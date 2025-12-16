भारत में वैसे तो कई शहर है, लेकिन जब बात कानपुर की आती है तो नाम लेने वालों का अंदाज भी कानपुरीया हो जाता है. कानपुर शहर, शहर नहीं बल्कि लोगों के दिलों में बसी एक भावना है. जितनी फेमस शहर की पान की पीक है उतना ही मशहूर है यहां का टोटका. जी हां, दरवाजों के बाहर नीले रंग की बोतलें तो आपने कई जगह टंगी हुई इस शहर में देखी होंगी लेकिन अब जो वीडियो वायरल हो रहा है उसने लोगों को हैरान कर दिया है. वीडियो में शहर के लोगों ने अपने घरों के बाहर लाल रंग से भरी बोतलें टांगी हुई हैं.

कानपुर में लोगों ने घरों के बाहर टांगी लाल रंग से भरी बोतलें

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि कानपुर शहर के किसी मोहल्ले के लोगों ने अपने घरों के बाहर लाल रंग से भरी बोतलों को टांगा हुआ है. वीडियो में दिख रहा है कि मोहल्ले के घरों पर एक जैसी कई सारी बोतलें या तो टंगी हैं या फिर दरवाजे की चोखट पर रखी हुई हैं. अब सोशल मीडिया पर लोग इसे अंधविश्वास कह रहे हैं और इसका संबंध गली के कुत्तों के साथ जोड़ा जा रहा है.

भूत प्रेत का भी निकल आया एंगल

कानपुर और देश के कई इलाकों में ये धारणा आम है कि अगर घर के बाहर रंग से भरी बोतल टांग दी जाए तो आवारा कुत्ते और दूसरे जानवर घर के आगे मलत्याग नहीं करते. लाल रंग की बोतलों को लेकर भी ऐसे ही कयास लगाए जा रहे हैं लेकिन कुछ लोग इस भूत प्रेत से जोड़ कर भी देख रहे हैं. सोशल मीडिया पर लोग इस मामले को स्त्री मूवी से जोड़कर भी देख रहे हैं. यूजर्स मजेदार अंदाज में कमेंट करते हुए कह रहे हैं ओ स्त्री तू कोल्ड ड्रिंक पीते हुए जाना.

यह भी पढ़ें: ऐसी औलाद से डर लगता है... पैर पहुंचते नहीं, लेकिन सड़क पर बाइक लेकर निकल गया छोरा; वीडियो देख पकड़ लेंगे माथा

सोशल मीडिया पर यूजर्स ने लिए मजे

वीडियो को सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...अंधविश्वास का कोई इलाज नहीं है. एक और यूजर ने लिखा...ओ स्त्री कोल्ड ड्रिंक पीकर जाना. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...लाल रंग की बोतलें आवारा कुत्तों के मलत्याग से बचने के लिए लगाई गई हैं.

यह भी पढ़ें: 15000 फीट पर मौत से मुकाबला, प्लेन से उलझा पैराशूट और हवा में झूलता रहा स्काईडाइवर; वीडियो वायरल