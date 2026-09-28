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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाउज्जैन शाही मस्जिद को लेकर ओवैसी पर भड़के गिरिराज, कहा- ‘पाकिस्तान बनाने की...’

उज्जैन शाही मस्जिद को लेकर ओवैसी पर भड़के गिरिराज, कहा- ‘पाकिस्तान बनाने की...’

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने उज्जैन में शाही मस्जिद को लेकर की जा रही कार्रवाई का विरोध करने वाले लोगों और राजनेताओं को निशाने पर लिया है. उन्होंने विरोध को सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने की साजिश कहा है.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 28 Sep 2026 10:46 PM (IST)
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मध्य प्रदेश के उज्जैन में सड़क चौड़ीकरण के क्रम में शाही मस्जिद के एक हिस्से को तोड़ने को लेकर देश में राजनीतिक बवाल पूरे जोरों पर हैं. इस बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने उज्जैन शाही मस्जिद को लेकर दिए AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी और अन्य नेताओं के बयानों पर नाराजगी जताई है. उन्होंने आरोप लगाया है कि कुछ लोग देश को पाकिस्तान बनाने का सपना देख रहे हैं और कहा कि ऐसा नहीं होने दिया जाएगा.

X पर वीडियो पोस्ट में बिफरे केंद्रीय मंत्री

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केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सोमवार (28 सितंबर, 2026) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट शेयर किया. वीडियो पोस्ट में उन्होंने कहा, ‘उज्जैन में शाही मस्जिद को लेकर जिस तरह से हंगामा हो रहा है, ओवैसी हों या कोई और मकसूद भाई हों, ये देश को पाकिस्तान बनाना चाहते हैं.’

उन्होंने कहा, ‘अगर 10 मंदिरें तोड़ी गई, तब कोई हिंदू निकलकर नहीं आया, क्योंकि उनका मानना है कि यह विकास कार्यों में बाधा है, इसलिए उन मंदिरों को शिफ्ट किया जाए, लेकिन आप अवैध कब्जा भी करते हो और चोरी के साथ सीनाजोरी वाली हरकत भी करते हो. ये ओवैसी देश में एक नए पाकिस्तान बनाने का ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है.’

देश में विद्रोह फैलाने के गंदे मंसूबे साफ दिखाई दे रहे- गिरिराज 

गिरिराज सिंह ने अपने वीडियो पोस्ट के कैप्शन में लिखा, ‘उज्जैन में जारी हंगामा देश में सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने की एक सोची समझी साजिश है. जब विकास कार्यों के लिए मंदिरों को हटाया गया, तब हिंदू समाज ने कानून का सम्मान करते हुए परिपक्वता दिखाई, लेकिन अब शाही मस्जिद पर पूरी तरह से वैध और कानूनी कार्रवाई होने पर बवाल करवाना, देश में विद्रोह फैलाने के गंदे मंसूबे को साफ दर्शाता है.’

शाही मस्जिद को लेकर क्या बोले ओवैसी?

वहीं, AIMIM चीफ और लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने शाही मस्जिद के मुद्दे पर मीडिया से बातचीत में कहा, ‘मैं सलाम करता हूं उस जनता को, वो लोग गांधी के रास्ते पर चलकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि इस तरीके से मस्जिदों को शहीद नहीं किया जा सकता है.‘

उन्होंने कहा, ‘मैं संसद में जिस बात का जिक्र किया था कि जो नया वक्फ संशोधन कानून है, उसके तहत जिले के कलेक्टरों और सरकारों को जो ताकत दी जा रही है, उसका मकसद सिर्फ एक ही की मस्जिदों को, दरगाहों को, खानखांहों को, कब्रिस्तानों को और ईदगाहों को मुसलमानों से छीन लिया जाए, वो सच साबित हो रहा है.’ 

यह भी पढ़ेंः उज्जैन मस्जिद कार्रवाई के बीच अखिलेश बोले- हमारे मुसलमान धैर्य रखें, अंत में...

About the author विजय कुमार बिट्ठल

पिछले करीब पांच सालों से भारतीय मीडिया का हिस्सा हैं. अक्टूबर, 2024 से एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं. प्रिंट मीडिया के साथ अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत की है और आज डिजिटल मीडिया में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर लेखन कार्य कर रहे हैं. साल 2020 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की. क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, चुनाव और सामाजिक विषयों पर खबरें लिखते रहे हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश है. स्केचिंग, पेटिंग, फिल्में देखना, शायरी-कविताएं लिखना और घूमना बहुत ज्यादा पसंद है. 
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Published at : 28 Sep 2026 10:46 PM (IST)
Tags :
Asaduddin Owaisi AIMIM UJJAIN MADHYA PRADESH Giriraj SIngh
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