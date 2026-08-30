नेपाल की बाढ़ में फरिश्ता बनी भैंस! पीठ पर बैठा युवक को पार कराई नदी
वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि मटमैले पानी का बहाव बेहद तेज और खतरनाक है. इसमें कोई भी इंसान आसानी से बह सकता था. इसी बहाव में एक भैंस एक युवक की जान बचाती दिखाई दे रही है.
नेपाल में हाल ही में आई भीषण बाढ़ ने चारों तरफ तबाही मचा रखी है. नदियां उफान पर हैं और पानी का तेज बहाव इंसान से लेकर बड़ी-बड़ी इमारतों तक को बहा ले जा रहा है. इसी तबाही और हाहाकार के बीच से एक बेहद हैरान कर देने वाला और दिल को छू लेने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है. वीडियो में एक युवक उफनती नदी की तेज धाराओं के बीच फंसा नजर आ रहा है, लेकिन उसकी जान बचाने के लिए कोई इंसानी रेस्क्यू टीम नहीं बल्कि एक भैंस फरिश्ता बनकर सामने आई.
मझधार में बनी तारणहार, पीठ पर बिठाकर पार कराया सैलाब
वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि मटमैले पानी का बहाव बेहद तेज और खतरनाक है. इसमें कोई भी इंसान आसानी से बह सकता था. लेकिन एक युवक पूरी सूझबूझ के साथ एक भैंस की पीठ पर सवार नजर आ रहा है. भैंस पानी के जबर्दस्त दबाव और लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ रही है और युवक को सुरक्षित किनारे की तरफ ले जा रही है. युवक भी भैंस पर मजबूती से बैठा हुआ है और भैंस भी बिना घबराए उसका पूरा साथ देती दिख रही है. दोनों का यह तालमेल और जानवर की वफादारी देखकर हर कोई दंग रह गया है.
भैंस बनी जीवन रक्षक, जी हां, भैंस ने बचाई युवक की जान pic.twitter.com/iLRBRjjT47— आजाद भारत का आजाद नागरिक (@AnathNagrik) August 30, 2026
सोशल मीडिया पर वायरल हुआ हैरान कर देने वाला मंजर
यह वीडियो जैसे ही इंटरनेट पर अपलोड हुआ, देखते ही देखते पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर छा गया. लोग इस वीडियो को 'कुदरत के कहर के बीच अनोखी दोस्ती' और 'सच्चा रक्षक' बता रहे हैं. वीडियो बनाने वाले लोग भी दूर छत से इस खौफनाक मंजर को देखकर अपनी सांसें थामे हुए थे, लेकिन जैसे ही भैंस ने युवक को किनारे की तरफ पहुंचाया, सबने राहत की सांस ली.
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यूजर्स बोले- 'जानवरों से बड़ा कोई वफादार दोस्त नहीं'
वीडियो को देखकर इंटरनेट यूजर्स लगातार अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और भैंस की समझदारी की तारीफ करते नहीं थक रहे. कई यूजर्स ने कमेंट किया कि आपदा के वक्त जब कोई इंसानी मदद नहीं पहुंच सकी, तब इस बेजुबान ने अपनी जान पर खेलकर इंसान की जिंदगी बचा ली. एक यूजर ने लिखा, "यह वीडियो अब तक का सबसे प्यारा वीडियो है, वाकई जानवर से वफादार कोई नहीं हो सकता.
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