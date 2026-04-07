कंपनी ने नौकरी से निकाला तो नहीं मानी हार, स्मार्ट प्लानिंग से घर बैठे हजारों कमा रहा शख्स

आज के समय में नौकरी की अनिश्चितता लोगों के लिए सबसे बड़ी चिंता बन चुकी है, खासकर टेक इंडस्ट्री में जहां अचानक छंटनी की खबरें आम हो गई हैं. बड़ी-बड़ी कंपनियां हजारों कर्मचारियों को एक साथ निकाल रही हैं, जिससे लोगों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो जाता है. लेकिन इसी माहौल के बीच एक ऐसी कहानी सामने आई है, जो डर और तनाव के बीच उम्मीद और समझदारी की मिसाल पेश करती है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस कहानी में एक टेक प्रोफेशनल ने नौकरी जाने के बाद घबराने के बजाय एक ऐसा फैसला लिया, जिसे अब लोग “स्मार्ट प्लानिंग” और “देसी समझदारी” बता रहे हैं.

टेक इंडस्ट्री में बड़ी छंटनी के बाद घर लौटा युवक

हाल ही में Oracle जैसी बड़ी कंपनी में बड़े स्तर पर छंटनी हुई, जिसमें हजारों कर्मचारियों की नौकरी चली गई. इसी दौरान एक कर्मचारी की कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसने इस मुश्किल हालात को बेहद शांत तरीके से संभाला. इस कर्मचारी ने नौकरी जाने के बाद घबराने या शहर में संघर्ष करने के बजाय सीधे अपने घर Bhubaneswar लौटने का फैसला किया. उसने अपने खर्च कम किए और परिवार के साथ रहने लगा, जिससे उस पर आर्थिक दबाव काफी कम हो गया.

One of my close friends was fired from Oracle Bangalore.



No panic, no stress, and no crying on social media.



He straight away came back to his hometown Bhubaneswar



He had postal fixed deposits in two joint accounts ₹15 lakh each. One with his parents, and the other in his… — Nayak Satya (@NayakSatya_SG) April 5, 2026

बचत बनी सबसे बड़ी ताकत

इस व्यक्ति की सबसे बड़ी ताकत उसकी बचत थी. उसके पास कई फिक्स्ड डिपॉजिट थे, जिनसे हर महीने करीब 40 हजार रुपये से ज्यादा की इनकम हो रही थी. पोस्ट ऑफिस और बैंकों में किए गए निवेश ने उसे बिना नौकरी के भी आर्थिक रूप से सुरक्षित बनाए रखा.

नौकरी गई तो शुरू किया नया काम

नौकरी जाने के बाद उसने समय बर्बाद नहीं किया. उसे गाड़ी चलानी आती थी, इसलिए उसने तुरंत कैब ड्राइविंग शुरू कर दी और Uber के जरिए काम करने लगा. इससे उसे नियमित आमदनी मिलती रही और वह अपनी जरूरतें आसानी से पूरी करता रहा. सिर्फ नौकरी या ड्राइविंग तक ही सीमित न रहकर वह धीरे-धीरे अपना छोटा बिजनेस शुरू करने की योजना भी बना रहा है. परिवार का साथ और सपोर्ट मिलने से वह बिना किसी तनाव के अपने भविष्य को लेकर काम कर रहा है.

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यूजर्स ने फ्यूचर प्लानिंग को खूब सराहा

सोशल मीडिया पर इस कहानी को @NayakSatya_SG नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसमें यूजर ने अपने दोस्त के ऊपर आए आर्थिक संकट पर खुलकर बात की है. अब पोस्ट को लाखों लोग देख चुके हैं. ऐसे में यूजर्स इसे लेकर तरह तरह के रिएक्शन भी दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...इसलिए कहते हैं कि बचत भविष्य का सहारा होती है. एक और यूजर ने लिखा...हर इंसान को बचत करनी ही चाहिए. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...40 हजार रुपये महीने में कोई भी एक अच्छा जीवन जी सकता है.

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