बारबर की कुर्सी पर बैठकर बंदर ने करवाई मालिश , VIDEO देख हंस पड़े यूजर्स
सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक बंदर बारबर की कुर्सी पर बैठा नजर आ रहा है. उसका ऐसा अंदाज देखकर लोग मजेदार कमेंट कर रहे हैं और वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.
आजकल जानवरों के वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहे हैं. कभी कोई जानवर इंसानों की तरह खाना खाते नजर आता है तो कोई राजा जैसे ठाठ दिखाते नजर आता है. कभी उसकी हरकतें देखकर लोगों को अपनी आंखों पर ही यकीन नहीं होता. जानवरों के ऐसे वीडियो इंटरनेट पर आते ही लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं. इन दिनों एक ऐसा ही मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक बंदर कुछ ऐसा करता दिखाई दे रहा है, जिसे देखकर आपको भी लगेगा कि ये जनाब तो इंसानों से कम नहीं हैं. वीडियो में बंदर का अंदाज देखकर लोग खूब मजे ले रहे हैं.
बारबर की कुर्सी पर बैठा बंदर
वायरल वीडियो में एक बंदर बारबर की कुर्सी पर बैठा हुआ नजर आ रहा है. और वह बारबरउसके पैर दबाते हुए दिख रहा है. बंदर को जिस तरह कुर्सी पर बैठाया गया है, उसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वह भी अपनी बारी का इंतजार कर रहा हो. आसपास मौजूद लोग इस पूरे नजारे को अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड करते दिखाई दे रहे हैं. इस वायरल वीडियो में बंदर के ठाठ देखने लायक है. बंदर का इंसानों की तरह बारबर की कुर्सी पर बैठना ही इस वीडियो को काफी मजेदार बना रहा है.
ऐसा बंदर पहली बार देखा कि जो नाई की दुकान में पहुँच जाता है— अश्विनी सोनी (@Ramraajya) September 19, 2026
और खुद बता बताकर मसाज करवाता है। pic.twitter.com/ZM0SvmePg9
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वीडियो देखकर यूजर्स ने किए मजेदार कमेंट
वीडियो सामने आने के बाद यूजर्स बंदर के अंदाज पर खूब मजे ले रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, भाई का आज पूरा मेकओवर होगा. दूसरे ने कहा, लगता है बंदर को भी नया लुक चाहिए. एक अन्य यूजर ने मजाक में लिखा, बारबर का सबसे स्पेशल ग्राहक. वहीं किसी ने कहा, आज तो बंदर साहब की VIP सर्विस चल रही है. एक ओए अन्य यूजर ने लिखा लगता है बारबर के साथ कुछ रिश्ता है बंदर साहब का. कुछ लोग बंदर के एक्सप्रेशन देखकर हंसने वाले इमोजी भी शेयर कर रहे हैं. बंदर का ये अंदाज यूजर्स को काफी पसंद आ रहा है.
बंदर का अंदाज देखकर लोग हुए हैरान
सोशल मीडिया पर जानवरों से जुड़े वीडियो अक्सर लोगों को खूब पसंद आते हैं और यह वीडियो भी कुछ ऐसा ही है. बंदर का बारबर की कुर्सी पर बैठना और इंसानों की तरह ग्रूमिंग कराना लोगों को काफी अलग और मजेदार लग रहा है. यही वजह है कि वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किया जा रहा है. हालांकि वीडियो कहां का है और बंदर को इस तरह क्यों बैठाया गया था, इसकी जानकारी वीडियो से साफ नहीं होती है. फिलहाल बंदर का यह अनोखा अंदाज ही लोगों का ध्यान खींच रहा है.
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