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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: मुश्किल से होती थी 200 की कमाई, इंटरनेट पर एक वीडियो ने बदली बु्जुर्ग की किस्मत, जानिए कैसे

Video: मुश्किल से होती थी 200 की कमाई, इंटरनेट पर एक वीडियो ने बदली बु्जुर्ग की किस्मत, जानिए कैसे

यह कहानी मुंबई के बोरीवली इलाके में फुटपाथ पर दुकान लगाने वाले मनसुख काका की है . मुंबई की कंटेंट क्रिएटर आराधना चटर्जी ने इंस्टाग्राम पर उनका एक वीडियो शेयर कर उनकी आपबीती दुनिया के सामने रखी थी.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 20 Jun 2026 09:12 PM (IST)
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सोशल मीडिया को अक्सर लोग समय बर्बाद करने का जरिया मानते हैं, लेकिन जब इंटरनेट की ताकत किसी बेसहारा और जरूरतमंद के साथ खड़ी होती है, तो चमत्कार होते देर नहीं लगती. ऐसा ही एक दिल छू लेने वाला चमत्कार मुंबई की सड़कों पर देखने को मिला है, जहां फुटपाथ पर फरसाण बेचने वाले एक 82 साल के बुजुर्ग की जिंदगी रातोंरात बदल गई. पाई-पाई को मोहताज इस बुजुर्ग का वीडियो जैसे ही इंटरनेट पर वायरल हुआ, लोगों ने मदद का ऐसा सैलाब लाया कि काका का न सिर्फ सारा सामान बिक गया, बल्कि उनके लिए लाखों रुपये का फंड भी इकट्ठा हो गया. इस भावुक कहानी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि दुनिया में इंसानियत आज भी जिंदा है.

साड़ी की दुकान से फुटपाथ तक का दर्दनाक सफर

यह कहानी मुंबई के बोरीवली इलाके में फुटपाथ पर दुकान लगाने वाले मनसुख काका की है. मुंबई की कंटेंट क्रिएटर आराधना चटर्जी ने इंस्टाग्राम पर उनका एक वीडियो शेयर कर उनकी आपबीती दुनिया के सामने रखी थी. मनसुख काका ने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा एक साड़ी की दुकान में सेल्समैन के रूप में काम करते हुए बिताया था. लेकिन कोरोना महामारी के दौरान वह गंभीर रूप से बीमार हो गए, जिसकी वजह से उनकी नौकरी चली गई. उनके बेटे को भी पिता की देखभाल के लिए अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी. घर चलाने के लिए इस उम्र में भी काका बोरीवली की सड़क पर करीब 12 घंटे खड़े रहकर घर का बना फरसाण बेचते हैं, जिसे उनकी बहन तैयार करती हैं. इतनी मेहनत के बाद भी वह दिनभर में मुश्किल से 200 से 300 रुपये ही कमा पाते थे.

 
 
 
 
 
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इंटरनेट की ताकत ने बदल दी काका की दुनिया

आराधना चटर्जी ने जब काका का यह संघर्ष देखा, तो उन्होंने लोगों से उनकी दुकान पर आने और स्नैक्स खरीदने की अपील की. इसके बाद जो हुआ, उसकी कल्पना खुद मनसुख काका ने भी नहीं की थी. अगले ही दिन से काका की दुकान पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी और उनका सारा स्टॉक मिनटों में बिक गया. इतना ही नहीं, इंटरनेट यूजर्स ने मिलकर काका के लिए 4 लाख रुपये का डोनेशन भी इकट्ठा कर लिया. आराधना ने जब काका को 4 लाख रुपये का चेक सौंपा, तो बुजुर्ग काका की आंखें भर आईं. काका ने बताया कि अब उनका सारा सामान रोज बिक जाता है और वह इन पैसों को अपने इसी बिजनेस को और बड़ा करने में लगाएंगे.

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'दुनिया में इंसानियत अभी जिंदा है' भावुक हुए लोग

इस वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स बेहद भावुक हो गए हैं और कंटेंट क्रिएटर के साथ-साथ मुंबई के लोगों की तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट किया, यह बहुत ही शानदार है, काका के चेहरे की खुशी देखकर दिल खुश हो गया. वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, डिजिटल कम्युनिटी और सोशल मीडिया का असली और सही इस्तेमाल यही है, जब हम किसी की जिंदगी बदल सकें. एक और यूजर ने आगे बढ़कर मदद की पेशकश करते हुए लिखा, "क्या हम काका के लिए कुछ और कर सकते हैं? चलिए मिलकर उनके लिए आरामदायक जूते और सामान ले जाने के लिए पहियों वाला एक अच्छा सा सेटअप या बैग बनवा देते हैं".

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 20 Jun 2026 09:12 PM (IST)
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