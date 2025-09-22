नवरात्रों की शुरूआत 22 सितंबर से हो गई है. इस उत्सव को मनाने के लिए जगह जगह डांडिया महोत्सव का आयोजन किया जाता है. लेकिन जो लोग वीकेंड पर भी काम करते हैं उन्हें ना तो कोई महोत्सव नसीब होता है और ना ही इनके पास. लेकिन कुछ लोगों में गरबा खेलने का जुनून ऐसा होता है कि वो अपनी जिद और शौक पूरे करने के लिए जगह नहीं देखा करते. एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें रेल की पटरी पर पत्थर वगैरह बिछाने वाले मजदूर गरबा करते दिखाई दे रहे हैं जिनमें ज्यादातर लड़कियां हैं और उनका माहौल इस तरह बैठा हुआ है कि चिलचिलाती धूप भी उन्हें सलाम कर रही है.

रेलवे मजदूरों ने पटरी पर किया शानदार गरबा

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें कुछ रेलवे मजदूर रेल की पटरी पर गरबा खेलते दिखाई दे रहे हैं. इनका गरबा इतना शानदार और जबरदस्त है कि असली गरबा क्विन भी शरमा जाए. हर एक मूव्ज एक दम प्रोफेशनल और सीखे हुए मालूम हो रहे हैं. रेल की पटरी पर चिलचिलाती धूप है लेकिन धूप भी उन्हें अपनी जिद और शौक पूरे करने से नहीं रोक पा रही है. उगता हुआ सूरज भी इन्हें सलाम कर रहा है. इस डांस में जो देखने लायक मूव्ज हैं वो इन लड़कियों के हैं. दिनभर धूप में काम करने के बाद भी इनका जोश और जिद चरम पर हैं जिससे एनर्जी डाउन नहीं हो रही है.

पहले भी वायरल हो चुके हैं इनके वीडियो

इससे पहले भी इन लड़कियों का शानदार डांस इंटरनेट पर वायरल हो चुके हैं. अब इस अंदाज में गरबा खेलना सोशल मीडिया यूजर्स को खूब रास आ रहा है. बगैर किसी रियाज के और बगैर किसी गुरु के इस तरह का गरबा दिमाग को हिला देने वाला है. जरा सोचिए अगर इन्हें सही कोच और ट्रेनिंग मिल जाए तो ये लड़कियां परफेक्ट गरबा क्विन बन सकती हैं. हालांकि यूजर्स भी इसी तरह की मांग कमेंट बॉक्स में उठा रहे हैं.

यूजर्स बोले, शौक बड़ी चीज है

वीडियो को rahul__meda999 नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...इन लोगों को किसी कोच के सुपुर्द कर दो. शानदार काम करके दिखाएंगे. एक और यूजर ने लिखा...शौक बड़ी चीज है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...भगवान आप लोगों को खूब तरक्की दे.

