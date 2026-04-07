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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगकंपनी ने नौकरी से निकाला तो नहीं मानी हार, स्मार्ट प्लानिंग से घर बैठे हजारों कमा रहा शख्स, यूजर्स भी हैरान

कंपनी ने नौकरी से निकाला तो नहीं मानी हार, स्मार्ट प्लानिंग से घर बैठे हजारों कमा रहा शख्स, यूजर्स भी हैरान

नौकरी जाने के बाद भी एक टेक प्रोफेशनल ने घबराने के बजाय समझदारी दिखाई. फिक्स्ड डिपॉजिट से हर महीने अच्छी इनकम के साथ उसने Uber चलाना शुरू किया और बिना तनाव के नई जिंदगी की शुरुआत कर दी.

By : शेख इंजमाम उल हक | Updated at : 07 Apr 2026 10:10 AM (IST)
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आज के समय में नौकरी की अनिश्चितता लोगों के लिए सबसे बड़ी चिंता बन चुकी है, खासकर टेक इंडस्ट्री में जहां अचानक छंटनी की खबरें आम हो गई हैं. बड़ी-बड़ी कंपनियां हजारों कर्मचारियों को एक साथ निकाल रही हैं, जिससे लोगों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो जाता है. लेकिन इसी माहौल के बीच एक ऐसी कहानी सामने आई है, जो डर और तनाव के बीच उम्मीद और समझदारी की मिसाल पेश करती है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस कहानी में एक टेक प्रोफेशनल ने नौकरी जाने के बाद घबराने के बजाय एक ऐसा फैसला लिया, जिसे अब लोग “स्मार्ट प्लानिंग” और “देसी समझदारी” बता रहे हैं.

टेक इंडस्ट्री में बड़ी छंटनी के बाद घर लौटा युवक

हाल ही में Oracle जैसी बड़ी कंपनी में बड़े स्तर पर छंटनी हुई, जिसमें हजारों कर्मचारियों की नौकरी चली गई. इसी दौरान एक कर्मचारी की कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसने इस मुश्किल हालात को बेहद शांत तरीके से संभाला. इस कर्मचारी ने नौकरी जाने के बाद घबराने या शहर में संघर्ष करने के बजाय सीधे अपने घर Bhubaneswar लौटने का फैसला किया. उसने अपने खर्च कम किए और परिवार के साथ रहने लगा, जिससे उस पर आर्थिक दबाव काफी कम हो गया.

बचत बनी सबसे बड़ी ताकत

इस व्यक्ति की सबसे बड़ी ताकत उसकी बचत थी. उसके पास कई फिक्स्ड डिपॉजिट थे, जिनसे हर महीने करीब 40 हजार रुपये से ज्यादा की इनकम हो रही थी. पोस्ट ऑफिस और बैंकों में किए गए निवेश ने उसे बिना नौकरी के भी आर्थिक रूप से सुरक्षित बनाए रखा.

नौकरी गई तो शुरू किया नया काम

नौकरी जाने के बाद उसने समय बर्बाद नहीं किया. उसे गाड़ी चलानी आती थी, इसलिए उसने तुरंत कैब ड्राइविंग शुरू कर दी और Uber के जरिए काम करने लगा. इससे उसे नियमित आमदनी मिलती रही और वह अपनी जरूरतें आसानी से पूरी करता रहा. सिर्फ नौकरी या ड्राइविंग तक ही सीमित न रहकर वह धीरे-धीरे अपना छोटा बिजनेस शुरू करने की योजना भी बना रहा है. परिवार का साथ और सपोर्ट मिलने से वह बिना किसी तनाव के अपने भविष्य को लेकर काम कर रहा है.

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यूजर्स ने फ्यूचर प्लानिंग को खूब सराहा

सोशल मीडिया पर इस कहानी को @NayakSatya_SG नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसमें यूजर ने अपने दोस्त के ऊपर आए आर्थिक संकट पर खुलकर बात की है. अब पोस्ट को लाखों लोग देख चुके हैं. ऐसे में यूजर्स इसे लेकर तरह तरह के रिएक्शन भी दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...इसलिए कहते हैं कि बचत भविष्य का सहारा होती है. एक और यूजर ने लिखा...हर इंसान को बचत करनी ही चाहिए. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...40 हजार रुपये महीने में कोई भी एक अच्छा जीवन जी सकता है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 07 Apr 2026 10:10 AM (IST)
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