शादियों में अक्सर लोग कहते हैं कि दूल्हा-दुल्हन शर्माते हैं, धीरे-धीरे मुस्कुराते हैं और कैमरे के सामने थोड़ा संकोच करते हैं. लेकिन सोशल मीडिया की दुनिया में वायरल हो रहा एक वीडियो इस धारणा को पूरी तरह उलट देता है. इस वीडियो में दूल्हा-दुल्हन जिस अंदाज में स्टेज पर डांस कर रहे हैं, उसे देखकर लोग हंसी से लोटपोट हो रहे हैं. न कोई झिझक, न कोई संकोच. दोनों ऐसे नाचते दिखाई दे रहे हैं जैसे शादी का स्टेज नहीं बल्कि कोई कॉमेडी शो चल रहा हो. कभी दूल्हा अजीब सा स्टेप करता है तो दुल्हन उसे देखकर और भी मजेदार अंदाज में जवाब देती है.

स्टेज पर शुरू हुआ मजेदार डांस

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि शादी का मंच सजा हुआ है और दूल्हा-दुल्हन सामने खड़े हैं. अचानक दोनों के बीच डांस की शुरुआत हो जाती है. दूल्हा पहले कुछ अजीब से स्टेप करता है, जिसे देखकर दुल्हन भी पीछे नहीं रहती और उसी अंदाज में उसे चिढ़ाते हुए डांस करने लगती है. दोनों के एक्सप्रेशन इतने मजेदार हैं कि आसपास खड़े लोग भी हंसते नजर आते हैं.

घर वालों ने पूरे 36 के 36 गुण मिला लिए हैं

इन दोनों की घर पर बिल्कुल लड़ाई नहीं होगी दोनों हंसी खुशी रहेंगे pic.twitter.com/TsVcRmK4dm — Rupali Gautam (@Rupali_Gautam19) March 7, 2026

एक दूसरे को चिढ़ाते हुए डांस

वीडियो में कई ऐसे पल दिखाई देते हैं जब दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे को देखकर अजीब चेहरे बनाते हैं और मजाकिया अंदाज में स्टेप करते हैं. ऐसा लगता है जैसे दोनों के बीच कोई डांस मुकाबला चल रहा हो. कभी दूल्हा हाथ हिलाकर अजीब स्टाइल में नाचता है तो कभी दुल्हन उसे देखकर उसी स्टाइल को कॉपी कर देती है. दोनों की केमिस्ट्री देखकर लगता है कि वे इस पल को खुलकर एंजॉय कर रहे हैं.

वीडियो देखकर हंसी नहीं रोक पा रहे लोग

सोशल मीडिया पर यह वीडियो सामने आने के बाद लोगों के रिएक्शन भी बेहद मजेदार हैं. कई यूजर्स लिख रहे हैं कि दूल्हा-दुल्हन का यह डांस शादी से ज्यादा कॉमेडी शो लग रहा है. वहीं कुछ लोगों ने मजाक में कहा कि लगता है इन दोनों के 36 के 36 गुण मिल गए हैं, तभी इतनी शानदार जोड़ी बनी है. वीडियो को @Rupali_Gautam19 नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है.

