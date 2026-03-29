डीजे फ्लोर पर हसीना का जलवा! हरियाणवी गाने पर किया ऐसा डांस कि देखते रह गए बाराती, वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो छाया हुआ है, जिसने लोगों को स्क्रीन से चिपका दिया है. शादी या पार्टी का माहौल, तेज डीजे बीट्स और बीच में एक हसीना का जबरदस्त डांस… बस यही कॉम्बिनेशन इंटरनेट पर आग लगा रहा है. “म्हारी नस नस क्यों दुखे” हरियाणवी गाने पर इस लड़की ने ऐसा एक्सप्रेशन और मूव्स दिखाए कि हर कोई बस देखता ही रह गया. वीडियो इतना वायरल हो चुका है कि लोग इसे बार-बार प्ले कर रहे हैं और शेयर करने से खुद को रोक नहीं पा रहे हैं.

डीजे फ्लोर पर छा गई हसीना

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक फंक्शन के दौरान डीजे फ्लोर पर यह लड़की पूरे आत्मविश्वास के साथ डांस कर रही है. उसने स्टाइलिश आउटफिट पहना हुआ है और गाने की हर बीट पर उसके एक्सप्रेशन बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहे हैं. जैसे ही “म्हारी नस नस क्यों दुखे” गाना बजता है, वह अपने अंदाज में ऐसे थिरकती है कि आसपास खड़े लोग भी झूमने लगते हैं. उसके डांस में न केवल एनर्जी दिखती है, बल्कि हर मूव में एक अलग ही अदा नजर आती है, जो वीडियो को खास बना देती है.

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एक्सप्रेशन और स्टाइल ने जीता दिल

इस वीडियो की सबसे खास बात है लड़की का कॉन्फिडेंस और उसके एक्सप्रेशन्स. वह कैमरे के सामने बिल्कुल नेचुरल लगती है और ऐसा लगता है जैसे वह हर पल को एंजॉय कर रही हो. यही वजह है कि यह वीडियो सिर्फ डांस तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि लोगों के लिए एंटरटेनमेंट का पूरा पैकेज बन गया है. वीडियो में बैकग्राउंड में मौजूद लोग भी उसे चीयर करते नजर आ रहे हैं, जिससे माहौल और भी शानदार बन जाता है.

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सोशल मीडिया पर यूजर्स हुए दीवाने

वीडियो वायरल होने के बाद यूजर्स के रिएक्शन की बाढ़ आ गई है. कोई कह रहा है “डांस हो तो ऐसा”, तो कोई लिख रहा है “एक्सप्रेशन ने दिल जीत लिया”. कई यूजर्स ने इसे “परफेक्ट पार्टी वाइब” बताया है. वहीं कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि यह वीडियो देखकर उनका दिन बन गया. कुल मिलाकर यह डांस वीडियो अब इंटरनेट पर छाया हुआ है और लोग इसे जमकर पसंद कर रहे हैं. वीडियो को annuchauhan116 नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है.

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