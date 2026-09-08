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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: मौत के आगोश से बच्ची को खींच लाया शख्स, यूजर्स कर रहे सलाम

Video: मौत के आगोश से बच्ची को खींच लाया शख्स, यूजर्स कर रहे सलाम

सड़क पर कई गाड़ियां तेज रफ्तार से आ रही थीं. बच्ची को अपनी तरफ बढ़ते खतरे का शायद जरा भी अंदाजा नहीं था. तभी एक महिला भी उसे रोकने के लिए उसके पीछे दौड़ी.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 08 Sep 2026 08:26 PM (IST)
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कभी-कभी हादसा होने में सिर्फ कुछ सेकेंड लगते हैं, लेकिन किसी की एक पल की समझदारी पूरी जिंदगी बचा सकती है. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोगों की सांसें थम गईं. वीडियो मेक्सिको का बताया जा रहा है, जहां सड़क किनारे एक दुकान पर काम कर रहा शख्स अपने काम में व्यस्त था. तभी उसकी नजर अचानक एक छोटी बच्ची पर पड़ी, जो भागते हुए सीधे व्यस्त सड़क की तरफ जा रही थी. सड़क पर कई गाड़ियां तेज रफ्तार से आ रही थीं. बच्ची को अपनी तरफ बढ़ते खतरे का शायद जरा भी अंदाजा नहीं था. तभी एक महिला भी उसे रोकने के लिए उसके पीछे दौड़ी, लेकिन रास्ते में फिसलकर गिर गई.

काम छोड़कर बच्ची के पीछे दौड़ पड़ा शख्स

CCTV फुटेज में दिखाई देता है कि शख्स सड़क किनारे अपने काम में लगा हुआ था. अचानक वह पीछे मुड़कर देखता है और उसकी नजर बच्ची पर पड़ती है. बच्ची तेजी से सड़क की ओर बढ़ रही थी. खतरा देखते ही शख्स तुरंत उसकी तरफ दौड़ पड़ता है. उसके पीछे एक महिला भी बच्ची को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह फिसलकर सड़क पर गिर जाती है.

कार सामने थी और कुछ सेकेंड में हो सकता था बड़ा हादसा

बच्ची लगातार सड़क की तरफ बढ़ती रहती है. उसी वक्त सामने से एक कार आती दिखाई देती है. हालात इतने खतरनाक हो जाते हैं कि शख्स के पास बच्ची तक पहुंचने के लिए बस कुछ ही पल बचे थे. कार चालक भी खतरा भांपकर ब्रेक लगाता है. इसी दौरान शख्स बच्ची तक पहुंच जाता है और उसे सड़क से खींचकर बाहर कर देता है. रेस्क्यू के दौरान दोनों सड़क पर गिर जाते हैं, लेकिन वह तुरंत उठता है और बच्ची को महिला के हवाले कर देता है.

बच्ची को सुरक्षित किया और फिर लौट गया अपने काम पर

सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि बच्ची को सुरक्षित सौंपने के बाद वह शख्स किसी हीरो की तरह वहां खड़ा नहीं रहा. उसने बच्ची को महिला के हवाले किया और फिर बिल्कुल सामान्य तरीके से वापस अपनी दुकान के काम में लग गया. जैसे उसके लिए यह कोई बड़ा काम ही न हो. पूरी घटना पास लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

लोग बोले- इस शख्स की नजर और फुर्ती ने बचाई जिंदगी

वीडियो वायरल होने के बाद लोग इस शख्स की जमकर तारीफ कर रहे हैं. यूजर्स का कहना है कि अगर उसने समय रहते बच्ची को देख नहीं लिया होता और दौड़कर उसे नहीं पकड़ा होता, तो कुछ ही सेकेंड में बड़ा हादसा हो सकता था. लोगों ने कार चालक की तरफ से समय पर ब्रेक लगाने की भी तारीफ की. कई यूजर्स ने कहा कि ऐसी घटनाएं दिखाती हैं कि मुसीबत के समय इंसान का एक छोटा सा फैसला कितनी बड़ी जिंदगी बचा सकता है.

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CCTV में कैद हुआ पल, सोशल मीडिया पर छाया वीडियो

इस पूरे घटनाक्रम में सबसे अहम बात शख्स की तुरंत प्रतिक्रिया रही. उसने न तो किसी के मदद के लिए आने का इंतजार किया और न ही यह सोचा कि बच्ची को कोई और रोक लेगा. उसने खतरा देखा और सीधे दौड़ पड़ा. कुछ सेकेंड की यही फुर्ती बच्ची के लिए जीवन और हादसे के बीच दीवार बन गई. सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो को देखकर यही कह रहे हैं कि असली हीरो वही होता है, जो बिना सोचे किसी की मदद के लिए आगे बढ़ जाए.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 08 Sep 2026 08:26 PM (IST)
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