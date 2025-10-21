चाचा ने दिया यमराज को गच्चा! पटरी पर किया खतरनाक स्टंट, तकती रह गई मौत- वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर किसी का भी दिल कांप जाए. वीडियो में एक बुज़ुर्ग व्यक्ति रेलवे ट्रैक पार करने की कोशिश करते दिखाई देते हैं, जबकि सामने से तेज रफ्तार ट्रेन उनकी ओर बढ़ रही होती है. हैरानी की बात ये है कि चाचा इस खतरे को देखकर भी बेफिक्र नजर आते हैं. वो प्लेटफॉर्म से उतरते हैं, धीरे-धीरे पटरी के बीच जाकर सोचने लगते हैं कि पार करना है या नहीं. इतने में ट्रेन कुछ ही फीट की दूरी पर आ जाती है. लेकिन तभी जो होता है, उसे देखकर हर किसी की सांस थम जाती है.

ट्रेन के सामने चाचा किया खतरनाक स्टंट

वीडियो में दिखता है कि चाचा ट्रेन के आने पर आखिरी सेकंड में प्लेटफॉर्म पर छलांग लगा देते हैं और ट्रेन उनके इतने नजदीक से निकलती है कि लगा मानो मौत बस एक कदम दूर रह गई थी. वीडियो इतना रोमांचक है कि देखने वाले भी अपनी धड़कनें महसूस करने लगते हैं. वायरल वीडियो किसी रेलवे स्टेशन का बताया जा रहा है, जहां भीड़भाड़ के बीच एक बुज़ुर्ग व्यक्ति अचानक प्लेटफॉर्म से नीचे उतरते हैं. सामने वाली पटरी पर ट्रेन की सीटी गूंजती है, लेकिन चाचा के चेहरे पर जरा भी डर नहीं दिखता. वो कुछ सेकंड तक ट्रैक के बीच खड़े होकर इधर-उधर देखने लगते हैं. उनके इस व्यवहार से ऐसा लगता है जैसे उन्हें यकीन ही नहीं है कि ट्रेन इतनी तेजी से आ जाएगी.

एक दम नजदीक से गुजरी तेज रफ्तार ट्रेन

ट्रेन जैसे-जैसे करीब आती है, प्लेटफॉर्म पर खड़े लोग भी हैरान रह जाते हैं. इससे पहले कि कोई उन्हें पकड़ पाता, ट्रेन कुछ ही कदम की दूरी पर पहुंच जाती है. तभी बुजुर्ग व्यक्ति बिजली की तरह प्लेटफॉर्म पर छलांग लगा देता है और अगले ही पल ट्रेन धड़धड़ाती हुई निकल जाती है. कैमरे में कैद यह पल इतना नजदीकी और खतरनाक था कि कई लोगों ने इसे देखकर आंखें बंद कर लीं.

यह भी पढ़ें: फोन में मशगूल थी महिला, सड़क पर चलते हुए सामने से आई ट्रेन, फिर ऐसे बची जान- डरा देगा वीडियो

यूजर्स बोले, चाचा का मन जिंदगी से भर चुका

वीडियो को @Anand_thunder नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...जिस तरह की चाचा ने हरकत की है उससे लग रहा है कि चाचा का मन जिंदगी से भर गया है. एक और यूजर ने लिखा...चाचा को मौत तकती रह गई. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...चाचा ही हैं खतरों के असली खिलाड़ी.

यह भी पढ़ें: दुबई में दिखा दिल्ली जैसा नजारा! दीपावाली पर रोशनी से नहाया पूरा शहर- वीडियो देख हैरान रह गए यूजर्स