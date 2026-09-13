विदेशी शख्स ने गाया हनुमान चालीसा, तस्वीर के आगे जोड़े हाथ
वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि विदेशी शख्स एक कमरे में बैठा हुआ है. उसके पीछे दीवार पर भगवान हनुमान की तस्वीर लगी हुई है. शख्स तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर बैठा है.
किसी के लिए आस्था सिर्फ एक धर्म या देश की सीमा तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह दिल से जुड़ी भावना होती है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक वीडियो इसी बात की खूबसूरत मिसाल पेश कर रहा है. वीडियो में एक विदेशी शख्स हनुमान जी की तस्वीर के सामने बैठा नजर आ रहा है और हाथ जोड़कर हनुमान चालीसा का पाठ करता दिखाई दे रहा है. उसका अंदाज और भक्ति का भाव देखकर सोशल मीडिया यूजर्स भी हैरान हैं. वीडियो सामने आने के बाद लोग इसे तेजी से शेयर कर रहे हैं और विदेशी शख्स की हनुमान भक्ति की जमकर तारीफ कर रहे हैं.
हनुमान जी की तस्वीर के सामने बैठा शख्स
वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि विदेशी शख्स एक कमरे में बैठा हुआ है. उसके पीछे दीवार पर भगवान हनुमान की तस्वीर लगी हुई है. शख्स तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर बैठा है और पूरी श्रद्धा के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करता नजर आ रहा है. उसके चेहरे के हाव-भाव से भी ऐसा लग रहा है कि वह पूरी तरह भक्ति में डूबा हुआ है. वीडियो का यही दृश्य लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है.
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हाथ जोड़कर किया हनुमान चालीसा का पाठ
वीडियो में विदेशी शख्स हाथ जोड़कर हनुमान जी के सामने प्रार्थना करता दिखाई देता है. जिस तरह से वह हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा है, उसे देखकर लोग काफी प्रभावित हो रहे हैं. सोशल मीडिया पर वीडियो देखने वाले कई यूजर्स इसे आस्था और भक्ति की खूबसूरत तस्वीर बता रहे हैं. खास बात यह है कि शख्स का अंदाज बिल्कुल सहज नजर आता है और वह कैमरे के सामने किसी तरह का दिखावा करता हुआ नहीं दिख रहा.
वीडियो देखकर सोशल मीडिया पर छिड़ी चर्चा
वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स के बीच भी इसकी खूब चर्चा हो रही है. लोग कह रहे हैं कि भगवान के प्रति श्रद्धा की कोई सीमा नहीं होती. कुछ यूजर्स ने शख्स के लिए 'जय श्री राम' और 'जय बजरंगबली' जैसे कमेंट किए हैं, तो कुछ लोग उसकी भक्ति को देखकर काफी भावुक नजर आ रहे हैं. वीडियो को शेयर करते हुए लोग यह भी कह रहे हैं कि हनुमान जी की भक्ति सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में भी लोग उनसे जुड़ाव महसूस करते हैं.
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विदेशी होकर भारतीय संस्कृति से जुड़ाव ने जीता दिल
इस वीडियो की सबसे खास बात यही है कि इसमें एक विदेशी शख्स भारतीय धार्मिक परंपरा से जुड़ा नजर आ रहा है. हनुमान जी की तस्वीर के सामने बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करना लोगों को काफी पसंद आ रहा है. सोशल मीडिया पर अक्सर भारत की संस्कृति, योग, संगीत और आध्यात्मिक परंपराओं को लेकर विदेशियों की दिलचस्पी के वीडियो सामने आते रहते हैं. लेकिन भक्ति से जुड़ा ऐसा वीडियो लोगों को खास तौर पर आकर्षित करता है.
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