कभी-कभी हादसा होने में सिर्फ कुछ सेकेंड लगते हैं, लेकिन किसी की एक पल की समझदारी पूरी जिंदगी बचा सकती है. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोगों की सांसें थम गईं. वीडियो मेक्सिको का बताया जा रहा है, जहां सड़क किनारे एक दुकान पर काम कर रहा शख्स अपने काम में व्यस्त था. तभी उसकी नजर अचानक एक छोटी बच्ची पर पड़ी, जो भागते हुए सीधे व्यस्त सड़क की तरफ जा रही थी. सड़क पर कई गाड़ियां तेज रफ्तार से आ रही थीं. बच्ची को अपनी तरफ बढ़ते खतरे का शायद जरा भी अंदाजा नहीं था. तभी एक महिला भी उसे रोकने के लिए उसके पीछे दौड़ी, लेकिन रास्ते में फिसलकर गिर गई.

काम छोड़कर बच्ची के पीछे दौड़ पड़ा शख्स

CCTV फुटेज में दिखाई देता है कि शख्स सड़क किनारे अपने काम में लगा हुआ था. अचानक वह पीछे मुड़कर देखता है और उसकी नजर बच्ची पर पड़ती है. बच्ची तेजी से सड़क की ओर बढ़ रही थी. खतरा देखते ही शख्स तुरंत उसकी तरफ दौड़ पड़ता है. उसके पीछे एक महिला भी बच्ची को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह फिसलकर सड़क पर गिर जाती है.

Ordinary worker becomes a hero, saves a little girl from oncoming traffic in Mexico



CCTV caught him reacting instantly when the child darted into the road



He pulled her clear of an approaching car just in time, then calmly went back to work pic.twitter.com/qOLGfT2pEm — RT (@RT_com) September 7, 2026

कार सामने थी और कुछ सेकेंड में हो सकता था बड़ा हादसा

बच्ची लगातार सड़क की तरफ बढ़ती रहती है. उसी वक्त सामने से एक कार आती दिखाई देती है. हालात इतने खतरनाक हो जाते हैं कि शख्स के पास बच्ची तक पहुंचने के लिए बस कुछ ही पल बचे थे. कार चालक भी खतरा भांपकर ब्रेक लगाता है. इसी दौरान शख्स बच्ची तक पहुंच जाता है और उसे सड़क से खींचकर बाहर कर देता है. रेस्क्यू के दौरान दोनों सड़क पर गिर जाते हैं, लेकिन वह तुरंत उठता है और बच्ची को महिला के हवाले कर देता है.

बच्ची को सुरक्षित किया और फिर लौट गया अपने काम पर

सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि बच्ची को सुरक्षित सौंपने के बाद वह शख्स किसी हीरो की तरह वहां खड़ा नहीं रहा. उसने बच्ची को महिला के हवाले किया और फिर बिल्कुल सामान्य तरीके से वापस अपनी दुकान के काम में लग गया. जैसे उसके लिए यह कोई बड़ा काम ही न हो. पूरी घटना पास लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

लोग बोले- इस शख्स की नजर और फुर्ती ने बचाई जिंदगी

वीडियो वायरल होने के बाद लोग इस शख्स की जमकर तारीफ कर रहे हैं. यूजर्स का कहना है कि अगर उसने समय रहते बच्ची को देख नहीं लिया होता और दौड़कर उसे नहीं पकड़ा होता, तो कुछ ही सेकेंड में बड़ा हादसा हो सकता था. लोगों ने कार चालक की तरफ से समय पर ब्रेक लगाने की भी तारीफ की. कई यूजर्स ने कहा कि ऐसी घटनाएं दिखाती हैं कि मुसीबत के समय इंसान का एक छोटा सा फैसला कितनी बड़ी जिंदगी बचा सकता है.

यह भी पढ़ें: हाईराइज बिल्डिंग की छत पर पहुंच गए डोगेश भाई, मुश्किल से हुआ रेस्क्यू

CCTV में कैद हुआ पल, सोशल मीडिया पर छाया वीडियो

इस पूरे घटनाक्रम में सबसे अहम बात शख्स की तुरंत प्रतिक्रिया रही. उसने न तो किसी के मदद के लिए आने का इंतजार किया और न ही यह सोचा कि बच्ची को कोई और रोक लेगा. उसने खतरा देखा और सीधे दौड़ पड़ा. कुछ सेकेंड की यही फुर्ती बच्ची के लिए जीवन और हादसे के बीच दीवार बन गई. सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो को देखकर यही कह रहे हैं कि असली हीरो वही होता है, जो बिना सोचे किसी की मदद के लिए आगे बढ़ जाए.

यह भी पढ़ें: गजब! मंत्री जी को माला पहनाते रहे नेता जी, गले से गायब हो गई सोने की चेन