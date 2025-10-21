ये है पाकिस्तान की सबसे लग्जरी ट्रेन! वीडियो देख भूल जाएंगे पड़ौसी मुल्क की गरीबी- यूजर्स हैरान

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की सबसे लग्जरी ट्रेन दिखाई गई है. इस ट्रेन को देखने के बाद लोगों ने हैरानी जताई है कि पाकिस्तान जैसे बर्बाद देश के पास भी ऐसी ट्रेन है जो अपने यात्रियों को ना केवल लग्जरी सुविधाएं देती हैं बल्कि समय पर अपने गंतव्य पर भी पहुंचाती हैं. वीडियो देखने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे.

पाकिस्तान की सबसे लग्जरी ट्रेन का वायरल हो रहा वीडियो

दरअसल, सोशल मीडिया पर शाह फैजान नाम के एक पाकिस्तानी व्लॉगर ने अपने सफर की कहानी लोगों को दिखाई जिसमें वो कराची कैंट से लाहौर के लिए यात्रा करने वाला था. वीडियो में दिखता है कि पाकिस्तान की सबसे लग्जरी ट्रेन ग्रीन लाइन कराची रेलवे स्टेशन पर खड़ी है और अपने वक्त पर यानी रात 10 बजे वहां से रवाना हो जाती है. ट्रेन पूरी तरह से एसी कोच वाली है और उसमें यात्रियों की सुविधाओं के लिए लैंप लाइट, कंबल, खाना पीना और भी कई सारी सुविधाएं हैं.

दिखने में एक दम लग्जरी, लेकिन भारत के थर्ड एसी से हो रही तुलना!

ट्रेन दिखने में एक दम साफ सुथरी और लग्जरी लग रही है. वीडियो में दिखता है कि वक्त पर वेंडर ट्रेन में यात्रियों को नाश्ता और खाना परोस रहे हैं. ट्रेन की सारी सुविधाएं देखकर पाकिस्तानी व्लॉगर भले ही खुश हो लेकिन इंडियन यूजर्स ने उनका मजाक बनाते हुए कहा है कि ये सारी सुविधाएं भारत की ट्रेन के थर्ड एसी कोच में मिल जाती है. बहरहाल इंटरनेट पर ग्रीन लाइन ट्रेन को देखकर ज्यादातर लोग हैरान हैं और पड़ोसी मुल्क की गरीबी को एक बार के लिए भूल बैठे हैं.

यूजर्स बोले, ये ट्रेन लाए कहां से पड़ोसियों?

वीडियो को shahfaizan1122 नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...ऐसी लग्जरी ट्रेन को हमारे इंडिया में थर्ड एसी बोला जाता है. एक और यूजर ने लिखा...इतना पैसा लाए कहां से हो पड़ोसियों? तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...पाकिस्तानियों इतनी लग्जरी ट्रेन के मालिक बने कैसे आप लोग.

