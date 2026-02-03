बिहार के लिए आज (मंगलवार) का दिन खास है. बिहार विधानसभा बजट सत्र के दूसरे दिन नीतीश सरकार (Nitish Kumar Goverment) वर्ष 2026-2027 के लिए विधानसभा में अपना बजट पेश करेगी. वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव (जेडीयू) दोपहर दो बजे से विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश करेंगे. वर्ष 2026-27 के लिए 3.66 लाख करोड़ रुपये से अधिक का बजट आने की उम्मीद है.

बिहार बजट (Bihar Budget 2026-2027) में युवाओं के लिए नौकरी, किसानों की आमदनी, महिलाओं के लिए सहायता समेत अन्य मुद्दों पर फोकस रहने की संभावना जताई जा रही है. इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं. मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत डेढ़ करोड़ महिलाओं को 10-10 हजार रुपये दिए जाने के बाद अब उन्हें 2-2 लाख रुपये सहायता राशि देने की घोषणा हो सकती है.

इसके अलावा सात निश्चय 3 की घोषणाओं को तवज्जो मिलेगा. पांच साल में एक करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार देने लक्ष्य पर बजट में विशेष प्रावधान हो सकता है. पिछले दो दशकों में बिहार के बजट का आकार 26 हजार करोड़ 2005-06 से बढ़कर 3.17 लाख करोड़ 2025-26 के पार पहुंच चुका है.

बिहार सरकार का लक्ष्य- दोगुना रोजगार… दोगुनी आय

बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने बीते सोमवार को विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन कहा था कि राज्य सरकार ने अगले पांच साल में राज्य की औसत प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है. राज्यपाल ने विधानमंडल के सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने "दोगुना रोजगार और दोगुनी आय" का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसके तहत वर्तमान में उपलब्ध 50 लाख रोजगार और अन्य आजीविका अवसरों को बढ़ाकर वर्ष 2030 तक एक करोड़ किया जाएगा. उन्होंने कहा था कि इसी अवधि तक औसत प्रति व्यक्ति आय को भी दोगुना करने का लक्ष्य है.