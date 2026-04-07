Viral Video: याद लागले’ पर लड़की का कमाल डांस! एक्सप्रेशंस और हुस्न देख लोग बोले 'सुपर से भी ऊपर'
“याद लागले” गाने पर एक खूबसूरत युवती का डांस वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. शानदार रिदम, प्यारे एक्सप्रेशंस और सादगी भरे अंदाज ने लोगों को दीवाना बना दिया है.
सोशल मीडिया की दुनिया में कब कौन सा वीडियो वायरल हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता. लेकिन जब किसी वीडियो में खूबसूरती, शानदार डांस और दिल छू लेने वाले एक्सप्रेशंस एक साथ मिल जाएं, तो वह इंटरनेट पर छा ही जाता है. इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक खूबसूरत लड़की “याद लागले” गाने पर ऐसा डांस करती नजर आ रही है कि लोग उसकी अदाओं और एक्सप्रेशंस के दीवाने हो गए हैं. वीडियो देखते ही बनता है और यही वजह है कि इसे बार-बार देखा जा रहा है.
दिल जीत लेने वाला डांस
वायरल वीडियो में युवती बेहद ग्रेसफुल अंदाज में डांस करती नजर आ रही है. उसका हर स्टेप गाने की बीट के साथ इतना परफेक्ट बैठ रहा है कि देखने वालों की नजरें उस पर टिक जाती हैं. खास बात यह है कि डांस में कोई ओवरएक्टिंग नहीं, बल्कि सादगी के साथ पेश किया गया हर मूव इसे और खास बना देता है. डांस के साथ-साथ युवती के चेहरे के एक्सप्रेशंस भी लोगों को खूब पसंद आ रहे हैं. मुस्कान, आंखों का अंदाज और गाने के भाव के साथ मेल खाते उसके रिएक्शन वीडियो में जान डाल देते हैं. यही वजह है कि लोग सिर्फ डांस ही नहीं, बल्कि उसके एक्सप्रेशंस की भी जमकर तारीफ कर रहे हैं.
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सादगी में छिपी खूबसूरती
खूबसूरत लिबास में लिपटी यह हसीना वीडियो में बेहद सिंपल लुक में नजर आ रही है, लेकिन उसकी सादगी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई है. हल्के रंग का सूट और नैचुरल अंदाज लोगों को खूब भा रहा है. कई यूजर्स का कहना है कि बिना किसी ज्यादा मेकअप के भी उसकी खूबसूरती साफ नजर आ रही है. वीडियो में लड़की के साथ एक लड़का भी डांस कर रहा है जो उसके स्टेप्स को फॉलो करते हुए उसका बखूबी साथ दे रहा है.
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यूजर्स बोले, डांस देखकर दिन बन गया
वीडियो को kashuwuwuw नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा....हुस्न के साथ साथ अदाएं भी कूट कूटकर भरी हैं. एक और यूजर ने लिखा...लड़के को सभी ने इग्नोर कर दिया. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...शानदार डांस देखकर दिन बन गया.
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Source: IOCL