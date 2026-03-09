हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगइनके तो 36 गुण मिल गए... शादी के स्टेज पर दूल्हा-दुल्हन ने किया बेहूदा डांस, यूजर्स ले रहे मजे; देखें वीडियो

इनके तो 36 गुण मिल गए... शादी के स्टेज पर दूल्हा-दुल्हन ने किया बेहूदा डांस, यूजर्स ले रहे मजे; देखें वीडियो

दोनों ऐसे नाचते दिखाई दे रहे हैं जैसे शादी का स्टेज नहीं बल्कि कोई कॉमेडी शो चल रहा हो. कभी दूल्हा अजीब सा स्टेप करता है तो दुल्हन उसे देखकर और भी मजेदार अंदाज में जवाब देती है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sheikh inzemam ulhuq | Updated at : 09 Mar 2026 08:32 AM (IST)
शादियों में अक्सर लोग कहते हैं कि दूल्हा-दुल्हन शर्माते हैं, धीरे-धीरे मुस्कुराते हैं और कैमरे के सामने थोड़ा संकोच करते हैं. लेकिन सोशल मीडिया की दुनिया में वायरल हो रहा एक वीडियो इस धारणा को पूरी तरह उलट देता है. इस वीडियो में दूल्हा-दुल्हन जिस अंदाज में स्टेज पर डांस कर रहे हैं, उसे देखकर लोग हंसी से लोटपोट हो रहे हैं. न कोई झिझक, न कोई संकोच. दोनों ऐसे नाचते दिखाई दे रहे हैं जैसे शादी का स्टेज नहीं बल्कि कोई कॉमेडी शो चल रहा हो. कभी दूल्हा अजीब सा स्टेप करता है तो दुल्हन उसे देखकर और भी मजेदार अंदाज में जवाब देती है.

स्टेज पर शुरू हुआ मजेदार डांस

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि शादी का मंच सजा हुआ है और दूल्हा-दुल्हन सामने खड़े हैं. अचानक दोनों के बीच डांस की शुरुआत हो जाती है. दूल्हा पहले कुछ अजीब से स्टेप करता है, जिसे देखकर दुल्हन भी पीछे नहीं रहती और उसी अंदाज में उसे चिढ़ाते हुए डांस करने लगती है. दोनों के एक्सप्रेशन इतने मजेदार हैं कि आसपास खड़े लोग भी हंसते नजर आते हैं.

एक दूसरे को चिढ़ाते हुए डांस

वीडियो में कई ऐसे पल दिखाई देते हैं जब दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे को देखकर अजीब चेहरे बनाते हैं और मजाकिया अंदाज में स्टेप करते हैं. ऐसा लगता है जैसे दोनों के बीच कोई डांस मुकाबला चल रहा हो. कभी दूल्हा हाथ हिलाकर अजीब स्टाइल में नाचता है तो कभी दुल्हन उसे देखकर उसी स्टाइल को कॉपी कर देती है. दोनों की केमिस्ट्री देखकर लगता है कि वे इस पल को खुलकर एंजॉय कर रहे हैं.

वीडियो देखकर हंसी नहीं रोक पा रहे लोग

सोशल मीडिया पर यह वीडियो सामने आने के बाद लोगों के रिएक्शन भी बेहद मजेदार हैं. कई यूजर्स लिख रहे हैं कि दूल्हा-दुल्हन का यह डांस शादी से ज्यादा कॉमेडी शो लग रहा है. वहीं कुछ लोगों ने मजाक में कहा कि लगता है इन दोनों के 36 के 36 गुण मिल गए हैं, तभी इतनी शानदार जोड़ी बनी है. वीडियो को @Rupali_Gautam19 नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है.

Published at : 09 Mar 2026 08:32 AM (IST)
Funny Wedding TRENDING VIRAL VIDEO
