सोशल मीडिया पर हर दिन कोई न कोई वीडियो वायरल होता रहता है, लेकिन कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जो सिर्फ हंसी नहीं बल्कि चिंता भी पैदा कर देते हैं. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों तेजी से सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. इसे देखकर लोग हैरान भी हैं और नाराज भी, वीडियो एक हॉस्पिटल के वेटिंग एरिया का बताया जा रहा है, जहां मरीज और उनके तीमारदार इलाज के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे.

हॉस्पिटल को आमतौर पर इलाज, शांति और अनुशासन की जगह माना जाता है. यहां लोग दर्द और बीमारी से राहत की उम्मीद लेकर आते हैं लेकिन वायरल हो रहे इस वीडियो ने अस्पतालों की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

क्या है वायरल वीडियो?

वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि हॉस्पिटल के वेटिंग एरिया में कई मरीज और उनके साथ आए लोग कुर्सियों पर बैठे हुए हैं. सभी अपने नंबर आने का इंतजार कर रहे हैं. इसी दौरान वहां लगे एक टीवी स्क्रीन पर अश्लील वीडियो चल रहा था. वेटिंग एरिया में मौजूद किसी व्यक्ति ने इस नजारे को अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया. वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया और हजारों लोग इस पर अपनी प्रतिक्रिया देने लगे.

लोगों ने उठाए सवाल

इस वीडियो को देखने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने हॉस्पिटल प्रशासन पर जमकर सवाल उठाए. लोगों का कहना है कि जहां मरीज, बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे मौजूद हों, वहां इस तरह की सामग्री दिखाना बेहद गलत है. कई यूजर्स ने लिखा कि ये हॉस्पिटल में क्या चल रहा है तो किसी ने तंज कसते हुए कहा, शायद मरीजों को मोटिवेट किया जा रहा है ताकि जल्दी ठीक हो जाएं. कुछ लोगों ने इसे गंभीर लापरवाही बताया और कहा कि हॉस्पिटल प्रशासन को इस मामले में सख्त कार्रवाई करनी चाहिए.

सोशल मीडिया पर मजेदार लेकिन तीखे कमेंट्स

इस वीडियो के वायरल होते ही कमेंट्स की लाइन लग गई. कुछ लोग मजाकिया अंदाज में प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तो कई लोग गुस्से में नजर आए. किसी ने कहा इलाज के साथ एंटरटेनमेंट फ्री में मिल रहा है. तो कोई लिख रहा है कि ये हॉस्पिटल है या सिनेमा हॉल, वहीं एक यूजर ने कहा मरीज नंबर का इंतजार कर रहे हैं और टीवी कुछ और ही चला रहा है. हालांकि मजाक के बीच कई लोगों ने यह भी कहा कि यह मामला हंसने का नहीं बल्कि सोचने का है. इस घटना ने हॉस्पिटल में टीवी कंटेंट की निगरानी पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं.

