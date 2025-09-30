हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगएक ठुमके की कीमत तुम क्या जानों! हसीना के डांस पर आया आशिक का दिल! नोटों से भर दी लड़की की झोली- वीडियो हो रहा वायरल

एक ठुमके की कीमत तुम क्या जानों! हसीना के डांस पर आया आशिक का दिल! नोटों से भर दी लड़की की झोली- वीडियो हो रहा वायरल

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स ऑर्केस्ट्रा के ठुमकों से इतना खुश हुआ कि उसने 500 रुपये के नोटों से ऑर्केस्ट्रा की झोली भर दी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 30 Sep 2025 06:08 PM (IST)
Preferred Sources

कहते हैं कि दिल अगर किसी पर आ जाए तो आशिक अपने जान माल की परवाह किए बगैर अपना सबकुछ महबूबा पर वार देता है. एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स स्टेज पर डांस करने वाली ऑर्केस्ट्रा के प्यार और ठुमकों से इतना प्रभावित हुआ कि उसने ऑर्केस्ट्रा की पूरी झोली नोटों से भर दी. इधर हसीना ठुमके लगाती रही और पास खड़ा आशिक उस पर नोट लुटाता रहा. अब शख्स का ये अंदाज इंटरनेट पर वायरल हो गया है.

लड़की ने लगाए ठुमके, खूबसूरती देख नोट उड़ाता रहा शख्स

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स ऑर्केस्ट्रा के ठुमकों से इतना खुश हुआ कि उसने 500 रुपये के नोटों से ऑर्केस्ट्रा की झोली भर दी. ऑर्केस्ट्रा भी नोटों को देखकर जोश में आ गई और एक के बाद एक कयामत ठुमके आशिक की खिदमत में पेश करती रही. हुआ ये कि हसीना के ठुमके खत्म हो गए लेकिन शख्स उसी रफ्तार से हसीन ऑर्केस्ट्रा की झोली में नोट भरता रहा.

ये नजारा देखने के बाद आसपास के लोग भी एक दम हैरान रह गए. ये पूरा नजारा ऑर्केस्ट्रा मंच पर पेश आया, जहां गानों पर हसीना ठुमक रही थी और आशिक नोटों की बरसात कर रहा था. वीडियो इंटरनेट पर वायरल होने के बाद यूजर्स भी हैरान रह गए और तरह तरह की प्रतिक्रियाएं देने लगे.

यह भी पढ़ें: Video: मैडम जी ने बुरी तरह ठोक दी कार, फिर कैब वाले को मारने दौड़ी, सड़क पर कलेश का वीडियो वायरल

यूजर्स बोले, इससे अच्छा गरीबों में बांट देता

वीडियो को @Rupali_Gautam19 नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...मजा आ गया, हुस्न की कोई कीमत नहीं होता. एक और यूजर ने लिखा...भाई इतना पैसा उड़ाने के लिए जिगरा चाहिए होता है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...ये सब क्या हो रहा है, ठुमकों पर इतने पैसे उड़ा दिए, इससे अच्छा था गरीबों में बांट देता.

यह भी पढ़ें: Viral Video: दरवाजे से घुसते हैं खिड़की से निकलते हैं... कैसी होती है चोरी की मोहब्बत, वीडियो देख आ जाएगा समझ

Published at : 30 Sep 2025 06:08 PM (IST)
Tags :
TRENDING VIRAL VIDEO Blow Money
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'मुख्यमंत्री जी, आप मेरे खिलाफ कोई भी एक्शन ले सकते हैं, लेकिन...', करूर भगदड़ के बाद एक्टर विजय ने पहली बार जारी किया वीडियो मैसेज
'मुख्यमंत्री जी, आप मेरे खिलाफ कोई भी एक्शन ले सकते हैं, लेकिन...', करूर भगदड़ पर पहली बार बोले एक्टर विजय
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मिशन-27 के लिए सपा का नया सियासी दांव, अखिलेश यादव ने दलित वोटरों को साधने का निकाला पैंतरा
मिशन-27 के लिए सपा का नया सियासी दांव, अखिलेश यादव ने दलित वोटरों को साधने का निकाला पैंतरा
इंडिया
रोड एक्सीडेंट मामले में पीड़ित परिवार को मिलेगा 60 लाख रुपये का मुआवजा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- ये न होता तो इनके बेटे की सैलरी...
रोड एक्सीडेंट मामले में पीड़ित परिवार को मिलेगा 60 लाख रुपये का मुआवजा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- ये न होता तो इनके बेटे की सैलरी...
बॉलीवुड
Thamma Star Cast Fees: नवाजुद्दीन सिद्दीकी को मिली परेश रावल से भी ज्यादा फीस, आयुष्मान से रश्मिका तक ने वसूली मोटी रकम
'थामा' के लिए नवाजुद्दीन को मिली परेश रावल से भी ज्यादा रकम, जानें बाकियों की फीस
Advertisement

वीडियोज

Bareilly Violence: बरेली हिंसा के असली मास्टरमाइंड मौलाना Tauqeer Raza को टांग ले गई पुलिस | ABPLIVE
Afghanistan News: ना इंटरनेट, ना मोबाइल, अफगानिस्तान में सबकुछ OFF! आखिर हुआ क्या? | ABPLIVE
26/11 Attack: पूर्व Home Minister का बड़ा खुलासा, 'Retaliation' पर थी अलग राय
Navratri 2025: दुर्गा पूजा का ऐसा आयोजन देख गद-गद हो जाओगे! |ABPLIVE
आरुष भोला ने अशनीर ग्रोवर को दी राइज एंड फॉल रिलीज की धमकी!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'मुख्यमंत्री जी, आप मेरे खिलाफ कोई भी एक्शन ले सकते हैं, लेकिन...', करूर भगदड़ के बाद एक्टर विजय ने पहली बार जारी किया वीडियो मैसेज
'मुख्यमंत्री जी, आप मेरे खिलाफ कोई भी एक्शन ले सकते हैं, लेकिन...', करूर भगदड़ पर पहली बार बोले एक्टर विजय
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मिशन-27 के लिए सपा का नया सियासी दांव, अखिलेश यादव ने दलित वोटरों को साधने का निकाला पैंतरा
मिशन-27 के लिए सपा का नया सियासी दांव, अखिलेश यादव ने दलित वोटरों को साधने का निकाला पैंतरा
इंडिया
रोड एक्सीडेंट मामले में पीड़ित परिवार को मिलेगा 60 लाख रुपये का मुआवजा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- ये न होता तो इनके बेटे की सैलरी...
रोड एक्सीडेंट मामले में पीड़ित परिवार को मिलेगा 60 लाख रुपये का मुआवजा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- ये न होता तो इनके बेटे की सैलरी...
बॉलीवुड
Thamma Star Cast Fees: नवाजुद्दीन सिद्दीकी को मिली परेश रावल से भी ज्यादा फीस, आयुष्मान से रश्मिका तक ने वसूली मोटी रकम
'थामा' के लिए नवाजुद्दीन को मिली परेश रावल से भी ज्यादा रकम, जानें बाकियों की फीस
क्रिकेट
क्या हरमनप्रीत कौर को मिलाना पड़ेगा पाकिस्तान की कप्तान से हाथ, आड़े आएगा ICC का नियम?
क्या हरमनप्रीत कौर को मिलाना पड़ेगा पाकिस्तान की कप्तान से हाथ, आड़े आएगा ICC का नियम?
नौकरी
मेडिकल ऑफिसर से लेक्चरर तक निकली इन पोस्ट पर वैकेंसी, आवेदन की लास्ट डेट करीब
मेडिकल ऑफिसर से लेक्चरर तक निकली इन पोस्ट पर वैकेंसी, आवेदन की लास्ट डेट करीब
हेल्थ
Cushing Syndrome Warning Signs: हवाई जहाज से कूदने या ट्रेन के सामने खड़े होने पर भी डर नहीं लगता? जानिए इस बीमारी के लक्षण
हवाई जहाज से कूदने या ट्रेन के सामने खड़े होने पर भी डर नहीं लगता? जानिए इस बीमारी के लक्षण
ट्रेंडिंग
मैदान में राफेल को लेकर विवादित इशारे कर रहा था पाकिस्तानी! पुलिस ने घसीटकर बाहर फेंका- वीडियो वायरल
मैदान में राफेल को लेकर विवादित इशारे कर रहा था पाकिस्तानी! पुलिस ने घसीटकर बाहर फेंका- वीडियो वायरल
ENT LIVE
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
ENT LIVE
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
ENT LIVE
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
ENT LIVE
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
Embed widget