मौत के कुएं का रोमांच वैसे ही दिल दहला देने वाला होता है, लेकिन इस बार जो हुआ उसने देखने वालों की रूह तक कपा दी. तेज रफ्तार में गोल-गोल घूमती दो कारें अचानक आपस में ऐसी टकराईं कि पूरा पिट अचानक चीखों और अफरातफरी से गूंज उठा. कुछ ही सेकंड में दोनों कारें संतुलन खोकर नीचे जा गिरीं और वहां मौजूद लोग समझ ही नहीं पाए कि ये हादसा तमाशा था या मौत को दावत देते करतब का खौफनाक सच, इस पूरे हादसे का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग मौत के कुएं में होती इन ‘खतरनाक स्टंट बाज़ियों’ पर कई तरह के सवाल उठा रहे हैं.

मौत के कुएं में आपस में टकरा गईं गाड़ियां

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में एक स्थानीय मेले में लगाए गए मौत के कुएं का दृश्य दिखाई देता है. जहां रोज की तरह दर्शकों की भारी भीड़ जमा थी और ऊपर लकड़ी से बने गोल कुएं पर दो कारें तेज रफ्तार में एक-दूसरे के समानांतर घूम रही थीं. शुरुआत में सबकुछ सामान्य लग रहा था, दर्शक तालियां बजा रहे थे और ड्राइवर भी पूरे आत्मविश्वास के साथ कार को नियंत्रण में रखे हुए थे, लेकिन कुछ ही देर बाद एक खतरनाक मोड़ आया, जिसने पूरे रोमांच को डर में बदल दिया.

View this post on Instagram A post shared by Jeherul Islam (@jeh__rul)

भरभराकर गिरीं, मच गई चीख पुकार

वीडियो में साफ़ देखा जा सकता है कि दोनों कारें तेजी से एक-दूसरे के करीब आती रहीं. आमतौर पर ऐसे स्टंट में ड्राइवर सटीक दूरी और बैलेंस बनाए रखते हैं, मगर इस बार शायद हल्की-सी चूक बड़ा हादसा बन गई. अचानक दोनों कारें भीषण तरीके से आपस में भिड़ गईं, टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों वाहनों ने संतुलन खो दिया और कुछ ही पलों में पटरी से नीचे गिर पड़ीं. नीचे मौजूद लोगों में चीख-पुकार मच गई और आयोजक तुरंत सहायता के लिए कुएं के भीतर कूद पड़े.

यह भी पढ़ें: Video: बेहद मॉडर्न है गिटार बजाने वाली रॉकस्टार बहू! एबीपी से बोलीं- 'वेस्टर्न पहनती हूं, फील लेने को ओढ़ा था घूंघट'

यूजर्स बोले, मौत का कुआं है तो ये सब होगा ही

वीडियो को jeh__rul नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...मौत का कुआं है, ये सब तो होगा ही. एक और यूजर ने लिखा...कितने लोग मरे हैं भाई. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...भाई ऐसा काम करते ही क्यों हो.

यह भी पढ़ें: इसे देख दिमाग बंद कर देगा काम करना! स्टेज पर हसीना ने लगाए जोरदार ठुमके तो दिल हार बैठे यूजर्स- वीडियो वायरल