हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटT20 World Cup 2026: पहली बार T-20 वर्ल्डकप खेलेंगे ये 5 खिलाड़ी, अकेले दम पर बदल सकते हैं मैच का रुख

T20 World Cup 2026: पहली बार T-20 वर्ल्डकप खेलेंगे ये 5 खिलाड़ी, अकेले दम पर बदल सकते हैं मैच का रुख

इस बार T20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में कई ऐसे चेहरे हैं, जो पहली बार खेलने जा रहे हैं. खास बात यह है कि इनमें से कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं, जो अपने प्रदर्शन से अकेले दम पर मैच का रुख पलटने की काबिलियत रखते हैं

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 03 Feb 2026 10:37 AM (IST)
Preferred Sources

टी20 वर्ल्ड कप 2026 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है. 7 फरवरी से शुरू होने वाले इस मेगा टूर्नामेंट में 20 टीमें हिस्सा लेंगी और कुल 55 मुकाबले खेले जाएंगे. सभी टीमों ने अपनी-अपनी 15 सदस्यीय स्क्वॉड का ऐलान कर दिया है. इस बार टूर्नामेंट में कई ऐसे चेहरे नजर आएंगे, जो पहली बार टी20 वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं. खास बात यह है कि इनमें से कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं, जो अपने प्रदर्शन से अकेले दम पर मैच का रुख पलटने की काबिलियत रखते हैं. आइए जानते हैं ऐसे ही 5 खिलाड़ियों के बारे में.

अभिषेक शर्मा (भारत)

भारतीय टीम के युवा ओपनर अभिषेक शर्मा इस समय शानदार फॉर्म में हैं. उन्होंने पिछले टी20 वर्ल्ड कप के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कदम रखा और देखते ही देखते टीम इंडिया के अहम खिलाड़ी बन गए. 38 मैचों में 1297 रन बना चुके अभिषेक शर्मा की आक्रामक बल्लेबाजी उनकी सबसे बड़ी ताकत है. पावरप्ले में तेजी से रन बनाना हो या बड़े शॉट्स खेलकर दबाव बनाना, अभिषेक हर भूमिका निभाने में सक्षम हैं. उनकी मौजूदगी से भारत की बल्लेबाजी और खतरनाक हो जाती है.

डेवाल्ड ब्रेविस (साउथ अफ्रीका)

डेवाल्ड ब्रेविस को भविष्य का बड़ा स्टार माना जाता है. वह अपनी विस्फोटक बैटिंग के लिए जाने जाते हैं और कुछ ही ओवरों में मैच का पासा पलट सकते हैं. ब्रेविस के पास टी20 लीग्स में खेलने का अच्छा अनुभव है, जिससे बड़े मंच पर दबाव झेलना उनके लिए आसान होगा. अगर वह लय में आ गए, तो किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को तहस-नहस कर सकते हैं.

जैकब डफी (न्यूजीलैंड)

न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज जैकब डफी ने हाल के समय में लगातार प्रभावित किया है. वह नई गेंद से स्विंग और डेथ ओवर्स में सटीक यॉर्कर डालने में माहिर हैं. अपनी लंबाई और उछाल का सही इस्तेमाल कर वह बल्लेबाजों को परेशान कर सकते हैं. टी20 वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में उनकी गेंदबाजी न्यूजीलैंड के लिए एक्स-फैक्टर साबित हो सकती है.

जैकब बेथेल (इंग्लैंड)

इंग्लैंड के युवा ऑलराउंडर जैकब बेथेल बल्लेबाजी के साथ-साथ गेंदबाजी में भी उपयोगी विकल्प हैं. वह मिडिल ऑर्डर में तेजी से रन बनाने की क्षमता रखते हैं और जरूरत पड़ने पर गेंद से भी योगदान दे सकते हैं. बेथेल की बहुआयामी प्रतिभा इंग्लैंड को संतुलन प्रदान करती है.

अबरार अहमद (पाकिस्तान)

पाकिस्तान के लेग स्पिनर अबरार अहमद स्पिन के जादूगर माने जाते हैं. श्रीलंका जैसी स्पिन मददगार पिचों पर वह बल्लेबाजों के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं. उनकी कसी हुई गेंदबाजी और विविधता टी20 फॉर्मेट में बेहद असरदार साबित होती है. 

Published at : 03 Feb 2026 10:37 AM (IST)
Tags :
Abhishek Sharma Dewald Brevis T20 World Cup 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
India US Trade Deal Live: भारत-अमेरिका ट्रेड डील डन, आज दोनों देशों के बीच बड़ी बैठक, पढ़ें पल-पल का अपडेट
India US Trade Deal Live: भारत-अमेरिका ट्रेड डील डन, आज दोनों देशों के बीच बड़ी बैठक, पढ़ें पल-पल का अपडेट
महाराष्ट्र
'अगर लगता है कि अच्छी डील है तो...' INDIA US Trade डील पर प्रियंका चतुर्वेदी की तीखी प्रतिक्रिया
'अगर लगता है कि अच्छी डील है तो...' INDIA US Trade डील पर प्रियंका चतुर्वेदी की तीखी प्रतिक्रिया
विश्व
T20 World Cup: भारत संग मैच से तौबा के बाद अब पाक रक्षामंत्री का बेतुका बयान- 'जेनटलमैन गेम को जिंदा रखने के लिए...'
भारत संग मैच से तौबा के बाद अब पाक रक्षामंत्री का बेतुका बयान- 'जेनटलमैन गेम को जिंदा रखने के लिए...'
बॉलीवुड
अब अजय देवगन की 'गोलमाल 5' में होगा डबल धमाल, फिल्म में हुई अक्षय कुमार की एंट्री! किरदार को लेकर भी हुआ खुलासा
अब अजय देवगन की 'गोलमाल 5' में होगा डबल धमाल, फिल्म में हुई अक्षय कुमार की एंट्री!
Advertisement

वीडियोज

Lucknow News: मुस्लिम बच्ची की गुहार पर CM Yogi का जवाब हो गया वायरल | UP | Breaking | ABP News
India-US Trade Deal: 'PM Modi सबसे अच्छे दोस्त..', व्यपार समझौते के बाद बोले Donald Trump | Tariff
Delhi में बंग भवन के बाहर पुलिस वालों से Mamata Banerjee की बहस, 'लोगों को धमकाया जा रहा' | Breaking
Delhi में बंग भवन के बाहर पुलिस से क्यों भिड़ीं Mamata Banerjee? | Breaking | ABP News
India-US Trade Deal: Tariff वॉर में Donlad Trump का यू-टर्न..क्या है पीछे की 'इनसाइड स्टोरी'? | PM
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
India US Trade Deal Live: भारत-अमेरिका ट्रेड डील डन, आज दोनों देशों के बीच बड़ी बैठक, पढ़ें पल-पल का अपडेट
India US Trade Deal Live: भारत-अमेरिका ट्रेड डील डन, आज दोनों देशों के बीच बड़ी बैठक, पढ़ें पल-पल का अपडेट
महाराष्ट्र
'अगर लगता है कि अच्छी डील है तो...' INDIA US Trade डील पर प्रियंका चतुर्वेदी की तीखी प्रतिक्रिया
'अगर लगता है कि अच्छी डील है तो...' INDIA US Trade डील पर प्रियंका चतुर्वेदी की तीखी प्रतिक्रिया
विश्व
T20 World Cup: भारत संग मैच से तौबा के बाद अब पाक रक्षामंत्री का बेतुका बयान- 'जेनटलमैन गेम को जिंदा रखने के लिए...'
भारत संग मैच से तौबा के बाद अब पाक रक्षामंत्री का बेतुका बयान- 'जेनटलमैन गेम को जिंदा रखने के लिए...'
बॉलीवुड
अब अजय देवगन की 'गोलमाल 5' में होगा डबल धमाल, फिल्म में हुई अक्षय कुमार की एंट्री! किरदार को लेकर भी हुआ खुलासा
अब अजय देवगन की 'गोलमाल 5' में होगा डबल धमाल, फिल्म में हुई अक्षय कुमार की एंट्री!
स्पोर्ट्स
U19 World Cup 2026 Live Streaming: U19 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भारत की अफगानिस्तान से टक्कर, जानिए कहां देखें लाइव स्ट्रीमिंग
U19 World Cup 2026 Live Streaming: U19 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भारत की अफगानिस्तान से टक्कर, जानिए कहां देखें लाइव स्ट्रीमिंग
हेल्थ
बिना डॉक्टर की सलाह के लेते हैं सर्दी-खांसी की दवा, जानें इससे सेहत को कितना नुकसान?
बिना डॉक्टर की सलाह के लेते हैं सर्दी-खांसी की दवा, जानें इससे सेहत को कितना नुकसान?
यूटिलिटी
राशन कार्ड खो गया है तो इस तरह दोबारा बनवाएं, जान लें पूरा प्रोसेस
राशन कार्ड खो गया है तो इस तरह दोबारा बनवाएं, जान लें पूरा प्रोसेस
नौकरी
12वीं पास युवाओं के लिए खुशखबरी, इंडियन ऑयल में निकली भर्ती; अप्रेंटिसशिप के लिए आवेदन शुरू
12वीं पास युवाओं के लिए खुशखबरी, इंडियन ऑयल में निकली भर्ती; अप्रेंटिसशिप के लिए आवेदन शुरू
ENT LIVE
Rohit Shetty पर firing मामले में बड़ा खुलासा, Bisnoi Gang से जुड़े आरोपी पकड़े गए
Rohit Shetty पर firing मामले में बड़ा खुलासा, Bisnoi Gang से जुड़े आरोपी पकड़े गए
ENT LIVE
Human Cocaine Review | पुष्कर जोग, जाकिर खान, इशिता राज और सिद्धांत कपूर की शानदार परफॉरमेंस
Human Cocaine Review | पुष्कर जोग, जाकिर खान, इशिता राज और सिद्धांत कपूर की शानदार परफॉरमेंस
ENT LIVE
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
ENT LIVE
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
ENT LIVE
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
Embed widget