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सड़क पर पलटा देशी घी का ट्रक, लूटने उमड़ी भीड़, वीडियो वायरल

बताया जा रहा है कि सड़क पर एक ट्रक हादसे का शिकार होकर पलट गया और उसमें देशी घी भरा था. वीडियो देखने के बाद यूजर्स के बीच इंसानियत और मुफ्तखोरी को लेकर बहस छिड़ गई है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 23 Sep 2026 03:55 PM (IST)
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बाजार में 500 से 1500 रुपये किलो मिलने वाला देशी घी अगर सड़क पर पानी की तरह बहने लगे तो लोगों का लूटने आना स्वाभाविक है. सोशल मीडिया पर इन दिनों वायरल हो रहे एक वीडियो में सड़क पर देशी घी पानी की तरह बहता दिखाई दे रहा है.

बताया जा रहा है कि सड़क पर एक ट्रक हादसे का शिकार होकर पलट गया और उसमें देशी घी भरा था. वीडियो देखने के बाद यूजर्स के बीच इंसानियत और मुफ्तखोरी को लेकर बहस छिड़ गई है. वीडियो देखकर आपको हैरानी भी होगी और मायूसी भी.

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सड़क पर पलटा घी से भरा कंटेनर

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें सड़क पर घी फैला हुआ है और लोग इसे लूटने के लिए कतारों में लगे हुए हैं और हर कोई अपने अपने तरीके से इसे बर्तन में भरकर घर ले जा रहा है. सोशल मीडिया पर यह घटना मुरादाबाद की बताई जा रही है.  वीडियो में देखा जा सकता है कि पूरी सड़क पीले रंग के घी से सन गई है और साइड में एक ट्रक पलटी खाया हुआ पड़ा है जिसे देखकर लग रहा है कि उसके साथ कोई भीषण हादसा हुआ है.

वीडियो देखने के लिए यहां क्लिक करें

लूटने पहुंच गई पब्लिक

वीडियो में लोगों को घी लूटते हुए देखा जा सकता है लेकिन एक भी शख्स वीडियो में ऐसा नहीं दिख रहा जो ट्रक या उसके ड्राइवर की खैर खबर ले रहा हो. वीडियो देखकर यूजर्स को इसी बात का गुस्सा है कि आखिर पब्लिक को मुफ्त का माल मिलते ही यह किसी की जिंदगी की कीमत भी भूल जाती है. अब कोई इसे देशी घी बता रहा है तो कोई वनस्पति घी का नाम दे रहा है. लेकिन जो भी हो, मुफ्त का घी पाकर पब्लिक को खुशी जरूर मिल गई है.

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यूजर्स बोले, मुफ्त का माल हजम नहीं होता

वीडियो को  manish_jatav_xx_99 नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...डालडा लूटने कौन जाता है. एक और यूजर ने लिखा..मुफ्त का माल हजम नहीं होता है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...यही घी 1000 रुपये किलो खरीदते वक्त कहते हैं कि हमें घी नहीं पसंद इसलिए नहीं खाते.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 23 Sep 2026 03:55 PM (IST)
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