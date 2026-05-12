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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगViral Wedding: शादी में मेहमानों को मिली VIP सर्विस! इस्त्री, हेयरकट और जूता पॉलिश सब फ्री, वीडियो वायरल

Viral Wedding: शादी में मेहमानों को मिली VIP सर्विस! इस्त्री, हेयरकट और जूता पॉलिश सब फ्री, वीडियो वायरल

शादी में खाने के स्टॉल के साथ-साथ शू पॉलिश, इस्त्री और हेयर ड्रेसर के अलग-अलग काउंटर लगाए गए हैं. यानी मेहमान यहां पेट के साथ-साथ अपना लुक भी चमका सकते हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sheikh inzemam ulhuq | Updated at : 12 May 2026 06:36 AM (IST)
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शादियों में आपने पनीर, मिठाई, लाइव म्यूजिक और लग्जरी सजावट तो खूब देखी होगी. लेकिन क्या कभी ऐसी शादी देखी है जहां मेहमान सिर्फ खाना खाने नहीं बल्कि अपने जूते पॉलिश करवाने, कपड़ों पर इस्त्री करवाने और हेयर स्टाइल सेट करवाने भी पहुंच रहे हों? सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसी ही अनोखी शादी का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसने लोगों को हैरान कर दिया है. इस शादी में खाने के स्टॉल के साथ-साथ जूते पॉलिश, इस्त्री और हेयर ड्रेसर के अलग-अलग काउंटर लगाए गए हैं. यानी मेहमान यहां पेट के साथ-साथ अपना लुक भी चमका सकते हैं.

शादी में लगा ‘जूते पॉलिश और हेयर सैलून’ काउंटर

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि शादी समारोह में एक तरफ जहां लोग खाने का आनंद ले रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग अपने जूते पॉलिश करवाते दिखाई दे रहे हैं. एक काउंटर पर जूचे चमकाने वाला मेहमानों के जूते चमका रहा है तो दूसरे काउंटर पर कपड़ों पर इस्त्री की जा रही है. इतना ही नहीं, एक जगह हेयर ड्रेसर भी बैठा हुआ दिखाई देता है जो मेहमानों का हेयर स्टाइल ठीक करता और शेव बनाता नजर आ रहा है. यह अनोखा इंतजाम देखकर लोग दंग रह गए.

 
 
 
 
 
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मेहमान बोले- ऐसी शादी पहली बार देखी

वीडियो में कई मेहमान इन सर्विसेज का मजा लेते दिखाई दे रहे हैं. कोई हेयर सेट करवा रहा है तो कोई अपने जूतों को नया जैसा चमकवा रहा है. सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि यह शायद उन मेहमानों के लिए किया गया होगा जो जल्दबाजी में तैयार होकर शादी में पहुंच गए. वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे “फुल सर्विस वेडिंग” का नाम दे रहे हैं. कई यूजर्स ने कहा कि अब शादी में सिर्फ खाना नहीं, पूरा makeover मिल रहा है.

यह भी पढ़ें: दिल्ली की सड़कों पर खुलेआम अश्लीलता, चलती कार की छत पर कपल ने किया लिपलॉक, वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर लोगों ने लिए मजे

वीडियो वायरल होने के बाद यूजर्स मजेदार रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, “अब शादी में पार्लर जाने की जरूरत ही नहीं.” दूसरे ने कहा, “ये शादी कम और सर्विस सेंटर ज्यादा लग रही है.” वहीं एक और यूजर ने मजाक में लिखा, “बस अब गाड़ी धुलवाने का काउंटर भी लगा दो.” कई लोग इस अनोखे आइडिया की तारीफ कर रहे हैं तो कुछ लोग इसे भारतीय शादियों का नया लेवल बता रहे हैं.

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Published at : 12 May 2026 06:36 AM (IST)
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