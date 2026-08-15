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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंग29 हजार फीट की ऊंचाई पर महिला ने पढ़ी नमाज, एवरेस्ट फतह का वीडियो वायरल

29 हजार फीट की ऊंचाई पर महिला ने पढ़ी नमाज, एवरेस्ट फतह का वीडियो वायरल

महिला ने यह भी बताया कि वह लंबे समय तक इस वीडियो को सार्वजनिक करने को लेकर असमंजस में थी. उसके मुताबिक यह पल बेहद निजी और भावनात्मक था.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 15 Aug 2026 03:30 PM (IST)
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सोशल मीडिया पर इन दिनों एक बेहद प्रेरणादायक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर पहुंची एक महिला पर्वतारोही ऐसा काम करती नजर आती है जिसने लाखों लोगों का दिल जीत लिया है. आमतौर पर एवरेस्ट फतह करने वाले लोग शिखर पर पहुंचते ही जश्न मनाते हैं, तस्वीरें खिंचवाते हैं और अपनी उपलब्धि का उत्सव मनाते हैं. लेकिन इस महिला ने कुछ अलग किया. एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने के बाद उसका पहला कदम जश्न मनाना नहीं, बल्कि अपने रब का शुक्र अदा करना था. वीडियो में वह नमाज अदा करती दिखाई दे रही है और यही पल अब सोशल मीडिया पर लोगों को भावुक कर रहा है.

सालों की मेहनत के बाद पूरा हुआ सपना

वायरल पोस्ट के अनुसार, महिला ने बताया कि एवरेस्ट तक पहुंचने का सफर आसान नहीं था. इसके पीछे वर्षों की तैयारी, कठिन प्रशिक्षण, थकान, डर और अनगिनत चुनौतियां थीं. दुनिया की सबसे ऊंची चोटी तक पहुंचना किसी भी पर्वतारोही का सपना होता है और इसे पूरा करने के लिए शारीरिक ही नहीं, मानसिक मजबूती की भी जरूरत पड़ती है. महिला ने कहा कि जब वह आखिरकार एवरेस्ट के शिखर पर पहुंची, तब उसके मन में सबसे पहले अपने ईश्वर के प्रति आभार व्यक्त करने का भाव आया.

 
 
 
 
 
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जीत से पहले शुक्रिया फिर पढ़ी नमाज

महिला ने अपनी पोस्ट में लिखा कि एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने के बाद उसका पहला काम जश्न मनाना नहीं था. उसने सबसे पहले दो रकात नमाज अदा की और अल्लाह का शुक्र अदा किया. उसने कहा कि पर्वतारोहण में इंसान हर चीज की तैयारी करता है, जोखिमों का आकलन करता है और हर परिस्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश करता है. लेकिन ऊंचे पहाड़ों पर पहुंचकर यह एहसास और गहरा हो जाता है कि बहुत सी चीजें इंसान के नियंत्रण में नहीं होतीं. ऐसे समय में उसका विश्वास और आस्था ही उसे आगे बढ़ने की ताकत देती है.

लंबे समय तक साझा नहीं करना चाहती थी यह पल

महिला ने यह भी बताया कि वह लंबे समय तक इस वीडियो को सार्वजनिक करने को लेकर असमंजस में थी. उसके मुताबिक यह पल बेहद निजी और भावनात्मक था. कुछ यादें ऐसी होती हैं जिन्हें इंसान सिर्फ अपने दिल में संजोकर रखना चाहता है. लेकिन बाद में उसने फैसला किया कि उसकी यात्रा का यह पहलू भी लोगों के सामने आना चाहिए, क्योंकि यह उसके जीवन और संघर्ष का महत्वपूर्ण हिस्सा है. उसने कहा कि यह किसी दिखाने का नहीं, बल्कि कृतज्ञता का पल था.

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सोशल मीडिया पर लोगों ने की जमकर तारीफ

वीडियो nawal.sfen नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...फतह के बाद खुदा का शुक्र अदा करना तो बनता है. एक और यूजर ने लिखा...क्या बात है, अपने ईश्वर को कभी ना भूलें. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...एवरेस्ट पर नमाज पढ़ना हर किसी का सपना होता है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 15 Aug 2026 03:30 PM (IST)
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