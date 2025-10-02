शादियों का सीजन हो और सोशल मीडिया पर कोई अनोखा वीडियो वायरल न हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है! इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो इंटरनेट पर आग की तरह फैल रहा है, जिसमें दूल्हा अपनी दुल्हन के साथ शादी से पहले ही मैरिज गार्डन के कमरे में जाकर लिप-लॉक करता नजर आ रहा है. खास बात ये है कि इस पूरे पल को कैमरे में कैद भी किया गया और अब यही वीडियो लोगों की दिलचस्पी और चर्चाओं का कारण बन गया है. वीडियो देखकर आप भी यही कहेंगे कि भाई इतनी भी क्या जल्दी थी.

शादी में सबके सामने दुल्हन को लिप-लॉक करने लगा दूल्हा

सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में देखा जा सकता है कि शादी की तैयारियों के बीच दूल्हा और दुल्हन अचानक मैरिज गार्डन के कमरे में पहुंच जाते हैं. वहां दोनों के बीच रोमांस शुरू हो जाता है. दूल्हा अपनी दुल्हन को पकड़कर लिप-लॉक करने लगता है और दुल्हन भी इसमें पूरी तरह शामिल हो जाती है. वीडियो को और ज्यादा चौंकाने वाला इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इस दौरान उनके साथ कैमरा मैन भी मौजूद थे, कैमरा टीम दोनों के इस प्राइवेट मोमेंट को शूट करती रही. यह सबकुछ शादी की रस्मों से पहले हुआ और अब इंटरनेट पर इसी वजह से यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

View this post on Instagram A post shared by Ksdshoot (@ksdshoot)

यह भी पढ़ें: Video: मैडम जी ने बुरी तरह ठोक दी कार, फिर कैब वाले को मारने दौड़ी, सड़क पर कलेश का वीडियो वायरल

यूजर्स ने दी कड़ी प्रतिक्रियाएं तो किसी ने ले लिए मजे

वीडियो पर यूजर्स की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. कुछ लोग इसे प्यार और कपल्स की ओपन माइंडेडनेस का उदाहरण बता रहे हैं, जबकि कई यूजर्स लिख रहे हैं कि शादी से पहले इस तरह कैमरे के सामने प्राइवेट पलों को दिखाना परंपरा और मर्यादा के खिलाफ है. लोगों ने मजाकिया अंदाज में भी कमेंट किए हैं. किसी ने लिखा – “यह तो प्री-वेडिंग लिपलॉक शूट है”, तो किसी ने कहा “अब शादी से पहले ही सबकुछ दिखाना नया ट्रेंड बनता जा रहा है.” वहीं कुछ ने लिखा भाई थोड़ी देर और रुक जाता तो क्या ही हो जाता. वीडियो को ksdshoot नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है.

यह भी पढ़ें: Viral Video: दरवाजे से घुसते हैं खिड़की से निकलते हैं... कैसी होती है चोरी की मोहब्बत, वीडियो देख आ जाएगा समझ