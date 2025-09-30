कहते हैं कि दिल अगर किसी पर आ जाए तो आशिक अपने जान माल की परवाह किए बगैर अपना सबकुछ महबूबा पर वार देता है. एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स स्टेज पर डांस करने वाली ऑर्केस्ट्रा के प्यार और ठुमकों से इतना प्रभावित हुआ कि उसने ऑर्केस्ट्रा की पूरी झोली नोटों से भर दी. इधर हसीना ठुमके लगाती रही और पास खड़ा आशिक उस पर नोट लुटाता रहा. अब शख्स का ये अंदाज इंटरनेट पर वायरल हो गया है.

लड़की ने लगाए ठुमके, खूबसूरती देख नोट उड़ाता रहा शख्स

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स ऑर्केस्ट्रा के ठुमकों से इतना खुश हुआ कि उसने 500 रुपये के नोटों से ऑर्केस्ट्रा की झोली भर दी. ऑर्केस्ट्रा भी नोटों को देखकर जोश में आ गई और एक के बाद एक कयामत ठुमके आशिक की खिदमत में पेश करती रही. हुआ ये कि हसीना के ठुमके खत्म हो गए लेकिन शख्स उसी रफ्तार से हसीन ऑर्केस्ट्रा की झोली में नोट भरता रहा.

इस वीडियो पर किसी ने बहुत ही शानदार गाना लगा दिया है, 😄



लड़के को देखिए और फिर इस गाने को सुनिए बड़ा आनंद आएगा



वैसे इस लड़के के लिए आप क्या कहना चाहोगे? pic.twitter.com/Hg7UVXlkFm — Rupali Gautam (@Rupali_Gautam19) September 29, 2025

ये नजारा देखने के बाद आसपास के लोग भी एक दम हैरान रह गए. ये पूरा नजारा ऑर्केस्ट्रा मंच पर पेश आया, जहां गानों पर हसीना ठुमक रही थी और आशिक नोटों की बरसात कर रहा था. वीडियो इंटरनेट पर वायरल होने के बाद यूजर्स भी हैरान रह गए और तरह तरह की प्रतिक्रियाएं देने लगे.

यह भी पढ़ें: Video: मैडम जी ने बुरी तरह ठोक दी कार, फिर कैब वाले को मारने दौड़ी, सड़क पर कलेश का वीडियो वायरल

यूजर्स बोले, इससे अच्छा गरीबों में बांट देता

वीडियो को @Rupali_Gautam19 नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...मजा आ गया, हुस्न की कोई कीमत नहीं होता. एक और यूजर ने लिखा...भाई इतना पैसा उड़ाने के लिए जिगरा चाहिए होता है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...ये सब क्या हो रहा है, ठुमकों पर इतने पैसे उड़ा दिए, इससे अच्छा था गरीबों में बांट देता.

यह भी पढ़ें: Viral Video: दरवाजे से घुसते हैं खिड़की से निकलते हैं... कैसी होती है चोरी की मोहब्बत, वीडियो देख आ जाएगा समझ