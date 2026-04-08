मोबाइल चला रही बच्ची के हाथ में फटा फोन, मां ने छुआ तो हुआ दूसरा धमाका...खौफनाक VIDEO वायरल

आज के डिजिटल दौर में मोबाइल फोन हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है. बच्चे हों या बड़े, हर कोई घंटों स्क्रीन पर नजरें गड़ाए रहता है. लेकिन यही स्मार्टफोन कई बार खतरनाक साबित हो सकता है, खासकर तब जब हम उसकी सुरक्षा को नजरअंदाज कर देते हैं. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही दिल दहला देने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है. इस वीडियो में एक मासूम बच्ची के साथ जो हुआ, उसे देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो रहे हैं और माता-पिता की चिंता भी बढ़ गई है.

पलंग पर खेल रही थी बच्ची, तभी हुआ जोरदार धमाका

वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक छोटी बच्ची आराम से पलंग पर लेटी हुई मोबाइल फोन चला रही होती है. सब कुछ सामान्य नजर आता है, लेकिन तभी अचानक फोन में जोरदार धमाका हो जाता है. धमाके के साथ ही बच्ची घबरा जाती है और जोर-जोर से रोने लगती है. यह दृश्य इतना डरावना है कि वीडियो देखने वाला हर व्यक्ति सहम जाता है.

मां ने छुआ फोन, फिर हुआ दूसरा धमाका

धमाके की आवाज सुनकर बच्ची की मां तुरंत कमरे में दौड़कर आती है. वह जैसे ही मोबाइल फोन को हाथ लगाने की कोशिश करती है, तभी फोन में एक बार फिर धमाका हो जाता है. इस दूसरे धमाके के बाद वीडियो अचानक खत्म हो जाता है, जिससे यह और भी ज्यादा रहस्यमय और खौफनाक बन जाता है. हालांकि वीडियो एआई जनरेटेड हो सकता है क्योंकि इतने जोरदार धमाके के बाद भी मां या बेटी को खंरोच तक नहीं आई. एबीपी लाइव वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता.

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यूजर्स दे रहे चेतावनी भरे रिएक्शन

वीडियो पर कमेंट करते हुए एक यूजर ने लिखा कि "यह बहुत डरावना है, बच्चों को मोबाइल देते समय सावधानी जरूर बरतें." वहीं एक अन्य यूजर ने कहा कि "फोन चार्जिंग पर था या नहीं, इसकी जांच जरूरी है, क्योंकि ऐसे हादसे अक्सर बैटरी की वजह से होते हैं." कई यूजर्स वीडियो को एआई जनरेटेड बता रहे हैं.

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