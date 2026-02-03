‘गोलमाल’ बॉलीवुड की मोस्ट पॉपुलर कॉमेडी फ्रैंचाइजी है. फैंस इसकी पांचवीं इंस्टॉलमेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. अजय देवगन की फिल्म पिछली रिलीज ‘सन ऑफ सरदार 2’ की थिएटर स्क्रीनिंग के दौरान, फिल्ममेकर रोहित शेट्टी ने हल्के-फुल्के अंदाज़ में कन्फर्म किया था कि गोलमाल फ्रेंचाइजी की पांचवीं किस्त पर ऑफिशियली काम चल रहा है. अब, एक नई रिपोर्ट से पता चलता है कि कास्ट में एक बड़ा नाम जुड़ने वाला है जो फिल्म का अंदाज़ काफी बदल सकता है.

अजय देवगन की गोलमाल 5 में हुई अक्षय कुमार की एंट्री?

बता दें कि वैरायटी इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अक्षय कुमार गोलमाल 5 में शामिल हो गए हैं. अगर यह सच है, तो यह फ्रेंचाइजी के लिए एक बड़ा कास्टिंग बदलाव होगा. खबरों के मुताबिक अक्षय को अजय देवगन के सामने लीड विलेन के तौर पर लिया गया है. रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि नई किस्त में फैंटेसी एलिमेंट्स होंगे, जो एक नई कहानी पेश करेगी और पिछली फिल्मों के आम प्रैंक-बेस्ड सिचुएशनल ह्यूमर से आगे बढ़ेगी.

गोलमाल 5, अक्षय कुमार और अजय देवगन का 32 सालों में छठा कोलैबोरेशन भी है, इससे पहले वे सुहाग (1994), खाकी (2004), इंसान (2005), सूर्यवंशी (2021), और सिंघम अगेन (2024) में साथ काम कर चुके हैं. अक्षय के विलेन के रोल में आने और रोहित शेट्टी के फिल्म का स्केल और भव्यता बढ़ाने की कोशिश से, गोलमाल 5 एक ऐसी अनप्रिडिक्टेबल राइड हो सकती है जिसे फैंस ज़रूर पसंद करेंगे!

गोलमाल 5 की कास्ट

अजय देवगन इस फ्रैंचाइज़ी के लीड एक्टर के तौर पर वापसी कर रहे हैं, और अरशद वारसी, तुषार कपूर, कुणाल खेमू और श्रेयस तलपड़े के साथ मिलकर वही जानी-पहचानी मस्ती करेंगे. इस बड़ी कास्ट में जॉनी लीवर, संजय मिश्रा, मुकेश तिवारी और अश्विनी कालसेकर भी शामिल हैं, जो यह पक्का करेंगे कि गोलमाल का खास पागलपन बरकरार रहे. शर्मन जोशी की वापसी की उम्मीद है, जबकि करीना कपूर खान की कास्टिंग अभी कन्फर्म नहीं हुई है. यह एक्ट्रेस गोलमाल रिटर्न्स और गोलमाल 3 का हिस्सा थीं.

कब रिलीज होगी गोलमाल 5?

वैरायटी इंडिया की उसी रिपोर्ट के मुताबिक कॉमेडी फिल्म का प्रोडक्शन फरवरी के आखिर तक मुंबई की फिल्म सिटी में शुरू होने वाला है, और मेकर्स 2027 की शुरुआत में इसे सिनेमाघरों में रिलीज़ करने की सोच रहे हैं. यह टाइमिंग अहम है क्योंकि गोलमाल सागा, जो 2006 में गोलमाल: फन अनलिमिटेड से शुरू हुआ था, इस साल 20 साल पूरे कर रहा है, जिससे यह शो हंसी और मीम्स के दो दशक पूरे कर रहा है.