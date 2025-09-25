सांड का नया कांड! दौड़कर आया और मारी जोरदार टक्कर, 10 फुट दूर गिरी लाल साड़ी वाली दादी

आजकल सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है, जहां हर दिन कुछ न कुछ नया और चौंकाने वाला देखने को मिल जाता है. इंटरनेट पर हर दिन कोई न कोई वीडियो वायरल होता है, जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि हमारे आसपास क्या हो रहा है. कई बार कुछ घटनाएं इतनी आम सी लगती हैं, लेकिन जब उनकी सच्चाई सामने आती है तो दिल डर जाता है,

ऐसी ही एक चौंकाने वाली घटना राजस्थान के जोधपुर शहर से सामने आई है. यहां सड़कों पर खुले घूम रहे सांडों ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है. यह मामला चैनपुरा बावड़ी इलाके का है, जहां एक आवारा सांड ने एक बुजुर्ग महिला को जोरदार टक्कर मार दी. घटना इतनी भयानक थी कि महिला 10 फिट दूर जा गिरी. पूरी घटना पास ही लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है.

क्या है वायरल विडीयो

यह पूरी घटना जोधपुर के चैनपुरा बावड़ी इलाके की है, जहां गोकुल जी की प्याऊ के पास एक बुजुर्ग महिला लाल साड़ी में सड़क पार कर रही थी तभी एक आवारा सांड अचानक दौड़ता हुआ आया और महिला को इतनी जोरदार टक्कर मारी कि वो सीधा 10 फिट दूर जाकर गिरी. ये पूरी घटना पास में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसे अब हजारों लोग सोशल मीडिया पर देख चुके हैं. वीडियो में साफ दिख रहा है कि महिला को सांड ने पहले सींगों से उठाया और फिर जमीन पर पटक दिया.

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो

इस हमले का वीडियो जैसे ही X पर शेयर किया गया, जिसके बाद हजारों लोगों ने वीडियो को शेयर किया, और नगर निगम को टैग कर कार्रवाई की मांग की. वीडियो में दिख रही महिला की हालत देखकर कई यूजर्स इमोशनल भी हो गए. कुछ ने लिखा, अगर वहां बच्चे होते तो क्या होता, वहीं कई लोगों ने लिखा, क्यों नगर निगम को हर बार वायरल वीडियो के बाद ही जागना पड़ता है.

