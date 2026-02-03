India US Trade Deal Live: भारत-अमेरिका ट्रेड डील डन, आज दोनों देशों के बीच बड़ी बैठक, पढ़ें पल-पल का अपडेट
India US Trade Deal: अमेरिका और भारत के बीच हुए नए व्यापार समझौते का अमेरिका के नेताओं ने स्वागत किया है. उनका कहना है कि यह समझौता दो सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों के रिश्तों को नई शुरुआत देगा.
India US Trade Deal: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से बातचीत के बाद कहा कि भारत और अमेरिका के बीच एक व्यापार समझौते पर सहमति बन गई है, जिसके तहत अमेरिका भारतीय वस्तुओं पर लगने वाला जवाबी शुल्क मौजूदा 25 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत करेगा.
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्हें यह जानकर बेहद खुशी हुई कि अब ‘मेड इन इंडिया’ उत्पादों पर शुल्क घटकर 18 फीसदी रह जाएगा. मोदी ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में लिखा, 'आज अपने प्रिय मित्र राष्ट्रपति ट्रंप से बात करके बहुत अच्छा लगा. यह जानकर बेहद खुशी हुई कि अब ‘मेड इन इंडिया’ उत्पादों पर शुल्क घटकर 18 फीसदी रह जाएगा. इस शानदार घोषणा के लिए भारत की 1.4 अरब जनता की ओर से राष्ट्रपति ट्रंप को हार्दिक धन्यवाद.'
प्रधानमंत्री मोदी ने कही ये बात
प्रधानमंत्री ने कहा कि जब दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो इससे लोगों को लाभ होता है और पारस्परिक लाभकारी सहयोग के अपार अवसर खुलते हैं. मोदी ने कहा, 'वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए राष्ट्रपति ट्रंप का नेतृत्व अत्यंत महत्वपूर्ण है. भारत शांति के लिए उनके प्रयासों का पूर्ण समर्थन करता है.' प्रधानमंत्री ने आगे कहा, 'मैं उनके साथ मिलकर काम करने और हमारी साझेदारी को अभूतपूर्व ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए तत्पर हूं.'
ट्रंप ने जारी किया बयान
ट्रंप ने कहा कि भारत अमेरिका के खिलाफ लगाए गए 'शुल्क और गैर-शुल्क बाधाओं' को शून्य तक लाने की दिशा में आगे बढ़ेगा. उन्होंने यह भी कहा कि नई दिल्ली अमेरिका से ऊर्जा सहित 500 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का सामान खरीदेगा. ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'प्रधानमंत्री मोदी से मित्रता व उनके प्रति सम्मान के मद्देनजर तथा उनके अनुरोध पर तत्काल प्रभाव से अमेरिका और भारत के बीच एक व्यापार समझौते पर सहमति बनी है, जिसके तहत अमेरिका जवाबी शुल्क 25 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत करेगा.'
ट्रंप ने यह भी कहा कि भारत भी अमेरिका के खिलाफ अपनी शुल्क और गैर-शुल्क बाधाओं को खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ेगा. इसके अलावा, प्रधानमंत्री मोदी ने काफी बड़े स्तर पर अमेरिकी उत्पादों को खरीदने की प्रतिबद्धता जताई है. उन्होंने कहा, इसमें 500 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक के अमेरिकी ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, कृषि, कोयला और अन्य उत्पादों की खरीद शामिल है. ट्रंप ने कहा, 'भारत के साथ हमारे पहले से शानदार संबंध और मजबूत होंगे. प्रधानमंत्री मोदी और मैं काम करके दिखाते हैं. अधिकतर लोगों के बारे में यह बात नहीं कही जा सकती.'
ट्रंप ने मोदी के साथ बातचीत में रूस-यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने पर भी चर्चा होने की बात कही. उन्होंने कहा, 'प्रधानमंत्री मोदी ने रूसी तेल की खरीद बंद करने और अमेरिका से ज्यादा मात्रा में तेल खरीदने, तथा संभावित रूप से वेनेजुएला से भी खरीद पर सहमति जताई है. इससे यूक्रेन में जारी युद्ध को खत्म करने में मदद मिलेगी, जिसमें हर हफ्ते हजारों लोगों की मौत हो रही है.'
India US Trade Deal Live: आज रुबियो से मिलेंगे एस जयशंकर
विदेश मंत्री एस जयशंकर 2 से 5 फरवरी तक तीन दिवसीय अमेरिकी दौरे पर हैं. वह वॉशिंगटन में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो की ओर से आयोजित महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला पर मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लेंगे.
India US Trade Deal Live: अमेरिकी कृषि सचिव ने भारत के साथ व्यापार समझौते की सराहना की
ब्रुक रोलिंस ने कहा कि यह डील अमेरिकी किसानों के लिए फायदेमंद साबित होगी. उन्होंने कहा कि नए अमेरिका-भारत समझौते से भारत के विशाल बाजार में अमेरिकी कृषि उत्पादों का निर्यात बढ़ेगा, जिससे कीमतें बढ़ेंगी और ग्रामीण अमेरिका में आर्थिक प्रवाह बढ़ेगा.
