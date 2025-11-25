गोल्ड डिगर हैं पलाश मुच्छल? सोशल मीडिया पर वायरल चैट को लेकर यूजर्स ने यूं साधा निशाना

बॉलीवुड म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल और भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी स्मृति मंधाना की शादी को लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं. एक ओर जहां परिवार स्मृति के पिता की तबीयत खराब होने को लेकर शादी पोस्टपोन होने की बात कर रहा है तो वहीं दूसरी ओर पलाश के कथित स्क्रीनशॉट्स इंटरनेट पर वायरल हो रहे हैं जिन्हें लेकर दावा किया जा रहा है कि दोनों के रिश्ते में चीटिंग को लेकर अनबन हुई है. ऐसे में यूजर्स अब वायरल चैट्स को पढ़कर पलाश को गोल्ड डिगर तक कह रहे हैं.

स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की टल गई शादी

आपको बता दें कि इंडियन वुमेन क्रिकेटर स्मृति मंधाना और म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल शादी के बंधन में बंधने वाले थे. शादी के फंक्शन भी शुरू हो गए थे. हल्दी सेरेमनी हो गई थी और उसके बाद संगीत सेरेमनी भी हो गई थी. ये कपल 23 नवंबर को शादी के बंधन में बंधने वाला था मगर एक दिन पहले स्मृति के पिता की तबीयत खराब होने की वजह से शादी को पोस्टपोन कर दिया गया था. शादी पोस्टपोन होने के बाद लोग इस वजह से चौंक रहे हैं क्योंकि स्मृति ने शादी के सारे पोस्ट अपने इंस्टाग्राम से डिलीट कर दिए हैं. जिसके बाद से चीटिंग के रूमर्स आ रहे हैं.

अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही विवादित चैट

लेकिन इन सभी के बीच एक कंट्रोवर्सी ये भी उठ रही है कि पलाश की दूसरी लड़कियो के साथ भी दोस्ती थी जिनके चैट्स अब इंटरनेट पर वायरल हैं. आपको बता दें कि एक इंस्टाग्राम यूजर मैरी डी कोस्टा ने पलाश के साथ चैट के स्क्रीनशॉर्ट शेयर किए हैं. उन्होंने कहा है कि ये चैट उनकी पलाश के साथ है. जिस अकाउंट से स्क्रीनशॉर्ट शेयर हुए हैं उसे डिएक्टिवेट कर दिया गया है लेकिन ये स्क्रीनशॉर्ट अभी भी वायरल हो रहे हैं. इस चैट में पलाश सामने वाली लड़की को स्विमिंग के लिए मनाते दिखाई दे रहे हैं. लेकिन जब लड़की पलाश से प्यार को लेकर बात करती है तो पलाश उस बातचीत को टाल देते हैं.

यूजर्स बोले गोल्ड डिगर तो नहीं है लड़का?

सोशल मीडिया पर इस चैट को मैरी डी कोस्टा ने शेयर किया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने इसे लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स अब इन वायरल चैट्स को लेकर पलाश को गोल्ड डिगर तक कह रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...अच्छी लड़की हाथ आ रही थी अब वो भी गई. एक और यूजर ने लिखा...भारत की बेटी गोल्ड डिगर के चक्कर में पड़ गई थी. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...शादी टलने की असली वजह सामने आनी चाहिए.

