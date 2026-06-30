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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगबास्केटबॉल कोर्ट पर छाए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, एक ही शॉट में किया गजब का गोल- वीडियो वायरल

बास्केटबॉल कोर्ट पर छाए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, एक ही शॉट में किया गजब का गोल- वीडियो वायरल

Viral Om Birla Video: कोटा के श्रीनाथपुरम स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम के दौरान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने नई खेल सुविधाओं का उद्घाटन किया.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 30 Jun 2026 04:01 PM (IST)
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कोटा से एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच लिया है. लोकसभा स्पीकर ओम बिरला 63 साल की उम्र में बास्केटबॉल कोर्ट पर खिलाड़ियों के साथ हाथ आजमाते नजर आए. सबसे खास बात यह रही कि उन्होंने बिना किसी दूसरी कोशिश के पहली ही बार में गेंद को सीधे बास्केट में डाल दिया. अब उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग उनके फिटनेस व आत्मविश्वास की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

श्रीनाथपुरम स्टेडियम में खेल सुविधाओं का उद्घाटन

कोटा के श्रीनाथपुरम स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम के दौरान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने नई खेल सुविधाओं का उद्घाटन किया. इस मौके पर बड़ी संख्या में खिलाड़ी, स्थानीय लोग और अधिकारी मौजूद रहे. उद्घाटन के बाद बिरला खुद भी बास्केटबॉल कोर्ट पर पहुंचे और खिलाड़ियों के साथ कुछ देर खेलते नजर आए. वहां मौजूद लोगों ने तालियों और उत्साह के साथ उनका स्वागत किया.

 
 
 
 
 
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पहले ही शॉट में गेंद पहुंची बास्केट के अंदर

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि ओम बिरला गेंद हाथ में लेकर बास्केट की ओर निशाना साधते हैं. जैसे ही वह शॉट लगाते हैं, गेंद सीधे बास्केट में चली जाती है. शानदार गोल होते ही वहां मौजूद खिलाड़ी और दर्शक तालियां बजाने लगते हैं. इसके बाद बिरला खिलाड़ियों से बातचीत करते हुए भी नजर आते हैं. 63 साल की उम्र में उनका यह अंदाज लोगों को काफी पसंद आ रहा है और वीडियो तेजी से शेयर किया जा रहा है.

यह भी पढ़ें: Viral Video: तुम भी मदद करना...पेट्रोल पंप पर बारिश में भीगे नोट नहीं आए काम तो अंकल ने की मदद, वायरल वीडियो

सोशल मीडिया पर लोगों ने की जमकर तारीफ

वायरल वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स लगातार अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कई लोगों ने लिखा कि उम्र सिर्फ एक संख्या है और फिट रहने का जज्बा सबसे बड़ी ताकत होती है. कुछ यूजर्स ने कहा कि सार्वजनिक जीवन में रहने वाले नेताओं का खेलों से जुड़ना युवाओं के लिए अच्छा संदेश है. वहीं कई लोगों ने ओम बिरला के शानदार शॉट और उनकी फुर्ती की तारीफ करते हुए लिखा कि "एक ही बार में गोल करना हर किसी के बस की बात नहीं है." वीडियो को सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है.

यह भी पढ़ें: Viral Video: कोलकाता की ट्यूशन टीचर ने दिखाया स्टूडेंट्स का प्यार, खाने की प्लेट देखकर लोग बोले- किस्मत हो तो ऐसी

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 30 Jun 2026 03:59 PM (IST)
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