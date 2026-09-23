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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगजूली-जूली गाने पर काला सूट पहने हसीना ने किया डांस, इंटरनेट पर उड़ा गर्दा

जूली-जूली गाने पर काला सूट पहने हसीना ने किया डांस, इंटरनेट पर उड़ा गर्दा

वायरल हो रहे इस वीडियो में महिला ऑल-ब्लैक एथनिक सूट पहने नजर आ रही है. जैसे ही गाना बजना शुरू होता है, वह अपनी कातिलाना अदाओं, शानदार एक्सप्रेशन्स से लोगों का दिल जीत लेती है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 23 Sep 2026 08:36 AM (IST)
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सोशल मीडिया पर इन दिनों देसी डांस रील्स का जबरदस्त बोलबाला है, लेकिन जब बात किसी सुपरहिट बॉलीवुड क्लासिक पर धमाकेदार डांस की हो तो लोग नजरें नहीं हटा पाते. ऐसा ही एक वीडियो इंटरनेट पर गदर मचा रहा है, जिसमें एक खूबसूरत महिला 90 के दशक के ऑल-टाइम हिट गाने "जूली जूली... का दिल जॉनी" पर अपने किलर डांस मूव्स से गदर काटती नजर आ रही है. वीडियो देखने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे और हसीना की तारीफ में आपके मुंह से बस यही निकलेगा "वाह."

ब्लैक सूट में ढहाया कहर, लकीर से हटकर दिखाए मूव्स

वायरल हो रहे इस वीडियो में महिला ऑल-ब्लैक एथनिक सूट पहने नजर आ रही है. जैसे ही गाना बजना शुरू होता है, वह अपनी कातिलाना अदाओं, शानदार एक्सप्रेशन्स और बेहतरीन फुटवर्क से वहां मौजूद सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लेती है. उनके चेहरे के एक्सप्रेशन्स और एनर्जी इतनी गजब की है कि पास खड़े पड़ोसी, बच्चे और महिलाएं भी ताली बजाने पर मजबूर हो जाते हैं.

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देसी बैकग्राउंड और बॉलीवुड का तड़का

वीडियो किसी लोकल मोहल्ले का मालूम पड़ता है, जहां आस-पास दुकान और घर बने हुए हैं. आम जिंदगी के इस देसी माहौल के बीच जब हसीना ने कारिश्माई अंदाज में 'जुली जुली' के हुक-स्टेप्स पर कमर मटकाई, तो वहां मौजूद हर शख्स इस पल का लुत्फ उठाता दिखा. पीछे खड़े बच्चे और महिलाएं भी उनके इस बिंदास डांस का भरपूर मजा ले रहे हैं.

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सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, लोग बोले "डांस हो तो ऐसा."

यह वीडियो इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से देखा जा रहा है. कमेंट सेक्शन में नेटिजन्स महिला के डांस और कॉन्फिडेंस की जमकर तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट किया, "पुराने गानों की बात ही अलग होती है, और इस डांस ने तो गाने में नई जान डाल दी." वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, "बिना किसी बनावट के इतना नेचुरल और शानदार डांस काफी समय बाद देखने को मिला है." अगर आपने अभी तक यह वीडियो नहीं देखा है, तो समझ लीजिए कि आज का ट्रेंडिंग वायरल कंटेंट मिस कर दिया है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 23 Sep 2026 08:36 AM (IST)
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