चयन पर भी सवाल उठाए गए. लेकिन ज्यादातर लोगों ने इस घटना को लोगों की खराब आदतों से जोड़ा.
यह वीडियो सामने आते ही लोगों ने सोशल मीडिया पर जमकर नाराजगी जताई और इसे सिविक सेंस की कमी का एग्जांपल बता दिया. इस वीडियो को देखकर एक यूजर कमेंट करता है 15 मिनट में ही असली रंग दिख गया, समस्या पेंट नहीं सोच है. वहीं दूसरा यूजर कमेंट करता है यह कभी नहीं सुधरेंगे. इसके अलावा एक और यूजर कमेंट करता है कि अब सिविक सेंस कहां गया. वहीं कुछ लोगों ने तो यहां तक कमेंट कर दिया कलर ही गलत चुन लिया. एक यूजर ने कमेंट करते हुए कहा कुछ महीनो में पूरा डिवाइडर खुद ही लाल हो जाएगा. इसके अलावा एक और यूजर कमेंट करता है सरकार को तंबाकू प्रोडक्ट बैन कर देने चाहिए. वहीं कुछ यूजर्स ने कहा कि सफेद रंग रात में ज्यादा दिखाई नहीं देता है, इसलिए रंग चयन पर भी सवाल उठाए गए. लेकिन ज्यादातर लोगों ने इस घटना को लोगों की खराब आदतों से जोड़ा.
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Source: IOCL