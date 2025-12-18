बुर्का खींचने को लेकर नीतीश कुमार पर भड़के खाड़ी देश, वहां के सोशल मीडिया पर मच गया बवाल

हाल ही में पटना में आयुष चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र बांटते हुए नीतीश कुमार वो हरकत कर बैठे जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी. नीतीश कुमार ने एक मुस्लिम महिला डॉक्टर को नियुक्ति पत्र देते हुए उसका बुर्का चेहरे से खींचने की कोशिश की जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ. वीडियो को लेकर कई लोगों ने विरोध जताया तो कई ने बुर्के से आजादी का हवाला देते हुए बिहार के मुख्यमंत्री का समर्थन भी किया. लेकिन अब खाड़ी देशों से भी नीतीश कुमार की इस हरकत पर प्रतिक्रियाएं आई हैं जिन्हें जानना बेहद जरूरी हो जाता है.

नीतीश के व्यवहार की अरब देशों में हो रही आलोचना

नीतीश कुमार का ये अजीब व्यवहार अब भारतीय मीडिया तक ही सीमित नहीं रहा बल्कि खाड़ी देशों के मीडिया और सोशल मीडिया पर भी इस बात को लेकर चर्चाएं गर्म हो चुकी हैं. आपको बता दें कि तुर्की से लेकर कतर तक नीतीश कुमार के इस व्यवहार की आलोचना हुई है. पाकिस्तान में तो सोशल मीडिया यूजर्स ने यहां तक कह दिया कि भारत में मुसलमान होना आसान नहीं है. तमाम खाड़ी देशों के मीडिया में ये बात कही जा रही है कि दो दशक से ज्यादा के सीएम की पहचान इस व्यवहार से मेल नहीं खा रही है.

बड़ी न्यूज वेबसाइट्स ने क्या लिखा?

अल जजीरा ने अपने एक आर्टिकल में इस खबर को प्रमुखता से दिखाया है. अल जजीरा ने लिखा...इस घटना ने भारत में मुसलमानों के खिलाफ फैले नस्लवाद को फिर से हवा दे दी है. मुसलमान भारत की आबादी में एक बड़ा हिस्सा है फिर भी उन्हें भेदभाव का शिकार बनाया जा रहा है. मिडिल ईस्ट इवेंट्स नाम की एक मीडिया कंपनी ने भी सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें नीतीश कुमार की इस हरकत का जिक्र किया गया.

सोशल मीडिया यूजर्स ने यूं किया रिएक्ट

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से लेकर इंस्टाग्राम और फेसबुक तक मिडिल ईस्ट और कई बड़े मीडिया हाऊस ने नीतीश की आलोचना की है. मिडिल ईस्ट इवेंट्स ने लिखा...क्या आप जानते हैं कि भारत में लगभग 22 करोड़ मुस्लिम आबादी है और वो देश की आबादी का 15 प्रतिशत हिस्सा शेयर करते हैं. पोस्ट पर यूजर्स ने भी अपने रिएक्शन दिए हैं. एक यूजर ने लिखा...भारत में मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव पुराना नहीं है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...मुसलमान महिला का बुर्का खींचना अपने आप में हैरासमेंट है. केस दर्ज होना चाहिए.

