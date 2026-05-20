स्टेज पर चल रहा था लौंडिया नाच, नीचे खड़े शख्स ने की हरकत देख हसीनाओं ने बुरी तरह से की कुटाई

बिहार और ईस्ट यूपी में अक्सर आपने खास समारोह के मौके पर लौंडिया नाच और ऑर्केस्ट्रा डांस होते देखा होगा. लेकिन कई बार इस डांस के दौरान या इस तरह के आयोजन के दौरान कुछ घटनाएं ऐसी घट जाती हैं कि स्टेज पर डांस कर रही हसीनाओं का पारा चढ़ जाता है और कोई न कोई कुंवारा या शादीशुदा आशिक उनके गुस्से का शिकार हो जाता है. ऐसा ही कुछ हुआ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में, जहां एक युवक की छोटी सी बात से हसीनाएं इतना नाराज हुई कि सभी के सामने पकड़कर उसकी कुटाई कर दी.

स्टेज पर डांस कर रही हसीना ने की युवक की पिटाई

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक गांव में ऑर्केस्ट्रा डांस हो रहा है और इस दौरान स्टेज पर हसीनाएं अपने हुस्न की नुमाइश करते हुए जमकर ठुमके लगा रही है. इन्हीं ठुमकों को देख नीचे बैठा एक शख्स अपनी जेब से पैसे निकालकर उन्हें गिनने लगता है और बस यहीं से चढ़ता है हसीना का पारा और शुरू हो जाती है आशिक की कुटाई.

गांव में आर्केस्ट्रा चल रहा था,

स्टेज पर दो लड़कियां डांस कर रही थीं।



तभी एक लड़की नीचे बैठे लड़के के पास डांस करने पहुंची।



लड़का पैसे देने लगा, लेकिन अचानक स्टेज पर डांस कर रही दूसरी लड़की नीचे आई और लड़के की जबरदस्त पिटाई कर दी,



आखिर लड़के ने ऐसा क्या कर दिया,

जिससे बीच… pic.twitter.com/OyS07rvDU2 — ʀᴜᴅʜʀᴀ ʏᴀᴅᴀᴠ🇮🇳 (@Rudhrayadav001) May 18, 2026

नीचे बैठी लड़की के साथ की थी ये हरकत?

वीडियो में दिख रहा है कि गांव में आर्केस्ट्रा चल रहा है, स्टेज पर दो लड़कियां डांस कर रही हैं. तभी एक लड़की नीचे बैठे लड़के के पास डांस करने पहुंचती है, हुस्न देख लड़के का मन जेब से माल निकालने का होता है. इतने में लड़का लड़की को पैसे देने लगता है, लेकिन अचानक स्टेज पर डांस कर रही दूसरी लड़की नीचे आती है लड़के की जबरदस्त पिटाई कर देती है. आखिर लड़के ने ऐसा क्या कर दिया, जिससे बीच कार्यक्रम में इतना बड़ा हंगामा हो गया, ये बात लोगों की समझ से बाहर है और यूजर्स इसे लेकर ही सोशल मीडिया पर सवाल पूछ रहे हैं.

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यूजर्स ने ले लिए मजे

वीडियो को @Rudhrayadav001 नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा....कुछ तो गलत किया होगा तभी मार खाया है. एक और यूजर ने लिखा...भाई ने ऐसा किया क्या है जो मैडम को गुस्सा आ गया. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...डांस देखने का मन था, लेकिन अब कैंसिल करना पड़ेगा.

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