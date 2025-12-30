कुंभ मेले वाली मोनालिसा से तो आप खूब वाकिफ होंगे. कुंभ मेले में माला बेचकर फिल्मों में काम मिलने तक का सफर मोनालिसा का खूब शानदार रहा, लेकिन अब जिस मोनालिसा ने लोगों का मन मोहा है वो माघ मेले की मोनालिसा है जिसे देखकर लोग उसके हुस्न और आंखों के दीवाने हो गए हैं. जी हां, सोशल मीडिया पर अब हर ओर माघ मेले वाली मोनालिसा के चर्चे हो रहे हैं और लोग इसे खूब पसंद भी कर रहे हैं. वीडियो इंटरनेट पर वायरल है.

वायरल हो रही माघ मेले की मोनालिसा

दरअसल, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही माघ मेले की मोनालिसा की अब खूब चर्चा हो रही है. इस लड़की का नाम बासमती बताया जा रहा है जो माघ मेले में दातुन बेचने के लिए आई हुई है. इस महिला की सादगी, मासूमियत और सीधेपन ने लोगों का ध्यान तो खींचा ही है साथ ही आंखों की खूबसूरती ने भी लोगों को बासमति का दीवाना बना दिया है. बासमती उर्फ माघ की मोनालिसा का एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल है जिसमें उनके फेशियल एक्सप्रेशनंस काफी खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं और आंखों का तो क्या ही कहना. आपको बता दें कि माघ मेले की शुरूआत 3 जनवरी से प्रयागराज में हो रही है जो कि 15 फरवरी यानी शिवरात्री तक चलेगा. इस मेले में देशभर के भक्त और साधु दिखाई देने वाले हैं, इसी वजह से देश के अलग अलग हिस्सों से लोग मेले में अपना माल बेचने आ रहे हैं.

View this post on Instagram A post shared by Satyam Raj (@travel.with.satyam)

वीडियो पर आई सोशल मीडिया रिएक्शंस की बाढ़

travel.with.satyam नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट ने बासमती के काफी सारे वीडियो अपलोड किए हैं जिनमें वो तरह तरह के फेशियल एक्सप्रेशंस दे रही हैं तो वहीं कभी माला तो कभी दातुन बेच रही है. वीडियो को लेकर अब सोशल मीडिया यूजर्स ने भी कमेंट्स की बाढ़ ला दी है. एक यूजर ने लिखा...इतने मेकअप से तो कोई भी खूबसूरत लगेगा. एक और यूजर ने लिखा...इनकी आंखों के तो हम दीवाने हो गए. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...कुंभ वाली मोनालिसा भी इसके आगे कुछ नहीं है.

यह भी पढ़ें: शख्स ने खेला रियल लाइफ GTA! प्लेन से रेस्टोरेंट में खाना खाने पहुंचा, फिर यूं किया टेकऑफ- वीडियो वायरल