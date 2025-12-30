सोशल मीडिया के दौर में हर दिन कोई न कोई वीडियो लोगों को हैरान कर देता है. कभी हंसी से लोटपोट कर देने वाले क्लिप्स सामने आते हैं तो कभी ऐसे वीडियो वायरल हो जाते हैं, जिन्हें देखकर लोग सन्न रह जाते हैं. खासतौर पर जब किसी आम विवाद का जवाब इस हद तक खतरनाक तरीके से दिया जाए कि मामला जान के खतरे तक पहुंच जाए, तो वह वीडियो इंटरनेट पर आग की तरह फैल जाता है. ऐसा ही एक चौंकाने वाला वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक रशियन महिला अपनी खिड़की से पड़ोसी के घर की ओर फायरिंग करती नजर आ रही है. दावा किया जा रहा है कि यह पूरी घटना लाउड म्यूजिक को लेकर हुए विवाद के बाद की है.

बार बार समझाने पर भी लाउड म्यूजिक बजा रहे थे पड़ोसी

वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक महिला अपने घर की खिड़की के पास खड़ी है और उसके हाथ में बंदूक जैसा हथियार नजर आ रहा है. कुछ ही पलों बाद वह खिड़की से बाहर की ओर फायरिंग करती दिखाई देती है. वीडियो के साथ किए जा रहे दावे के मुताबिक, यह महिला रूस की रहने वाली है और उसके पड़ोसी लगातार तेज आवाज में म्यूजिक चला रहे थे. महिला ने पहले मौखिक रूप से उन्हें टोका, लेकिन जब पड़ोसियों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, तो वह गुस्से में आ गई.

A Russian woman was complained about by her neighbors for playing loud music at night, After drinking alcohol at night, she fired sh0ts at their windows!!!

महिला ने गुस्से में कर दी फायरिंग

बताया जा रहा है कि तेज म्यूजिक से परेशान महिला काफी देर तक शोर सहती रही. कई बार समझाने और चुप रहने की अपील करने के बावजूद जब पड़ोसियों ने म्यूजिक बंद नहीं किया, तो महिला का गुस्सा चरम पर पहुंच गया. इसके बाद उसने अपनी खिड़की से पड़ोसी के घर की ओर फायरिंग कर दी. अब यूजर्स इसे लेकर मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं. हालांकि एबीपी इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता. प्रतीत होता है कि वीडियो केवल मनोरंजन के लिए शूट किया गया है.

यूजर्स बोले, अच्छा है ब्रह्मोस नहीं छोड़ी

वीडियो को @gharkekalesh नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...अच्छा हुआ ब्रह्मोस नहीं छोड़ी. एक और यूजर ने लिखा...पड़ोसियों में डर का माहौल है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...बड़ी खतरनाक महिला है, इसके पति की तो फील्डिंग भी सेट हो चुकी होगी.

