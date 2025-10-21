हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगचाचा ने दिया यमराज को गच्चा! पटरी पर किया खतरनाक स्टंट, तकती रह गई मौत- वीडियो वायरल

चाचा ने दिया यमराज को गच्चा! पटरी पर किया खतरनाक स्टंट, तकती रह गई मौत- वीडियो वायरल

वीडियो में दिखता है कि चाचा ट्रेन के आने पर आखिरी सेकंड में प्लेटफॉर्म पर छलांग लगा देते हैं और ट्रेन उनके इतने नजदीक से निकलती है कि लगा मानो मौत बस एक कदम दूर रह गई थी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 21 Oct 2025 06:20 PM (IST)
Preferred Sources

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर किसी का भी दिल कांप जाए. वीडियो में एक बुज़ुर्ग व्यक्ति रेलवे ट्रैक पार करने की कोशिश करते दिखाई देते हैं, जबकि सामने से तेज रफ्तार ट्रेन उनकी ओर बढ़ रही होती है. हैरानी की बात ये है कि चाचा इस खतरे को देखकर भी बेफिक्र नजर आते हैं. वो प्लेटफॉर्म से उतरते हैं, धीरे-धीरे पटरी के बीच जाकर सोचने लगते हैं कि पार करना है या नहीं. इतने में ट्रेन कुछ ही फीट की दूरी पर आ जाती है. लेकिन तभी जो होता है, उसे देखकर हर किसी की सांस थम जाती है.

ट्रेन के सामने चाचा किया खतरनाक स्टंट

वीडियो में दिखता है कि चाचा ट्रेन के आने पर आखिरी सेकंड में प्लेटफॉर्म पर छलांग लगा देते हैं और ट्रेन उनके इतने नजदीक से निकलती है कि लगा मानो मौत बस एक कदम दूर रह गई थी. वीडियो इतना रोमांचक है कि देखने वाले भी अपनी धड़कनें महसूस करने लगते हैं. वायरल वीडियो किसी रेलवे स्टेशन का बताया जा रहा है, जहां भीड़भाड़ के बीच एक बुज़ुर्ग व्यक्ति अचानक प्लेटफॉर्म से नीचे उतरते हैं. सामने वाली पटरी पर ट्रेन की सीटी गूंजती है, लेकिन चाचा के चेहरे पर जरा भी डर नहीं दिखता. वो कुछ सेकंड तक ट्रैक के बीच खड़े होकर इधर-उधर देखने लगते हैं. उनके इस व्यवहार से ऐसा लगता है जैसे उन्हें यकीन ही नहीं है कि ट्रेन इतनी तेजी से आ जाएगी.

एक दम नजदीक से गुजरी तेज रफ्तार ट्रेन

ट्रेन जैसे-जैसे करीब आती है, प्लेटफॉर्म पर खड़े लोग भी हैरान रह जाते हैं. इससे पहले कि कोई उन्हें पकड़ पाता, ट्रेन कुछ ही कदम की दूरी पर पहुंच जाती है. तभी बुजुर्ग व्यक्ति बिजली की तरह प्लेटफॉर्म पर छलांग लगा देता है और अगले ही पल ट्रेन धड़धड़ाती हुई निकल जाती है. कैमरे में कैद यह पल इतना नजदीकी और खतरनाक था कि कई लोगों ने इसे देखकर आंखें बंद कर लीं.

यूजर्स बोले, चाचा का मन जिंदगी से भर चुका

वीडियो को @Anand_thunder नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...जिस तरह की चाचा ने हरकत की है उससे लग रहा है कि चाचा का मन जिंदगी से भर गया है. एक और यूजर ने लिखा...चाचा को मौत तकती रह गई. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...चाचा ही हैं खतरों के असली खिलाड़ी.

Published at : 21 Oct 2025 06:20 PM (IST)
विश्व
व्हाइट हाउस में ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप हो गए गुस्सा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैमरामैन को पहले जमकर सुनाया और फिर...
व्हाइट हाउस में ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप हो गए गुस्सा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैमरामैन को पहले जमकर सुनाया और फिर...
दिल्ली NCR
दिल्ली में दीवाली पर 6 लाख करोड़ की रिकॉर्ड बिक्री, 87 फीसदी ग्राहकों ने चुना स्वदेशी
दिल्ली में दीवाली पर 6 लाख करोड़ की रिकॉर्ड बिक्री, 87 फीसदी ग्राहकों ने चुना स्वदेशी
क्रिकेट
कब और कहां खेला जाएगा भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा वनडे? यहां टीवी और मोबाइल पर देख सकेंगे लाइव
कब और कहां खेला जाएगा भारत-ऑस्ट्रेलिया का दूसरा वनडे? यहां टीवी और मोबाइल पर देख सकेंगे लाइव
बॉलीवुड
Diwali 2025: अजय देवगन ने दिवाली पर बेटे युग और वाइफ काजोल संग की ट्विनिंग, वत्सल-इशिता के साथ मनाया जश्न
अजय देवगन ने दिवाली पर बेटे युग और वाइफ काजोल संग की ट्विनिंग, सामने आईं तस्वीरें
Embed widget