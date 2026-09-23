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श्मशान में जल रही चिता में अचानक हुआ तेज धमाका, वीडियो वायरल

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें श्मशान घाट का नजारा दिखाया गया है. श्मशान में चिता जल रही है और लोग उसे दूर से खड़े होकर देख रहे हैं.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 23 Sep 2026 11:56 AM (IST)
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मुर्दे को श्मशान में जलते हुए तो आपने देखा होगा. लेकिन जरा सोचिए आप श्मशान में जलती चिता के पास खड़े हैं और अचानक इस चिता में धमाका हो जाए तो? सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में ऐसा ही नजारा देखने को मिला है. जहां जलती चिता का वीडियो बना रहे एक शख्स के कैमरे में जोरदार धमाका कैद हुआ जिसके बाद वहां खड़े लोग हैरान रह गए. हालांकि इसके पीछे साइंस और धार्मिक महत्व दोनों छिपे हुए हैं. वीडियो देखकर यूजर्स भी तरह तरह के कमेंट्स कर रहे हैं.

जलती चिता में हुआ जोरदार धमाका

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें श्मशान घाट का नजारा दिखाया गया है. श्मशान में चिता जल रही है और लोग उसे दूर से खड़े होकर देख रहे हैं. शरीर लगभग पूरी तरह से खत्म हो गया है लेकिन एक प्रक्रिया जो हमेशा से होती है कपाल क्रिया वो होना अभी बाकी है. बस फिर क्या था, जलती चिता में अचानक ऐसा धमाका हुआ मानों किसी बम फोड़ दिया हो. जो आग शांत हो चुकी थी वही एक तेज धमाका के साथ फिर से जलने लगी और वहां खड़े लोग भी इस धमाके को देखकर हैरान रह गए.

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क्यों होते हैं चिता में ऐसे धमाके?

दरअसल, चिता में इस तरह के धमाके होने के पीछे दो वजहें होती है. एक वजह तो यह कि अगर मरने वाला हार्ट पेशेंट था और उसके शरीर में पेसमेकर लगा हुआ था तो अत्यधिक गर्मी की वजह से पेसमेकर में लगी बैटरी में ब्लास्ट हो सकता है. चूंकि यह बैटरी लिथियम से बनी होती है इसलिए इसमें धमाके की आशंका और भी ज्यादा हो जाती है. और दूसरी वजह है कपाल क्रिया. जब गर्मी मृतक के शरीर से होते हुए दिमाग में पहुंचती है तो वह दिमाग में मौजूद कैमिकल से रिएक्ट करके गैस बनाती है. अब गैस इकट्ठा होने के बाद दिमाग की मजबूत हड्डी को रास्ता बनाने के लिए जैसे ही तोड़ती है वैसे ही बाहर खड़े लोगों को तेज धमाका दिखाई और सुनाई देता है. हिंदू धर्म में इसे कपाल क्रिया कहा जाता है.

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यूजर्स बोले, पास खड़े रहने में खतरा है

वीडियो को kati_kappari नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...मरने वाले की आत्मा को शांति मिले. एक और यूजर ने लिखा...यह कपाल क्रिया है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...पास खड़े रहने में खतरा है, दूर से ही पुण्य कमा लो.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 23 Sep 2026 11:56 AM (IST)
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