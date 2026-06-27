ये क्या किया चचा...ताजी बनी सड़क का कर डाला सत्यानाश, वीडियो देख यूजर्स पीट रहे माथा

Viral Video: सोशल मीडिया पर आए दिन ऐसे वीडियो वायरल होते रहते हैं जो लोगों को हंसाते भी हैं और सोचने पर भी मजबूर करते देते हैं. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों X पर जमकर वायरल हो रहा है. इसमें एक बुजुर्ग अंकल जी अपनी साइकिल लेकर ताजी बनी गीली सड़क पर बेधड़क चले जाते हैं. यह वीडियो Toofan Ojha नाम के यूजर ने शेयर किया है जिसे अब तक लाखों लोग देख चुके हैं और हर कोई इस पर अपनी राय दे रहा है.

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक नई-नई बनी सड़क है जो अभी तक पूरी तरह सूखी भी नहीं है. सड़क के आसपास कुछ लोग खड़े हैं लेकिन किसी ने भी उस पर चलने की हिम्मत नहीं की. तभी एक बुजुर्ग अंकल जी अपनी साइकिल लेकर उस गीली सड़क पर चलते हुए आ जाते हैं. आसपास खड़े लोग बस उन्हें देखते रह जाते हैं और कोई कुछ नहीं बोल पाता. पोस्ट के साथ कैप्शन लिखा गया अंकल जी ने सड़क डालने वालों से कह दिया My Life My Rule. यह वीडियो महज 12 सेकंड का है लेकिन इसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया और 2 लाख 95 हजार से ज्यादा व्यूज हासिल कर लिए.

अंकल जी ने सड़क डालने वालों से कह दिया....



My Life My Rule. 😄🤣🔥 pic.twitter.com/TdNyheS347 — Toofan Ojha (@RealTofanOjha) June 26, 2026

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यूजर्स ने कमेंट्स में लिए जमकर मजे

वीडियो पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई और लोगों ने खूब मजेदार प्रतिक्रियाएं दी. एक यूजर ने लिखा "Uncle ji be like: मस्त रहो मस्ती में आग लगे बस्ती में. एक और यूजर ने तंज कसते हुए कहा साठ साल की अक्ल लगा दी एक ही बार में. वहीं एक ओर ने लिखा अंकल जी का एटीट्यूड अलग ही लेवल का है, बोल रहे हैं सड़क भी मेरे हिसाब से बनेगी. एक अन्य यूजर में मजाक में लिखा अभी पीछे से चार बांस पड़ जाएं तो सारे नियम याद आ जाएंगे. एक यूजर ने तो ये तक बोल दिया की चाचा जी बोल रहे हैं पहले मुझे निकलने दो, फिर करो अपना काम. इस वीडियो ने एक बार फिर साबित कर दिया कि भारत में "My Life My Rule" वाला जज्बा हर उम्र में जिंदा रहता है. फिलहाल ये वीडियो इंटरनेट पर जैम कर वायरल हो रहा है.

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