टी20 वर्ल्ड कप 2026 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है. 7 फरवरी से शुरू होने वाले इस मेगा टूर्नामेंट में 20 टीमें हिस्सा लेंगी और कुल 55 मुकाबले खेले जाएंगे. सभी टीमों ने अपनी-अपनी 15 सदस्यीय स्क्वॉड का ऐलान कर दिया है. इस बार टूर्नामेंट में कई ऐसे चेहरे नजर आएंगे, जो पहली बार टी20 वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं. खास बात यह है कि इनमें से कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं, जो अपने प्रदर्शन से अकेले दम पर मैच का रुख पलटने की काबिलियत रखते हैं. आइए जानते हैं ऐसे ही 5 खिलाड़ियों के बारे में.

अभिषेक शर्मा (भारत)

भारतीय टीम के युवा ओपनर अभिषेक शर्मा इस समय शानदार फॉर्म में हैं. उन्होंने पिछले टी20 वर्ल्ड कप के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कदम रखा और देखते ही देखते टीम इंडिया के अहम खिलाड़ी बन गए. 38 मैचों में 1297 रन बना चुके अभिषेक शर्मा की आक्रामक बल्लेबाजी उनकी सबसे बड़ी ताकत है. पावरप्ले में तेजी से रन बनाना हो या बड़े शॉट्स खेलकर दबाव बनाना, अभिषेक हर भूमिका निभाने में सक्षम हैं. उनकी मौजूदगी से भारत की बल्लेबाजी और खतरनाक हो जाती है.

डेवाल्ड ब्रेविस (साउथ अफ्रीका)

डेवाल्ड ब्रेविस को भविष्य का बड़ा स्टार माना जाता है. वह अपनी विस्फोटक बैटिंग के लिए जाने जाते हैं और कुछ ही ओवरों में मैच का पासा पलट सकते हैं. ब्रेविस के पास टी20 लीग्स में खेलने का अच्छा अनुभव है, जिससे बड़े मंच पर दबाव झेलना उनके लिए आसान होगा. अगर वह लय में आ गए, तो किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को तहस-नहस कर सकते हैं.

जैकब डफी (न्यूजीलैंड)

न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज जैकब डफी ने हाल के समय में लगातार प्रभावित किया है. वह नई गेंद से स्विंग और डेथ ओवर्स में सटीक यॉर्कर डालने में माहिर हैं. अपनी लंबाई और उछाल का सही इस्तेमाल कर वह बल्लेबाजों को परेशान कर सकते हैं. टी20 वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में उनकी गेंदबाजी न्यूजीलैंड के लिए एक्स-फैक्टर साबित हो सकती है.

जैकब बेथेल (इंग्लैंड)

इंग्लैंड के युवा ऑलराउंडर जैकब बेथेल बल्लेबाजी के साथ-साथ गेंदबाजी में भी उपयोगी विकल्प हैं. वह मिडिल ऑर्डर में तेजी से रन बनाने की क्षमता रखते हैं और जरूरत पड़ने पर गेंद से भी योगदान दे सकते हैं. बेथेल की बहुआयामी प्रतिभा इंग्लैंड को संतुलन प्रदान करती है.

अबरार अहमद (पाकिस्तान)

पाकिस्तान के लेग स्पिनर अबरार अहमद स्पिन के जादूगर माने जाते हैं. श्रीलंका जैसी स्पिन मददगार पिचों पर वह बल्लेबाजों के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं. उनकी कसी हुई गेंदबाजी और विविधता टी20 फॉर्मेट में बेहद असरदार साबित होती है.