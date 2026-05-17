नवाबों की तरह कुर्सी पर बैठ बंदर ने कराया हेयर कट, royal attitude देख इंटरनेट हुआ लोटपोट

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर लोगों की हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही. वीडियो में एक बंदर पूरे आराम से सैलून की कुर्सी पर बैठा दिखाई दे रहा है और मजे की बात ये है कि वह इंसानों की तरह हेयरकट भी करवा रहा है. बंदर का अंदाज इतना शांत और स्टाइलिश है कि लोग मजाक में कह रहे हैं कि “लगता है भाई किसी खास से मिलने जा रहा है.”

कुर्सी पर बैठा और शुरू हो गया हेयरकट

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि बंदर एक प्लास्टिक की कुर्सी पर आराम से बैठा हुआ है. उसके ऊपर कपड़ा भी डाला गया है, ठीक वैसे जैसे किसी ग्राहक का haircut करते समय किया जाता है. सामने खड़ा हेयर ड्रेसर बड़े आराम से उसके सिर के बाल काट रहा है और बंदर बिना किसी शरारत के चुपचाप बैठा सब कुछ enjoy करता नजर आ रहा है.

एक्सप्रेशंस देखकर लोग बोले- “पूरा नवाब है”

वीडियो में बंदर के एक्सप्रेशंस सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान खींच रहे हैं. कभी वह ऊपर देखता है, कभी आंखें बंद करता है और कभी ऐसे reaction देता है मानो salon service का पूरा मजा ले रहा हो. इंटरनेट यूजर्स का कहना है कि बंदर का attitude किसी VIP ग्राहक से कम नहीं लग रहा.

सोशल मीडिया पर लोगों की छूटी हंसी

वीडियो वायरल होने के बाद यूजर्स जमकर मजेदार comments कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, “लगता है बंदर भाई डेट पर जा रहे हैं.” दूसरे ने कहा, “इतना शांत ग्राहक तो इंसानों में भी नहीं मिलता.” वहीं एक और यूजर ने मजाक में लिखा, “अब जंगल में भी grooming trend शुरू हो गया.”

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इंटरनेट पर छाया वीडियो

यह मजेदार वीडियो अब तेजी से सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है. लोग बंदर की मासूम हरकतों और उसके royal अंदाज को खूब पसंद कर रहे हैं. कई यूजर्स तो कह रहे हैं कि बंदर का confidence देखकर इंसानों को भी grooming tips लेनी चाहिए. वीडियो को सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है.

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