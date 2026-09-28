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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगट्रेन में खुलेआम पेशाब करने पर कुटाई, यात्रियों ने ही कराया डिब्बा साफ

ट्रेन में खुलेआम पेशाब करने पर कुटाई, यात्रियों ने ही कराया डिब्बा साफ

Viral Railway Video: बेशर्म शख्स की इस बदतमीजी को देखकर यात्रियों के सब्र का बांध टूट गया. एक गुस्साए यात्री ने जोरदार थप्पड़ जड़ते हुए उसका कॉलर पकड़ लिया.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 28 Sep 2026 09:56 PM (IST)
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सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो बवाल मचा रहा है, जिसे देखकर आप भी गुस्से से लाल हो जाएंगे और फिर यात्रियों के एक्शन पर तालियां बजाने लगेंगे. ट्रेन के खचाखच भरे डिब्बे में एक शख्स ने बेशर्मी की सारी हदें पार करते हुए खुले में पेशाब कर दिया. इसके बाद सह-यात्रियों का गुस्सा ऐसा फूटा कि उन्होंने न सिर्फ उस शख्स को थप्पड़ जड़ दिए, बल्कि उससे ही पूरा डिब्बा साफ करवाया. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जिसके बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं.

गुस्से में लाल हुए यात्री, सह-यात्रियों ने सिखाया सबक

एक्स पर तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि ट्रेन में पैर रखने की भी जगह नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वह शख्स टॉयलेट जाने के बजाय कोच के अंदर ही पेशाब करने लगता है. जब आसपास मौजूद लोगों ने इसका विरोध किया और टॉयलेट जाने की नसीहत दी, तो वह उल्टा बहस करने लगा. माहौल तब और गर्मा गया जब यात्रियों ने याद दिलाया कि कोच में महिलाएं और बच्चे भी मौजूद हैं, लेकिन वह अपनी ढिठाई पर अड़ा रहा.

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थप्पड़ पड़ा, कॉलर पकड़ा और हाथ में थमाया पोछा

बेशर्म शख्स की इस बदतमीजी को देखकर यात्रियों के सब्र का बांध टूट गया. एक गुस्साए यात्री ने जोरदार थप्पड़ जड़ते हुए उसका कॉलर पकड़ लिया. इसके बाद पूरे डिब्बे के लोग एकजुट हो गए और चिल्ला-चिल्लाकर उससे ही फर्श साफ करने को कहने लगे. यात्रियों के इस कड़े रुख के आगे उस शख्स की सारी होशियारी धरी की धरी रह गई और उसे मजबूरन सबके सामने झुककर अपनी फैलाई गंदगी खुद ही साफ करनी पड़ी.

इंटरनेट पर मचा बवाल, लोगों ने जमकर बजाई तालियां

यह वीडियो सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर जंगल की आग की तरह फैल गया है. नेटिजन्स इस पर तरह-तरह के रिएक्शंस दे रहे हैं और ऑन द स्पॉट न्याय करने वाले यात्रियों की जमकर तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "आजकल लोगों में सिविक सेंस नाम की चीज ही नहीं बची है, ऐसे लोगों का इलाज यही होना चाहिए." वहीं दूसरे यूजर ने कमेंट किया, "बिल्कुल सही किया, जब तक ऐसे बेशर्मों को मौके पर ही सबक नहीं सिखाया जाएगा, तब तक यह सुधार नहीं आएगा."

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रेलवे सेवा ने भी लिया संज्ञान

वीडियो के इंटरनेट पर वायरल होते ही 'रेलवे सेवा' की नजर भी इस पर पड़ी. रेलवे के आधिकारिक हैंडल से पोस्ट पर कमेंट करते हुए संबंधित यूजर से ट्रेन नंबर, पीएनआर और यात्रा की विस्तृत जानकारी मांगी गई है ताकि आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके. हालांकि, यह घटना किस ट्रेन और किस तारीख की है, इसकी पुष्टि अभी नहीं हो पाई है, लेकिन सोशल मीडिया पर यात्रियों के इस बोल्ड एक्शन की चर्चा हर तरफ हो रही है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 28 Sep 2026 09:56 PM (IST)
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