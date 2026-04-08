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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगमोबाइल चला रही बच्ची के हाथ में फटा फोन, मां ने छुआ तो हुआ दूसरा धमाका...खौफनाक VIDEO वायरल

मोबाइल चला रही बच्ची के हाथ में फटा फोन, मां ने छुआ तो हुआ दूसरा धमाका...खौफनाक VIDEO वायरल

मोबाइल फोन में धमाका होने की सबसे बड़ी वजह बैटरी की खराबी, ओवरचार्जिंग या ज्यादा गर्म होना हो सकता है. सस्ते या नकली चार्जर का इस्तेमाल भी ऐसे हादसों को जन्म दे सकता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sheikh inzemam ulhuq | Updated at : 08 Apr 2026 07:19 PM (IST)
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आज के डिजिटल दौर में मोबाइल फोन हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है. बच्चे हों या बड़े, हर कोई घंटों स्क्रीन पर नजरें गड़ाए रहता है. लेकिन यही स्मार्टफोन कई बार खतरनाक साबित हो सकता है, खासकर तब जब हम उसकी सुरक्षा को नजरअंदाज कर देते हैं. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही दिल दहला देने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है. इस वीडियो में एक मासूम बच्ची के साथ जो हुआ, उसे देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो रहे हैं और माता-पिता की चिंता भी बढ़ गई है.

पलंग पर खेल रही थी बच्ची, तभी हुआ जोरदार धमाका

वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक छोटी बच्ची आराम से पलंग पर लेटी हुई मोबाइल फोन चला रही होती है. सब कुछ सामान्य नजर आता है, लेकिन तभी अचानक फोन में जोरदार धमाका हो जाता है. धमाके के साथ ही बच्ची घबरा जाती है और जोर-जोर से रोने लगती है. यह दृश्य इतना डरावना है कि वीडियो देखने वाला हर व्यक्ति सहम जाता है.

मां ने छुआ फोन, फिर हुआ दूसरा धमाका

धमाके की आवाज सुनकर बच्ची की मां तुरंत कमरे में दौड़कर आती है. वह जैसे ही मोबाइल फोन को हाथ लगाने की कोशिश करती है, तभी फोन में एक बार फिर धमाका हो जाता है. इस दूसरे धमाके के बाद वीडियो अचानक खत्म हो जाता है, जिससे यह और भी ज्यादा रहस्यमय और खौफनाक बन जाता है. हालांकि वीडियो एआई जनरेटेड हो सकता है क्योंकि इतने जोरदार धमाके के बाद भी मां या बेटी को खंरोच तक नहीं आई. एबीपी लाइव वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता.

यह भी पढ़ें: Viral Video: कार चला रहीं दीदी ने ठोक दी बाइक, फिर सड़क पर जमकर हुआ कलेश; वीडियो वायरल

यूजर्स दे रहे चेतावनी भरे रिएक्शन

वीडियो पर कमेंट करते हुए एक यूजर ने लिखा कि "यह बहुत डरावना है, बच्चों को मोबाइल देते समय सावधानी जरूर बरतें." वहीं एक अन्य यूजर ने कहा कि "फोन चार्जिंग पर था या नहीं, इसकी जांच जरूरी है, क्योंकि ऐसे हादसे अक्सर बैटरी की वजह से होते हैं." कई यूजर्स वीडियो को एआई जनरेटेड बता रहे हैं.

यह भी पढ़ें: Viral video: अरे, यह तो प्लेटफॉर्म ही चलने लगा! रेलवे ट्रैक का यह वीडियो उड़ा रहा हर किसी के होश

Published at : 08 Apr 2026 07:19 PM (IST)
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