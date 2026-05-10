हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResult#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगTrain Accident Viral Video: ट्रेन और प्लेटफार्म के बीच फंस गया शख्स फिर RPF जवान ने ऐसे बचाई जान, हो रही तारीफ; देखें वीडियो

Train Accident Viral Video: ट्रेन और प्लेटफार्म के बीच फंस गया शख्स फिर RPF जवान ने ऐसे बचाई जान, हो रही तारीफ; देखें वीडियो

Train Accident Viral Video: चलती ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंसे यात्री की RPF जवान ने सूझबूझ और तेजी से जान बचाई. वायरल वीडियो देख लोग जवान की बहादुरी की तारीफ कर रहे हैं. यहां देखें पूरी वीडियो

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sanjana Singh | Updated at : 10 May 2026 12:54 PM (IST)
Preferred Sources

Train Accident Viral Video: रेलवे स्टेशन पर हर दिन लाखों लोग सफर करते हैं, लेकिन कई बार छोटी-सी गलती भी जिंदगी पर भारी पड़ जाती है. आए दिन ट्रेन पकड़ने की जल्दी में लोग चलती ट्रेन में चढ़ने या उतरने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से दर्दनाक हादसे देखने को मिलते रहते हैं. सोशल मीडिया पर अब एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लोगों की सांसें रोक दीं. वीडियो में एक शख्स ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच बने गैप में फंस जाता है. हालत इतनी खतरनाक हो जाती है कि कुछ सेकंड की देरी उसकी जान ले सकती थी, लेकिन तभी मौके पर मौजूद RPF जवान ने तेजी दिखाते हुए उसकी जान बचा ली. अब लोग इस जवान की बहादुरी की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

बारूनी-गोंदिया एक्सप्रेस के पास हुआ हादसा

जानकारी के मुताबिक, यह हादसा बारूनी-गोंदिया एक्सप्रेस ट्रेन के पास हुआ. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक यात्री ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंस जाता है और उसी दौरान ट्रेन चलने लगती है. यह देखकर स्टेशन पर मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच जाती है. आसपास खड़े लोग तेजी से उसकी मदद के लिए दौड़ पड़ते हैं और कुछ ही पलों में वहां भारी भीड़ जमा हो जाती है. तभी RPF पोस्ट फोर्ट के ASI निरंजन ने बिना समय गंवाए तुरंत हरकत दिखाई और उस व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकाल लिया. बताया गया कि हादसे के बाद घायल यात्री को प्राथमिक इलाज के लिए जिला अस्पताल भी भेजा गया.

यह भी पढ़ेंः कबूतर मारकर खा जाता है! दिल्ली में कबूतरों के कातिल को लोगों ने पकड़कर बांधा, वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर RPF जवान की हो रही तारीफ

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोग ASI निरंजन की बहादुरी और समझदारी की जमकर तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, “ऐसे सतर्क रेलवे स्टाफ की वजह से कई जिंदगियां बच जाती हैं.” वहीं दूसरे ने कहा, “RPF जवान ने जिस तेजी से फैसला लिया, वह सच में काबिल-ए-तारीफ है.” कुछ लोगों ने यह भी कहा कि ऐसे हालात संभालने के लिए रेलवे कर्मचारियों को खास ट्रेनिंग और अच्छी फिटनेस की जरूरत होती है. लोगों का मानना है कि अगर सही समय पर कार्रवाई नहीं होती, तो यह हादसा बहुत दर्दनाक हो सकता था.

कुछ यूजर्स ने रेलवे सिस्टम पर भी उठाए सवाल

जहां कई लोग RPF जवान की तारीफ कर रहे हैं, वहीं कुछ यूजर्स ने रेलवे व्यवस्था पर सवाल भी उठाए. एक यूजर ने लिखा, “हर दिन ऐसे हादसे सामने आते हैं, लेकिन इस समस्या का स्थायी हल क्यों नहीं निकाला जाता?” वहीं दूसरे ने कहा कि ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच ज्यादा गैप होना भी हादसों की बड़ी वजह है. कुछ लोगों का मानना है कि रेलवे को प्लेटफॉर्म डिजाइन और सुरक्षा व्यवस्था पर और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, ताकि ऐसे हादसों को पहले ही रोका जा सके.

यह भी पढ़ेंः मौत का लाइव वीडियो... चलती ट्रेन के गेट पर लटककर बना रहा था रील, खंभे से टकराया और निकल गई जान

Published at : 10 May 2026 12:54 PM (IST)
Tags :
Train Accident Indian Railways Safety Railway Emergency Response Train Accident Viral Video
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
Train Accident Viral Video: ट्रेन और प्लेटफार्म के बीच फंस गया शख्स फिर RPF जवान ने ऐसे बचाई जान, हो रही तारीफ; देखें वीडियो
ट्रेन और प्लेटफार्म के बीच फंस गया शख्स फिर RPF जवान ने ऐसे बचाई जान, हो रही तारीफ; देखें वीडियो
ट्रेंडिंग
Viral Cricket Video: वाह क्या क्रिएटिविटी है... दफ्ती से बच्चों ने बनाया पैड और हेलमेट, वीडियो देख खुश हो जाएंगे क्रिकेट लवर्स
वाह क्या क्रिएटिविटी है... दफ्ती से बच्चों ने बनाया पैड और हेलमेट, वीडियो देख खुश हो जाएंगे क्रिकेट लवर्स
ट्रेंडिंग
'रोया तो और मारूंगी' चोरी छिपे वीडियो बना रहे शख्स को महिला ने सरेआम पीटा, सोशल मीडिया पर बवाल
'रोया तो और मारूंगी' चोरी छिपे वीडियो बना रहे शख्स को महिला ने सरेआम पीटा, सोशल मीडिया पर बवाल
ट्रेंडिंग
पुलिस ने POCSO का नाम लिया तो आरोपी ने निगल ली चाबी! फिर 10 किलो केले खिलाकर निकाला गया ‘सबूत’
पुलिस ने POCSO का नाम लिया तो आरोपी ने निगल ली चाबी! फिर 10 किलो केले खिलाकर निकाला गया ‘सबूत’
Advertisement

वीडियोज

Crime News : शैतान पिता के जाल में मासूम बेटा | Sansani
Sandeep Chaudhary:बिखर रहा है INDIA गठबंधन! सबसे सटीक विश्लेषण! | Bengal | Vijay | Rahul Gandhi
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया मजेदार रिएक्शन, बोलीं- “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में जरूर आऊंगी!”
Krishnavataram Part 1 Review: भव्य दृश्य, भावनाओं से भरपूर कहानी और दमदार अभिनय
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की सस्ती Copy, Drugs और Hip-Hop वाला Drama
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'कांग्रेस ने DMK को धोखा दिया', तमिलनाडु में विजय की TVK को समर्थन करने पर PM मोदी का बड़ा अटैक
'कांग्रेस ने DMK को धोखा दिया', तमिलनाडु में विजय की TVK को समर्थन करने पर PM मोदी का बड़ा अटैक
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र सदन की पुरानी सरकारी गाड़ियां बदली जाएंगी, CM के लिए आएंगी बुलेटप्रूफ गाड़ी
महाराष्ट्र सदन की पुरानी सरकारी गाड़ियां बदली जाएंगी, CM के लिए आएंगी बुलेटप्रूफ गाड़ी
इंडिया
कौन हैं 29 साल की एस कीर्तना, जो बनीं 'विजय' सरकार की सबसे कम उम्र की मंत्री? जानें
कौन हैं 29 साल की एस कीर्तना, जो बनीं 'विजय' सरकार की सबसे कम उम्र की मंत्री? जानें
आईपीएल 2026
क्या हार्दिक पांड्या की होगी वापसी, जैकब बेथल को मिलेगा एक और मौका? देखें RCB-MI की संभावित प्लेइंग 11
क्या हार्दिक पांड्या की होगी वापसी, जैकब बेथल को मिलेगा एक और मौका? देखें RCB-MI की संभावित प्लेइंग 11
साउथ सिनेमा
थलपति विजय की पहली सैलरी थी 500 रुपये, आज एक फिल्म के लिए चार्ज करते हैं इतने करोड़
थलपति विजय की पहली सैलरी थी 500 रुपये, आज एक फिल्म के लिए चार्ज करते हैं इतने करोड़
शिक्षा
Himachal Pradesh 10th Board Result: हिमाचल प्रदेश 10वीं का बोर्ड रिजल्ट जारी, इस डायरेक्ट लिंक से फटाफट करें चेक
हिमाचल प्रदेश 10वीं का बोर्ड रिजल्ट जारी, इस डायरेक्ट लिंक से फटाफट करें चेक
लाइफस्टाइल
Mother's Day 2026: 'कूल' से लेकर 'सख्त' तक, हर मां का प्यार जताने का तरीका होता है बिल्कुल अलग
'कूल' से लेकर 'सख्त' तक, हर मां का प्यार जताने का तरीका होता है बिल्कुल अलग
शिक्षा
दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 11 मई से समर वेकेशन, 9वीं-10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए लगेंगी स्पेशल रेमेडियल क्लासेस
दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 11 मई से समर वेकेशन, इन छात्रों के लिए लगेंगी रेमेडियल क्लासेस
ENT LIVE
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
ENT LIVE
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
ENT LIVE
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
ENT LIVE
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
ENT LIVE
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
Embed widget