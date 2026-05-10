Train Accident Viral Video: ट्रेन और प्लेटफार्म के बीच फंस गया शख्स फिर RPF जवान ने ऐसे बचाई जान, हो रही तारीफ; देखें वीडियो
Train Accident Viral Video: चलती ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंसे यात्री की RPF जवान ने सूझबूझ और तेजी से जान बचाई. वायरल वीडियो देख लोग जवान की बहादुरी की तारीफ कर रहे हैं. यहां देखें पूरी वीडियो
Train Accident Viral Video: रेलवे स्टेशन पर हर दिन लाखों लोग सफर करते हैं, लेकिन कई बार छोटी-सी गलती भी जिंदगी पर भारी पड़ जाती है. आए दिन ट्रेन पकड़ने की जल्दी में लोग चलती ट्रेन में चढ़ने या उतरने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से दर्दनाक हादसे देखने को मिलते रहते हैं. सोशल मीडिया पर अब एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लोगों की सांसें रोक दीं. वीडियो में एक शख्स ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच बने गैप में फंस जाता है. हालत इतनी खतरनाक हो जाती है कि कुछ सेकंड की देरी उसकी जान ले सकती थी, लेकिन तभी मौके पर मौजूद RPF जवान ने तेजी दिखाते हुए उसकी जान बचा ली. अब लोग इस जवान की बहादुरी की जमकर तारीफ कर रहे हैं.
बारूनी-गोंदिया एक्सप्रेस के पास हुआ हादसा
जानकारी के मुताबिक, यह हादसा बारूनी-गोंदिया एक्सप्रेस ट्रेन के पास हुआ. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक यात्री ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंस जाता है और उसी दौरान ट्रेन चलने लगती है. यह देखकर स्टेशन पर मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच जाती है. आसपास खड़े लोग तेजी से उसकी मदद के लिए दौड़ पड़ते हैं और कुछ ही पलों में वहां भारी भीड़ जमा हो जाती है. तभी RPF पोस्ट फोर्ट के ASI निरंजन ने बिना समय गंवाए तुरंत हरकत दिखाई और उस व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकाल लिया. बताया गया कि हादसे के बाद घायल यात्री को प्राथमिक इलाज के लिए जिला अस्पताल भी भेजा गया.
Passenger stuck b/w Baruni-Gondia Express train and platform.— Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) May 9, 2026
RPF Post Fort ASI Niranjan acted fast and saved him later shifted him to District Hospital for first aid. pic.twitter.com/4rnGDn16aQ
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सोशल मीडिया पर RPF जवान की हो रही तारीफ
वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोग ASI निरंजन की बहादुरी और समझदारी की जमकर तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, “ऐसे सतर्क रेलवे स्टाफ की वजह से कई जिंदगियां बच जाती हैं.” वहीं दूसरे ने कहा, “RPF जवान ने जिस तेजी से फैसला लिया, वह सच में काबिल-ए-तारीफ है.” कुछ लोगों ने यह भी कहा कि ऐसे हालात संभालने के लिए रेलवे कर्मचारियों को खास ट्रेनिंग और अच्छी फिटनेस की जरूरत होती है. लोगों का मानना है कि अगर सही समय पर कार्रवाई नहीं होती, तो यह हादसा बहुत दर्दनाक हो सकता था.
कुछ यूजर्स ने रेलवे सिस्टम पर भी उठाए सवाल
जहां कई लोग RPF जवान की तारीफ कर रहे हैं, वहीं कुछ यूजर्स ने रेलवे व्यवस्था पर सवाल भी उठाए. एक यूजर ने लिखा, “हर दिन ऐसे हादसे सामने आते हैं, लेकिन इस समस्या का स्थायी हल क्यों नहीं निकाला जाता?” वहीं दूसरे ने कहा कि ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच ज्यादा गैप होना भी हादसों की बड़ी वजह है. कुछ लोगों का मानना है कि रेलवे को प्लेटफॉर्म डिजाइन और सुरक्षा व्यवस्था पर और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, ताकि ऐसे हादसों को पहले ही रोका जा सके.
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Source: IOCL