सोशल मीडिया पर इस वक्त एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसने लोगों की रातों की नींद उड़ा दी है. यह वीडियो इतना डरावना है कि इसे देखने के बाद किसी का भी दिल दहल जाए. शांत नजर आने वाली गली, सड़क किनारे खड़ी गाड़ियां, सन्नाटा और अचानक मौत की आहट. वायरल हो रहे इस सीसीटीवी फुटेज में रात के अंधेरे का फायदा उठाकर एक तेंदुआ दबे पांव आता है और कुछ ही सेकंड में ऐसी वारदात को अंजाम देता है जिसे देखकर लोग सिहर उठे हैं. वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर हड़कंप मचा हुआ है और लोग अपने घरों की सुरक्षा को लेकर डर में हैं.

घर में घुसकर कुत्ते को उठा ले गया तेंदुआ

वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि देर रात का वक्त है. सड़क सुनसान है और चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है. घर के बाहर एक कुत्ता मौजूद होता है. तभी अचानक अंधेरे से एक तेंदुआ नजर आता है. वह बिना कोई आवाज किए बेहद चालाकी से घर के पास पहुंचता है. कुछ पल के लिए वह आसपास का जायजा लेता है और फिर अचानक झपट्टा मारता है और अगले ही पल वह कुत्ते को घर से खींचकर अपने मुंह में दबा लेता है. वीडियो मुंबई से सामने आया है.

छटपटाता रहा कुत्ता, अंधेरे में गायब हो गया दरिंदा

सीसीटीवी फुटेज में यह पूरी घटना कुछ सेकंड में घटित होती है. कुत्ते को संभलने या बचने का मौका तक नहीं मिलता. तेंदुआ पूरी ताकत से कुत्ते को दबोचता है और उसे खींचते हुए सड़क की तरफ ले जाता है. वीडियो में देखा जा सकता है कि कुत्ता बचने की कोशिश करता है लेकिन तेंदुए के सामने उसकी एक नहीं चलती. कुछ ही सेकंड में तेंदुआ कुत्ते को लेकर अंधेरे में गायब हो जाता है.

यूजर्स भी कांपे

वीडियो को सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...तेंदुए का सामना कुत्तों के बस की बात कहां. एक और यूजर ने लिखा...गली के कु्त्ते बड़ी बिल्लियों के सामने खुद भीगी बिल्ली बन जाते हैं. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...बेहद खौफनाक नजारा है भाई.

