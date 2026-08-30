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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगनेपाल की बाढ़ में फरिश्ता बनी भैंस! पीठ पर बैठा युवक को पार कराई नदी

नेपाल की बाढ़ में फरिश्ता बनी भैंस! पीठ पर बैठा युवक को पार कराई नदी

वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि मटमैले पानी का बहाव बेहद तेज और खतरनाक है. इसमें कोई भी इंसान आसानी से बह सकता था. इसी बहाव में एक भैंस एक युवक की जान बचाती दिखाई दे रही है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 30 Aug 2026 06:12 PM (IST)
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नेपाल में हाल ही में आई भीषण बाढ़ ने चारों तरफ तबाही मचा रखी है. नदियां उफान पर हैं और पानी का तेज बहाव इंसान से लेकर बड़ी-बड़ी इमारतों तक को बहा ले जा रहा है. इसी तबाही और हाहाकार के बीच से एक बेहद हैरान कर देने वाला और दिल को छू लेने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है. वीडियो में एक युवक उफनती नदी की तेज धाराओं के बीच फंसा नजर आ रहा है, लेकिन उसकी जान बचाने के लिए कोई इंसानी रेस्क्यू टीम नहीं बल्कि एक भैंस फरिश्ता बनकर सामने आई.

मझधार में बनी तारणहार, पीठ पर बिठाकर पार कराया सैलाब

वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि मटमैले पानी का बहाव बेहद तेज और खतरनाक है. इसमें कोई भी इंसान आसानी से बह सकता था. लेकिन एक युवक पूरी सूझबूझ के साथ एक भैंस की पीठ पर सवार नजर आ रहा है. भैंस पानी के जबर्दस्त दबाव और लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ रही है और युवक को सुरक्षित किनारे की तरफ ले जा रही है. युवक भी भैंस पर मजबूती से बैठा हुआ है और भैंस भी बिना घबराए उसका पूरा साथ देती दिख रही है. दोनों का यह तालमेल और जानवर की वफादारी देखकर हर कोई दंग रह गया है.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ हैरान कर देने वाला मंजर

यह वीडियो जैसे ही इंटरनेट पर अपलोड हुआ, देखते ही देखते पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर छा गया. लोग इस वीडियो को 'कुदरत के कहर के बीच अनोखी दोस्ती' और 'सच्चा रक्षक' बता रहे हैं. वीडियो बनाने वाले लोग भी दूर छत से इस खौफनाक मंजर को देखकर अपनी सांसें थामे हुए थे, लेकिन जैसे ही भैंस ने युवक को किनारे की तरफ पहुंचाया, सबने राहत की सांस ली.

यह भी पढ़ें: छत पर लहराई शर्ट और रेस्क्यू करने पहुंच गया हेलिकॉप्टर- नेपाल का वीडियो वायरल

यूजर्स बोले- 'जानवरों से बड़ा कोई वफादार दोस्त नहीं' 

वीडियो को देखकर इंटरनेट यूजर्स लगातार अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और भैंस की समझदारी की तारीफ करते नहीं थक रहे. कई यूजर्स ने कमेंट किया कि आपदा के वक्त जब कोई इंसानी मदद नहीं पहुंच सकी, तब इस बेजुबान ने अपनी जान पर खेलकर इंसान की जिंदगी बचा ली. एक यूजर ने लिखा, "यह वीडियो अब तक का सबसे प्यारा वीडियो है, वाकई जानवर से वफादार कोई नहीं हो सकता.

यह भी पढ़ें: बाढ़ में बह रहे बच्चे को बचाने के लिए जान पर खेल गई मादा हाथी, देखें प्यार Video

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 30 Aug 2026 06:12 PM (IST)
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