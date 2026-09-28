Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियादिल्ली की झुग्गी में 728 में से 727 नाम काटे, राहुल ने SIR पर उठाए सवाल

दिल्ली की झुग्गी में 728 में से 727 नाम काटे, राहुल ने SIR पर उठाए सवाल

राहुल गांधी ने नई दिल्ली के यमुना किनारे इलाके में झुग्गी बस्तियों का दौरा किया. इस दौरान उन्होंने 728 वोट में से 727 वोट काटने को लेकर सवाल उठाया है. बकायदा एसडीएम से बातचीत का वीडियो जारी किया है.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 28 Sep 2026 09:52 PM (IST)
Preferred Sources

चुनाव आयोग और एसआईआर को लेकर छिड़े संग्राम के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सख्त लहजे में कहा है कि ज्ञानेश कुमार तो जाएंगे, पर जिस सिस्टम ने उनसे यह करवाया, उसका हिसाब भी होगा. राहुल गांधी ने यह बयान दिल्ली के यमुना किनारे बेला एस्टेट से जुड़ी वोटर लिस्ट को लेकर दिया है. राहुल ने इलाके में झुग्गी बस्तियों का दौरा किया. इस दौरान लोगों से मुलाकात की, साथ ही इलाके के एसडीएम को फोन किया, जिसमें वो उनको तथ्यों के आधार पर लताड़ते हुए नजर आ रहे हैं. 

उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि यमुना किनारे बेला एस्टेट में 728 लोग रहते हैं. SIR के बाद वोटर लिस्ट में सिर्फ एक नाम बचा - बाकी 727 नाम काट दिए गए. ये लोग दशकों से यहां रह रहे हैं. 2024 के लोकसभा चुनाव और 2025 के दिल्ली चुनावों में वोट डाल चुके हैं. 2023 में इनके घर तोड़ दिए गए थे, पर ये कहीं नहीं गए, यहीं हैं. आज मैं इनकी झुग्गी में गया और सीधे इन्हीं से सुना कि चुनाव आयोग ने इनके साथ क्या किया है.

रिलेटेड स्टोरी >>

इंडिया
SC के कॉलेजियम ने बतौर जज नियुक्ति के लिए सरकार को भेजी 3 नामों की सिफारिश
SC के कॉलेजियम ने बतौर जज नियुक्ति के लिए सरकार को भेजी 3 नामों की सिफारिश
इंडिया
ARIN-AP मीटिंग: अपराध की कमाई पर बड़े एक्शन की तैयारी, क्या है प्लान?
ARIN-AP मीटिंग: अपराध की कमाई पर बड़े एक्शन की तैयारी, क्या है प्लान?
इंडिया
होमबायर्स फ्रॉड केसः CBI की 21वीं चार्जशीट में मुंबई के बिल्डर कंपनी के 5 लोग आरोपी
होमबायर्स फ्रॉड केसः CBI की 21वीं चार्जशीट में मुंबई के बिल्डर कंपनी के 5 लोग आरोपी
इंडिया
राहुल मांगे PM मोदी-EC से माफी, SIR मुद्दे पर भड़के BJP केरल अध्यक्ष चंद्रशेखर
राहुल मांगे PM मोदी-EC से माफी, SIR मुद्दे पर भड़के BJP केरल अध्यक्ष चंद्रशेखर

राहुल ने आगे कहा,  'SDM से फोन पर मैंने यही कहा कि मकान होने या न होने का वोट के अधिकार से कोई रिश्ता नहीं है. खुद CEC ज्ञानेश कुमार कह चुके हैं कि "हाउस नंबर 0" बेघरों के लिए है. फिर भी 727 लोगों का नाम काट दिया गया. यह SIR नहीं - यह वोट चोरी का तरीका है. जिनके पास पहले ही सबसे कम है, उनसे उनकी इकलौती ताकत छीनी जा रही है. ज्ञानेश कुमार तो जाएंगे, पर जिस सिस्टम ने उनसे यह करवाया, उसका हिसाब भी होगा.

SDM से बोले राहुल-आपको दूसरी तरीके से देखूंगा

राहुल गांधी ने एक वीडियो भी शेयर किया है. इसमें वह एसडीएम से बात करते नजर आ रहे हैं. राहुल कह रहे हैं, कि यहां पर 729 वोट हैं, लेकिन एक व्यक्ति को एसआईआर में डाला है. इसके बाद कहते हैं, कि वोटर लिस्ट में नाम है, इनका. आपने उतार दिया है, उनका नाम. 

राहुल के इसके अलावा एसडीएम को बताते हुए नजर आ रहे हैं, कि मकान से कोई लेना देना नहीं होता है, वोट का. इसके बाद राहुल के आसपास के लोग बता रहे हैं, कि इन्होंने बोला है कि आपका वोट नहीं है. आप गैरकानूनी तरीके से रह रहे हैं. इसको राहुल दोहराते हुए एसडीएम से कह रहे हैं कि आपने बोला है. इनका नाम वोटर लिस्ट में है, सालों से है. राहुल ने पूछ रहे हैं कि किस बुनियाद पर इनका वोट काटा. 

वहीं एसडीएम लगातार दलील दे रहे हैं. लोग कह रहे हैं, कि झुग्गी थी. झुग्गी से वोट बना था. मकान नहीं था. 

इसके बाद राहुल गांधी ने एसडीएम से कहा है कि देखिए आप अपना डेसीगनेशन और नाम दे दिजिए, मैं आपको दूसरे तरीकों से देखूंगा. इसके अलावा लोग राहुल से कह रहे हैं कि आपकी वजह से हमें जीवन मिल गया, वरना हम लोग मर गए थे. 

About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
Read More
Published at : 28 Sep 2026 08:23 PM (IST)
Tags :
RAHUL GANDHI SIR
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
SC के कॉलेजियम ने बतौर जज नियुक्ति के लिए सरकार को भेजी 3 नामों की सिफारिश
SC के कॉलेजियम ने बतौर जज नियुक्ति के लिए सरकार को भेजी 3 नामों की सिफारिश
इंडिया
ARIN-AP मीटिंग: अपराध की कमाई पर बड़े एक्शन की तैयारी, क्या है प्लान?
ARIN-AP मीटिंग: अपराध की कमाई पर बड़े एक्शन की तैयारी, क्या है प्लान?
इंडिया
होमबायर्स फ्रॉड केसः CBI की 21वीं चार्जशीट में मुंबई के बिल्डर कंपनी के 5 लोग आरोपी
होमबायर्स फ्रॉड केसः CBI की 21वीं चार्जशीट में मुंबई के बिल्डर कंपनी के 5 लोग आरोपी
इंडिया
राहुल मांगे PM मोदी-EC से माफी, SIR मुद्दे पर भड़के BJP केरल अध्यक्ष चंद्रशेखर
राहुल मांगे PM मोदी-EC से माफी, SIR मुद्दे पर भड़के BJP केरल अध्यक्ष चंद्रशेखर
Advertisement

वीडियोज

भारी बारिश से नेपाल में तबाही, पलभर में जमींदोज हुई इमारतें!
मस्जिद पर एक्शन, खड़े हनुमान पर सवाल...उज्जैन में क्यों बढ़ा विवाद?
इस्तीफा या महाभियोग... Gyanesh Kumar का क्या होगा? ​विश्लेषकों का सटी​क विश्लेषण
मस्जिद पर कार्रवाई के बीच सामने आई बड़ी खबर! मचा हड़कंप
मस्जिद पर कार्रवाई के बाद उज्जैन में कैसे हैं हालात, ग्राउंड जीरो से देखिए
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CM विजय की जीत में SIR बनी वजह? दावों पर चिदंबरम का बड़ा बयान
CM विजय की जीत में SIR बनी वजह? दावों पर चिदंबरम का बड़ा बयान
महाराष्ट्र
Exclusive: केतन हत्याकांड चार्जशीट में खुलासा, Sonam Case भी किया था सर्च
Exclusive: केतन हत्याकांड चार्जशीट में खुलासा, Sonam Case भी किया था सर्च
स्पोर्ट्स
श्रीलंका के गेंदबाज का जैवलिन में दूसरा कमाल, CWG के बाद एशियन गेम्स में जीता गोल्ड
श्रीलंका के गेंदबाज का जैवलिन में दूसरा कमाल, CWG के बाद एशियन गेम्स में जीता गोल्ड
बॉलीवुड
'दृश्यम 3' को CBFC से मिली हरी झंडी, नहीं लगा एक भी कट, 'दृश्यम 2' से है 8 मिनट बड़ी
'दृश्यम 3' को CBFC से मिली हरी झंडी, नहीं लगा एक भी कट, 'दृश्यम 2' से है 8 मिनट बड़ी
विश्व
दो बार बाल-बाल बचे थे मुजतबा, मलबे के ढेर से ईरान के सुप्रीम लीडर बनने की पूरी कहानी
दो बार बाल-बाल बचे थे मुजतबा, मलबे के ढेर से ईरान के सुप्रीम लीडर बनने की पूरी कहानी
ओटीटी
'बक अभी खत्म नहीं हुई...', 'चुंबक 2' की रिलीज कंफर्म, जानें कब और कहां देखें
'बक अभी खत्म नहीं हुई...', 'चुंबक 2' की रिलीज कंफर्म, जानें कब और कहां देखें
इंडिया
चुनाव आयोग विवाद पर शथि थरूर का बड़ा बयान, कहा - 'सच कहें तो हमें...'
चुनाव आयोग विवाद पर शथि थरूर का बड़ा बयान, कहा - 'सच कहें तो हमें...'
एग्रीकल्चर
केंद्र सरकार लाई पशुधन बीमा पोर्टल, जानें क्या मिलेंगी सुविधाएं?
केंद्र सरकार लाई पशुधन बीमा पोर्टल, जानें क्या मिलेंगी सुविधाएं?
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget