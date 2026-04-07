How to sell Hay to UP Government: सरकार को सीधे भूसा कैसे बेच सकते हैं किसान? यूपी में 15 अप्रैल से शुरू होने जा रही खरीद
sell hay to government UP: राज्य सरकार के निर्देशानुसार 15 अप्रैल से विशेष भूसा संग्रह अभियान शुरू किया जा रहा है. इस अभियान के तहत गौशाला के आसपास के किसानों से सीधे संपर्क कर भूसा खरीदा जाएगा.
उत्तर प्रदेश में गोवंश संरक्षण और किसानों की आय बढ़ाने को लेकर सरकार ने एक नई पहल शुरू करने की तैयारी की है. इसके तहत अब किसानों से सीधा भूसा खरीदने पर जोर दिया जा रहा है. जिससे एक तरफ घोषणा गौशाला पर पशुओं के लिए चारे की पर्याप्त व्यवस्था हो सके और दूसरी तरफ किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम मिल सके. इस व्यवस्था से बिचौलियों की भूमिका कम होगी और किसानों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि किसान सरकार को सीधे भूसा कैसे बेच सकते हैं?
15 अप्रैल से शुरू होने जा रही खरीद
राज्य सरकार के निर्देशानुसार 15 अप्रैल से विशेष भूसा संग्रह अभियान शुरू किया जा रहा है. इस अभियान के तहत गौशाला के आसपास के किसानों से सीधे संपर्क कर भूसा खरीदा जाएगा. साथ ही दान और खरीद दोनों माध्यमों से भूसा एकत्र किया जाएगा, ताकि लंबे समय तक चारे की उपलब्धता बनी रहे.
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कैसे भेज सकेंगे किसान भूसा?
इस योजना के तहत किसान अपने नजदीकी गौशाला या संबंधित अधिकारियों से कांटेक्ट कर भूसा बेच सकेंगे. गौशाला के आसपास के क्षेत्र को प्राथमिकताएं दी जाएगी, जिससे किसानों को दूर नहीं जाना पड़ेगा. सीधे खरीद की इस व्यवस्था से किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य मिलने की संभावना है. इसके अलावा जिला अधिकारियों और संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि किसी भी गौशाला पर भूसा और साइलेज की कमी नहीं होनी चाहिए. खासतौर पर गर्मी के मौसम को देखते हुए पहले से ही पर्याप्त भंडारण सुनिश्चित करने पर जोर दिया जा रहा है. इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी शासन स्तर से की जा रही है, ताकि काम समय पर और पारदर्शी तरीके से पूरा हो सके.
साइलेज टेंडर प्रक्रिया में भी तेजी
भूसा के साथ-साथ साइलेज व्यवस्था को भी मजबूत किया जा रहा है. कई जिलों में साइलेज टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और वहां जल्द ही आपूर्ति शुरू की जाएगी. बाकी जिलों में भी प्रक्रिया अंतिम चरण में है और अधिकारियों को इसे जल्दी पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं. इस बार टेंडर प्रक्रिया में देर न हो इसके लिए सरकार सख्त नजर आ रही है. वहीं सरकार की योजना के तहत प्रत्येक गौशाला के चार किलोमीटर के दायरे में आने वाली गोचर भूमि को इससे जोड़ा जा रहा है. इससे स्थानीय स्तर पर चारा उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और भविष्य में चारे की कमी की समस्या को कम किया जा सकेगा.
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Source: IOCL