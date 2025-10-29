Video: कई फीट ऊपर से लगाई छलांग, नहीं खुला शख्स का पैराशूट, फिर जो हुआ... हादसे का वीडियो वायरल

Social Media Viral Video: सोशल मीडिया पर पैराग्लाइडिंग का एक खतरनाक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स ऊंचाई से नीचे की ओर छलांग लगाते हुए दिखाई देता है. यह वीडियो देखकर किसी की भी सांसें थम जाएं. वीडियो की शुरुआत में देखा जा सकता है कि युवक के पीठ पर पैराशूट वाला बैग बंधा हुआ है और वह आत्मविश्वास के साथ ऊंचाई से नीचे की ओर कूद जाता है. नीचे गहरी नदी बह रही होती है, लेकिन जैसे-जैसे वह नीचे गिरता है, हालात खतरनाक होते चले जाते हैं.

पैराग्लाइडिंग के दौरान शख्स नदी में गिरा

जैसे ही युवक हवा में गिर रहा होता है, वह अपने पैराशूट का हैंडल खींचने की कोशिश करता है. लेकिन वीडियो में साफ दिखाई देता है कि पैराशूट खुलने में कुछ सेकंड की देरी हो जाती है. तब तक वह नदी के बहुत करीब पहुंच चुका होता है. पैराशूट जैसे ही खुलता है, तभी वह शख्स सीधा नदी में गिर जाता है. पानी में गिरते ही बड़ा छींटा उठता है और फिर कुछ पल तक कुछ भी दिखाई नहीं देता.

वीडियो देखने वाले लोग दंग रह गए कि आखिर वह युवक जिंदा बचा या नहीं. अभी तक यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि यह वीडियो किस जगह का है और उस शख्स का क्या हाल हुआ. कुछ लोग कह रहे हैं कि यह पैराग्लाइडिंग या बेस जम्पिंग के दौरान हुआ हादसा है.

वीडियो देखकर लोगों ने किए कमेंट

सोशल मीडिया पर इस वीडियो पर लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कुछ ने लिखा, ये तो मौत को चैलेंज देने जैसा है, तो किसी ने कहा, थोड़ी सी देर और होती तो पैराशूट उसे बचा लेता. वहीं कुछ लोगों ने ऐसे स्टंट करने वालों को चेतावनी दी है कि बिना सुरक्षा के ऐसे खतरनाक प्रयोग जानलेवा साबित हो सकते हैं.