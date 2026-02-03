हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
U19 World Cup 2026: U19 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भारत की अफगानिस्तान से टक्कर, जानिए कब-कहां देखें मैच की लाइव स्ट्रीमिंग

U19 World Cup 2026: U19 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भारत की अफगानिस्तान से टक्कर, जानिए कब-कहां देखें मैच की लाइव स्ट्रीमिंग

आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 का दूसरा सेमीफाइनल 4 फरवरी को भारत और अफगानिस्तान के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमें शानदार फॉर्म में हैं और मुकाबला बेहद रोमांचक होने की उम्मीद है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 03 Feb 2026 08:47 AM (IST)
Preferred Sources

U19 World Cup 2026: आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 अब अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है. टूर्नामेंट का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला 4 फरवरी, बुधवार को भारत और अफगानिस्तान के बीच खेला जाएगा. यह हाई-वोल्टेज मैच जिम्बाब्वे के हरारे स्थित हरारे स्पोर्ट्स क्लब में होगा, जहां दोनों टीमें फाइनल में जगह बनाने के इरादे से उतरेंगी.

शानदार फॉर्म में भारत U19

भारतीय अंडर-19 टीम ने इस टूर्नामेंट में अब तक जबरदस्त प्रदर्शन किया है. ग्रुप स्टेज में भारत ने अपने सभी मुकाबले जीतकर ग्रुप बी में टॉप किया है. टीम ने अमेरिका, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड को हराकर अपनी मजबूत तैयारी का संकेत दिया है. इसके बाद सुपर सिक्स चरण में भी भारत का दबदबा कायम रहा. पहले मैच में भारत ने जिम्बाब्वे को 204 रनों के बड़े अंतर से हराया, जबकि निर्णायक मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ टीम ने संयमित और आत्मविश्वास भरा प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज की.

अफगानिस्तान भी कम नहीं

अफगानिस्तान अंडर-19 टीम ने भी इस वर्ल्ड कप में सभी को प्रभावित किया है. ग्रुप स्टेज में लगातार तीन जीत के साथ टीम सुपर सिक्स में पहुंची. हालांकि श्रीलंका के खिलाफ उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इसके बाद अफगानिस्तान ने शानदार वापसी की. टीम ने आयरलैंड को 191 रनों से हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की की. कप्तान महबूब खान की अगुवाई में अफगान टीम आत्मविश्वास से भरी नजर आ रही है.

कहां और कैसे देखें लाइव

भारत बनाम अफगानिस्तान अंडर-19 सेमीफाइनल मैच का लाइव टेलीकास्ट टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा. वहीं, मोबाइल और ऑनलाइन दर्शक इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर देख सकते हैं.

दोनो टीमों का स्क्वॉड

भारत - आयुष म्हात्रे (कप्तान), आरएस एम्ब्रिश, कनिष्क चौहान, दीवेंद्रन दीपेश, मोहम्मद एनान, एरोन जॉर्ज, अभिज्ञान कुंडू, किशन कुमार सिंह, विहान मल्होत्रा, उधव मोहन, हेनिल पटेल, खिलन पटेल, हरवंश सिंह, वैभव सूर्यवंशी, वेदांत त्रिवेदी.

अफगानिस्तान - महबूब खान (कप्तान), खालिद अहमदजई, उस्मान सादात, फैसल खान, उजैरुल्लाह नियाजई, अजीज मिया खिल, नाजीफ अमीरी, खातिर स्टानिकजई, नूरिस्तानी, अब्दुल अजीज, सलाम खान, वाहिद जादरान, जैतुल्लाह शाहीन, रोहुल्लाह अरब, अकील खान ओबैद. 

Published at : 03 Feb 2026 08:47 AM (IST)
ICC India Vs Afghanistan IND VS AFG U19 World Cup 2026
