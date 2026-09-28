दिल्ली की झुग्गी में 728 में से 727 नाम काटे, राहुल ने SIR पर उठाए सवाल

चुनाव आयोग और एसआईआर को लेकर छिड़े संग्राम के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सख्त लहजे में कहा है कि ज्ञानेश कुमार तो जाएंगे, पर जिस सिस्टम ने उनसे यह करवाया, उसका हिसाब भी होगा. राहुल गांधी ने यह बयान दिल्ली के यमुना किनारे बेला एस्टेट से जुड़ी वोटर लिस्ट को लेकर दिया है. राहुल ने इलाके में झुग्गी बस्तियों का दौरा किया. इस दौरान लोगों से मुलाकात की, साथ ही इलाके के एसडीएम को फोन किया, जिसमें वो उनको तथ्यों के आधार पर लताड़ते हुए नजर आ रहे हैं.

उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि यमुना किनारे बेला एस्टेट में 728 लोग रहते हैं. SIR के बाद वोटर लिस्ट में सिर्फ एक नाम बचा - बाकी 727 नाम काट दिए गए. ये लोग दशकों से यहां रह रहे हैं. 2024 के लोकसभा चुनाव और 2025 के दिल्ली चुनावों में वोट डाल चुके हैं. 2023 में इनके घर तोड़ दिए गए थे, पर ये कहीं नहीं गए, यहीं हैं. आज मैं इनकी झुग्गी में गया और सीधे इन्हीं से सुना कि चुनाव आयोग ने इनके साथ क्या किया है.

राहुल ने आगे कहा, 'SDM से फोन पर मैंने यही कहा कि मकान होने या न होने का वोट के अधिकार से कोई रिश्ता नहीं है. खुद CEC ज्ञानेश कुमार कह चुके हैं कि "हाउस नंबर 0" बेघरों के लिए है. फिर भी 727 लोगों का नाम काट दिया गया. यह SIR नहीं - यह वोट चोरी का तरीका है. जिनके पास पहले ही सबसे कम है, उनसे उनकी इकलौती ताकत छीनी जा रही है. ज्ञानेश कुमार तो जाएंगे, पर जिस सिस्टम ने उनसे यह करवाया, उसका हिसाब भी होगा.

SDM से बोले राहुल-आपको दूसरी तरीके से देखूंगा

राहुल गांधी ने एक वीडियो भी शेयर किया है. इसमें वह एसडीएम से बात करते नजर आ रहे हैं. राहुल कह रहे हैं, कि यहां पर 729 वोट हैं, लेकिन एक व्यक्ति को एसआईआर में डाला है. इसके बाद कहते हैं, कि वोटर लिस्ट में नाम है, इनका. आपने उतार दिया है, उनका नाम.

यमुना किनारे बेला एस्टेट में 728 लोग रहते हैं। SIR के बाद वोटर लिस्ट में सिर्फ़ एक नाम बचा - बाकी 727 नाम काट दिए गए।



ये लोग दशकों से यहाँ रह रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव और 2025 के दिल्ली चुनावों में वोट डाल चुके हैं। 2023 में इनके घर तोड़ दिए गए थे - पर ये कहीं नहीं गए, यहीं… pic.twitter.com/27cJZjqJg6 — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 28, 2026

राहुल के इसके अलावा एसडीएम को बताते हुए नजर आ रहे हैं, कि मकान से कोई लेना देना नहीं होता है, वोट का. इसके बाद राहुल के आसपास के लोग बता रहे हैं, कि इन्होंने बोला है कि आपका वोट नहीं है. आप गैरकानूनी तरीके से रह रहे हैं. इसको राहुल दोहराते हुए एसडीएम से कह रहे हैं कि आपने बोला है. इनका नाम वोटर लिस्ट में है, सालों से है. राहुल ने पूछ रहे हैं कि किस बुनियाद पर इनका वोट काटा.

वहीं एसडीएम लगातार दलील दे रहे हैं. लोग कह रहे हैं, कि झुग्गी थी. झुग्गी से वोट बना था. मकान नहीं था.

इसके बाद राहुल गांधी ने एसडीएम से कहा है कि देखिए आप अपना डेसीगनेशन और नाम दे दिजिए, मैं आपको दूसरे तरीकों से देखूंगा. इसके अलावा लोग राहुल से कह रहे हैं कि आपकी वजह से हमें जीवन मिल गया, वरना हम लोग मर गए थे.